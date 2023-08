Manifestaciones por libros e inseguridad

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PARALIZARÁN LA MEGALÓPOLIS-. Cansada de los oídos sordos del poder y la indiferencia ante la violencia, la poderosa y numerosa unión de transportistas foráneos y de carga de la meseta central hará manifestaciones y bloqueos en las principales vías de acceso y salida de la CDMX y el Edomex.

Otro frente inconforme constituido por padres de familia, pertenezcan o no a la Unión Nacional con décadas de existencia, organizan manifestaciones de rechazo a los NUEVOS LIBROS DE TEXTO, siendo la ACTITUD RETADORA del Presidente de la República lo que más ha exacerbado.

POR PARTES-. La inconformidad de los propietarios de autotransportes de carga se finca en el hecho de que ES CASUAL que saliendo un tráiler cargado de mercancía valiosa, a pocos kilómetros es asaltado ante la ausencia total de elementos de la Guardia Nacional, que llegan sólo para testificar la RAPIÑA, sin impedir la conducta delictiva.

Además de incendiar los costosos tráileres, muchas veces o casi siempre, se pone en riesgo a los conductores y ayudantes de esos vehículos, sea que los asalten, maltraten y en ocasiones hasta los asesinen, desconociéndose hasta la fecha la detención de algunos culpables.

Es la indiferencia de la autoridad vial y la del sermonero del púlpito mañanero que jamás ha tocado este tema en sus homilías cotidianas, lo que molesta y preocupa a los propietarios de estas costosas unidades de carga, que como dicen, también son mexicanos, cuya aportación al crecimiento del país es mover todo tipo de mercancías dentro y fuera del país.

La cita inicial de los bloqueos podría ser periférico norte, la vía López Portillo y otras más.

PATERFAMILIAS-. La Asociación Nacional de Padres de Familia no es la única que ha cuestionado abiertamente los contenidos de los nuevos LIBROS DE TEXTO, también se ha sumado la influyente Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, por medio de sus distintos voceros nacionales, pero también los obispos de las distintas Diócesis existentes en el territorio nacional.

De contenidos cuestionados sobran frentes, pues no sólo escandalizan no el tema, sino la forma en que se plantea la reproducción humana e incluir temas sólo de interés particular para los simpatizantes de la Cuarta Transformación, como es el hecho de los resultados presidenciales comiciales de 2006.

Para un libro de texto que se supone de preocupación nacional del conocimiento, hay otros temas no sólo de interés parcial, pero que esta administración quiere exaltar.

Las manifestaciones contra los LIBROS DE TEXTO se preparan desde ahora y en caso de persistir la voluntad presidencial de distribuirlos, las TOMAS serán directamente en los miles de planteles y el último recurso será SUGERIR a los docentes no emplearlos más que de apoyo.

