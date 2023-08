La CNIPC y ANIPCPH alcanzaron ventas millonarias en 2022

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Director de Rambam Health Care visitará el país próximamente

La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y de la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar alcanzó en 2022 ventas por 5,513 millones de dólares y espera crecer 4.5% al final del presente 2023. Las cinco categorías que mayor crecimiento experimentaron en 2022, fueron lavatrastes con 14.9%; insecticidas, 12.8%; cuidado de superficies, 11.7%; pulidores, 11.4% y blanqueadores, con 10.7%. La directora Rosa María Sánchez afirmó que los productos para aseo personal y cuidado del hogar son fundamentales para salvaguardar la higiene, la salud y el bienestar de las personas Ahora existe un mayor interés en productos como desinfectantes, pero que también sirven para la limpieza de distintas superficies de pisos, baños, cocina, cristales y tienen buen aroma y/o control de olores. La directora de la Canipec apunta que la investigación y desarrollo del sector está orientado a innovar con soluciones biotecnológicas seguras para las personas y el medio ambiente, para atender el creciente interés del consumidor en llevar a cabo rutinas de aseo que sean menos frecuentes, pero igualmente efectivas y sustentables.

Con el propósito de que la comunidad médica y académica de México conozca qué es lo que se hace en Rambam Health Campus –uno de los cinco principales centros clínicos de Israel– y se puedan establecer alianzas estratégicas en materia de capacitación y trasferencia de tecnologías innovadoras, su director general, Michael Halberthal, visitará el país próximamente. Ubicado en Haifa (Israel), Rambam Health Care Campus es un hospital académico de categoría cuya operación es estratégica para toda la región septentrional de este país al atender a sus más 2.5 millones de habitantes. “El Rambam Health Care Campus es un hospital universitario y una de las 5 instituciones de atención médica más avanzadas de Israel. Es el mayor centro interdisciplinario y referencia para 12 hospitales distritales, capaz de recibir pacientes de todo el país, precisó el también Presidente del Teaching Center para Trauma, y Emergency and MCS. Actualmente el campus cuenta con 6,085 empleados, 65 departamentos con estructura para hospitalización con 1,000 camas, 39 institutos médicos, 15 laboratorios centrales, además de instalaciones clínicas especiales: el Instituto de Hematología y Trasplante de Médula Ósea, el Centro Oncológico Joseph Fishman, el Ruth Rappaport Children's Hospital, Eyal Ofer Heart, Hospital and Surgery Division, que cuenta con varios equipos quirúrgicos multidisciplinarios en los campos de otorrinolaringología y cirugía robótica, así como un centro de investigación de cannabis medicinal, siendo el único en su tipo en el mundo. El Rambam Health Care, es una referencia y responsable del mayor número de cuidados y tratamientos para víctimas de trauma en Israel. En su Centro de Enseñanza de Trauma, Emergencias y Víctimas Masivas, ya ha impartido programas de formación a más de 3,000 profesionales médicos de 61 países, preparándolos para implementar sistemas similares en sus países de origen. El centro es también un referente en proyectos de investigación aportando conocimiento y tecnologías. Tiene más de 2,100 proyectos de investigación activos, incluidos los de implantación de corazón artificial. Es importante generador de estudios e investigación integral de la salud. Un ejemplo de los innovadores avances del Rambam Health Care Campus en el área de la investigación, y que Halberthal quiere conozcan sus homólogos en México, está relacionado con estudios acerca del consumo de legumbres durante el embarazo, lo que reduce el riesgo de preeclampsia en casi un 50 %. El estudio también revela otros factores que pueden influir en la enfermedad. Las mujeres que consumieron más legumbres en su dieta, como frijoles y garbanzos, redujeron su riesgo de desarrollar preeclampsia en un 49 %. El hallazgo se produjo con un estudio que buscó identificar varios factores dietéticos y hábitos de vida de las mujeres que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, reduciendo o aumentando los riesgos Realizado entre 2019 y 2021, en colaboración con la Facultad de Medicina Rappaport en el Instituto de Tecnología Technion-Israel en Haifa, revisó los hábitos alimenticios y el estilo de vida de casi 600 mujeres tres meses antes de quedar embarazadas y luego en el embarazo, incluido desarrollo de preeclampsia. El estudio reveló que las mujeres con sobrepeso tenían aumentadas las posibilidades de desarrollar preeclampsia en un 24 %, mientras que con obesidad, con un índice de masa corporal superior a 30, las posibilidades aumentaron en un 95 %. El estudio encontró que la posibilidad de desarrollar preeclampsia disminuyó en un 98 % en mujeres embarazadas que consumían alimentos naturales y no procesados”.

