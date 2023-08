Estado de bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se avanza hacia un Estado de bienestar en el país, al ofrecer educación y salud gratuitos, además de garantizar la pensión para adultos mayores y sólo falta completar el desabasto de medicamentos que, aun cuando se encuentra garantizado en más del 90%, se considera mantenerlo al ciento por ciento.

Para garantizar que esto ocurra, hará una propuesta al sector salud para crear una farmacia con todos los medicamentos disponibles tanto a nivel nacional como internacional, una bodega en donde se encuentren los medicamentos que hacen falta a efecto de que nadie sufra por la falta de medicamentos como ha ocurrido debido a la corrupción.

Indicó que los programas sociales son irreversibles y lejos de ser eliminados, son perfeccionados para garantizar que los adultos mayores que durante su vida aportaron su esfuerzo a la sociedad, tengan los satisfactores suficientes el resto de sus días para lo cual tienen pensión, alimentos y medicinas gratuitas y, en consecuencia, mejor nivel de vida.

Sin duda que, sin afán de lucro sino de servicio, los recursos disponibles para satisfacer a la población su demanda de atención médica, bien administrados alcanzan para ello, pues según ha denunciado el mismo Presidente, los recursos se quedaban en unas cuantas manos y las instituciones de seguridad social eran utilizadas con fines lucrativos, ahora ya no.

TURBULENCIAS

Ajustan fechas patrias y políticas

Será el 14 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México y aprovechará para inaugurar el primer tramo del tren suburbano México-Toluca, ambos eventos de gran interés para la zona metropolitana del Valle de México, donde conviven unos 20 millones de compatriotas que comparten servicios, ahora deficientes, y que mejorarán con la nueva vialidad. La asistencia del Presidente al Edomex demuestra la importancia política y social que representa esa parte territorial del país. Inicialmente estaba programado para el 15 de septiembre, pero con motivo del mes patrio se cambió para que los gobernadores invitados puedan presidir sus respectivas ceremonias en sus entidades… El gobernador Salomón Jara Cruz reconoció la confianza de la Cooperativa Cruz Azul, S. C. L. por mantener la inversión en Oaxaca, luego de inaugurar junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, S. C. L., Víctor Manuel Velásquez Rangel y la directora general de Hospitales Cruz Azul, doctora Lidia Moreno Castañeda, las nuevas áreas del nosocomio de la empresa en Lagunas Oaxaca que representan una inversión por el orden de los 117 millones de pesos y resaltó que esto es ejemplo de que hay condiciones de productividad y, sobre todo, de certeza para que el sector empresarial invierta su capital en las ocho regiones del estado…Un añejo conflicto judicial que involucra al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval y al ex ministro del Poder Judicial de Jalisco, Isidro Avelar Gutiérrez, demuestra la complicidad o asociación delictuosa con los grupos criminales y que deberá ser aclarado para deslindar responsabilidades, puesto que se involucra a dos de los tres Poderes: el Ejecutivo y el Legislativo… “Es mi aliada”, dice el diputado Santiago Creel al referirse a la senadora Xóchiltl Gálvez por el hecho de haber coincidido en el gobierno del malogrado ex presidente Vicente Fox, haber hecho campaña juntos en la Miguel Hidalgo, y compartir aspiraciones presidenciales, sin reconocer que la hidalguense va más que adelante en la justa por llegar a Palacio Nacional. Creel se niega a reconocer que, de nuevo, ha sido desplazado en la justa por la Presidencia de México.

