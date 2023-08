“Eternamente amándonos” llega a su gran y emocionante final

La producción de Silvia Cano mantiene vivo el melodrama

Arturo Arellano

Eternamente amándonos es una producción de Silvia Cano que se transmite de lunes a viernes, a las 16:30 horas, por Las estrellas y después de un rotundo éxito, llegará a su fin el próximo viernes 11 de agosto.

Arantza Ruíz da vida a Cecilia, la mejor amiga de Paula (Alejandra Robles Gil). Se trata de una mujer feminista, de convicciones claras y muy sensible. Es músico, con un don especial; además de cantar muy bien, tiene la capacidad de tocar varios instrumentos y los aprende de manera autodidacta.

Ella comparte con Paula el sueño de poner una escuela y le es muy importante la justicia social, de eso más platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “es de los proyectos en los que más me he divertido en la vida, aunque la vida de Cecilia es intensa, pero todos mis compañeros son unos ángeles en la tierra, son maravillosos, más allá de la gran historia me llevo a las personas que conocí”.

Y celebra que se sigan haciendo melodramas en Televisa “es una cosa cultural, incluso, es como decir, tenemos sushi, pero nos encanta comer pozole, hay un público para todo, es parte de nuestra cultura y son conocidas mundialmente, es un género que nos acompaña a lo largo de los años, con una telenovela el cuerpo se siente en casa”.

A esto añade que “A mí me encantan las telenovelas, me divierto mucho, me encanta pasar el día chillando viéndolas, pocas veces he hecho telenovela en Televisa, pero si vienen más siempre diría que sí. Creo que las telenovelas van a seguir perdurando, porque puedes ver una serie en 10 capítulos, pero lo que tiene la telenovela es que permanece por tres, cuatro o cinco meses y te encariñas demasiado con los personajes”.

Sobre los mensajes de esta telenovela destacó “que es importante la terapia, el mío es un personaje que va a terapia y se ve el cambio, dicen que la gente no cambia, pero no cambian sino quieren cambiar, porque si hay herramientas para hacerlo. Las personas más allá de hacerlo por alguien más, deben hacerlo por sí mismos. Asimismo, se plantea que la familia es primero, no importa lo que pase, no importa los problemas y debemos tener claro que no siempre se deben entender somos seres humanos y peleamos, hay días que no te soportas, pero esa es la vida real”.

Añade que la gente le ha dado buenos comentarios a su trabajo y nos adelanta que va a pasar con ella en el gran final “Me dicen mucho que el personaje está super bonito, que lloran mucho con Cecilia. Lo único que puedo adelantar, es que es una mujer autosuficiente y lo que decida, si quiere estar con alguien o si quiere estar sola, lo hará de manera consciente. Terminar con una persona como Ignacio es porque ella tenía muchos vacíos de necesidad de cariño y de salvar gente, pero ahora quiere salvarse solo a ella”.

Y concluyó que si tiene algunas similitudes con el personaje “Creo que en personalidad somos parecidas, tercas, explosivas, enérgicas, de las diferencias que podría haber es que Cecilia en su amistad con Paula a pesar de que lleva muchos, se deja pisotear por muchas personas, yo no haría eso”.

Finalmente, dijo que la Telenovela se puede ver completa y desde el principio en VIX, y que el gran final se va a transmitir por las estrellas el viernes 11 de agosto.

