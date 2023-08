Con Primer Festival de las Tigridias, Centro UniversitarioTenancingo de la UAEMéx celebra su 20 aniversario

Tenancingo, Estado de México.— En el marco del vigésimo aniversario de su creación, el Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lleva a cabo, hasta el próximo viernes 11 de agosto, el Primer Festival de las Tigridias.

Luego de 12 ediciones anuales, la Semana de las Tigridias se transformó en el Festival de las Tigridias para seguir compartiendo con la comunidad universitaria y la sociedad en general el conocimiento sobre la flor de tigre o también conocida como flor de un día.

En las terrazas del Centro de Conservación de Especies Silvestres de este campus de la Autónoma mexiquense, su coordinador, Luis Miguel Vázquez García, refirió que en este espacio se conserva ex situ, la riqueza de la tigridia, que a nivel nacional suma 38 especies.

“Desde 1994 hemos colectado en todo el país 34 especies de tigridia. Sin embargo, en el Centro no hemos podido conservar todas, debido a las características específicas de su hábitat y porque no hay los polinizadores adecuados para su fecundación y para obtener semillas. Además, algunas están en peligro y se tienen que conservar in situ”, explicó.

Abundó que desde 2008, la UAEMéx resguarda ex situ, las diferentes especies de tigridia y desde 2011 se llevaba a cabo la Semana de la Tigridia, que ahora, en conjunto con el Centro Universitario Temascaltepec, se complementa con un programa de actividades académicas, artísticas y culturales como presentaciones de libros, conferencias, talleres, presentaciones artísticas, senderismo y la venta de productos locales.

Durante la inauguración de las actividades del Primer Festival de las Tigridias, que presidió la directora de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales Región B de la UAEMéx, Sandra Chávez Marín; la secretaria general de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Institución (FAAPAUAEM), Gilda González Villaseñor, y la directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, Luz María Robles Hernández, así como representantes de los ayuntamientos de Tenancingo y Zumpahuacán y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el fundador y director del Jardín Botánico de Puerto Vallarta, Robert Price, entregó un reconocimiento a Luis Miguel Vázquez García, por el trabajo que realiza para conservar la tigridia.

Los interesados en conocer el programa de actividades del Primer Festival de las Tigridias pueden consultar la página de Facebook del Centro Universitario UAEM Tenancingo.