Jorge Luis Preciado, sin arraigo y con “cola que le pisen”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Continuará el rechazo a libros de texto gratuitos

Otro que está empeñado en enrarecer el proceso mediante el cual el Frente Amplio por México seleccionará a su abanderado o abanderada presidencial es Jorge Luis Preciado, quien actúa como si no tuviera “cola que le pisen”. Por eso es muy oportuno que los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés; y PRD, Jesús Zambrano, ofrezcan una conferencia de prensa, para aclarar todo el ruido que hacen figuras como lo es ahora el quasi ex panista Preciado Rodríguez, quien “con bombo y platillo” anunció que hoy presentará su renuncia al PAN “con carácter de irrevocable. Ya fui al partido y ahí hacen oídos sordos a todo lo que uno está planteando”. O sea, está muy enojado el ex senador por Colima

Con palabras altisonantes, Preciado renegó de que la consigna es que sea Xóchitl Gálvez la favorecida, pero no repara en un pequeño detalle: que él es prácticamente desconocido y además, con una cuestionable trayectoria en su estado, Colima, donde cuando contendió por la gubernatura de esa entidad, quiso revertir los resultados en tribunales, quejándose amargamente de que había “mil votos de más en las urnas”.

Después de varios meses, para enero de 2016, Preciado Rodríguez finalmente aceptó su derrota, no sin antes señalar que había elementos para impugnar dicha elección, pero que no lo iba hacer.

Y precisamente cuando el ex senador panista andaba de candidato, surgió un video por las redes sociales en las que fue es acusado de presunto uso indebido de recursos públicos, trata de personas y de “nulo respeto a las mujeres”.

Asimismo, por aquel tiempo, diversas organizaciones civiles lo señalaron por presuntamente promover y proteger el delito de trata de personas en moteles de su propiedad. El asunto no fue del todo aclarado y años después, ¿cómo pensará Preciado Rodríguez ser el candidato presidencial de la oposición?, el “quid” del asunto es que el referido personaje no tiene arraigo ni en su tierra, donde es señalado constantemente, por cierto.

Muchos analistas coinciden que lo mejor es que el quasi ex panista se salga de este proceso que lleva a cabo el Frente Amplio por México.

Otro tema muy candente también, es el de los libros de texto, plagados de errores e inconsistencias, lo que ha terminado por dividir a los gobernadores de los estados, especialmente a los de la oposición, porque los de Morena —como es bien sabido—, lo único que saben hacer es disciplinarse a Palacio Nacional sin chistar.

Diputados e integrantes de las dirigencias de los partidos que conforman la alianza Va por México dieron a conocer que presentarán una acción de inconstitucionalidad para frenar la distribución de los controvertidos libros de texto gratuitos. Además, hicieron el compromiso de que brindarán asesoría legal para que padres y madres de familia soliciten amparos con el mismo objetivo.

Es evidente que habrá todavía más amparos al respecto porque, como se recordará, la Unión de Padres de Familia está muy inconforme con estos textos, cuya información sobre los planes de estudio fue reservada por cinco años por esta errada y llamada Cuarta Transformación en una acción que lleva a cuestionar por enésima ocasión el por qué de tanto misterio.

Como coincidieron en señalar legisladores del PAN, con estas acciones tan aberrantes, el gobierno federal acaba de cruzar una línea muy riesgosa para el país, entre otras razones porque los libros de texto que intenta imponer el régimen son textos trasnochados.

Así, hay estados que están decididos a frenar la distribución de los libros de texto que un día sí y al otro también, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no hay amparo que pueda tumbar esta acción.

Algo muy bueno que dieron a conocer en conferencia conjunta en la Cámara de Diputados, el bloque opositor es que, a la par, también llevarán a cabo en el recinto legislativo foros en los que expertos, padres y madres de familia, maestros y científicos analizarán los contenidos de los textos. O sea, sí son tomados en cuenta los actores principales y no se les oculta información como lo hace esta errada y llamada Cuarta Transformación.

En lo que hace a nivel estatal, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, titular de Educación en Chihuahua, explicó que ya frenó la distribución de los libros de texto. “A tres semanas de que inicie el ciclo escolar… La verdad es que no hemos dejado de trabajar con la encomienda de la gobernadora de tener para el 28 de agosto una estrategia alterna para que los niños cuenten con el material de trabajo y de consulta y los maestros no estén desprovistos de ninguna estrategia de trabajo.

El “plan B” en Chihuahua está basado en recopilar recursos didácticos que maestros y maestras ya conocen del Plan de Estudios 2017 enfocado a preescolar, primaria y parte de secundaria.

Adicionalmente, en el gobierno del estado que gobierna Maru Campos, se trabaja en un cuadernillo de matemáticas, materia que está totalmente ausente en los libros de texto de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Por su parte, fue el mismísimo gobernador de Jalisco, Enrique Afaro, el que señaló respecto a este mismo tema: “Nuestro respeto para el Poder Judicial. En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos”.

A esto hay que añadir que Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación Pública en Jalisco, indicó que si bien la facultad de los planes de estudios los tiene la Federación, en los diferentes estados están en capacidad de trabajar en plantes de estudios propios.

La coincidencia de quienes se oponen a los libros de texto de esta errada y llamada Cuarta Transformación han resultado ser toda una sorpresa, pero sumamente desagradable, por lo que cada entidad tendrá que echar mano de su propia estrategia

Municiones

*** Como un muy buen ejercicio, con buena aceptación de parte del usuario, calificó Jafet Manuel Sainz Villarreal, que transportistas del Estado de México hayan conformado grupos de autodefensas para contrarrestar extorsiones y asaltos. También se registraron protestas con la consigna: “Autodefensas sí, extorsiones no”. Ayer anduvieron por el rumbo de Coacalco y anunciaron que a diario asistirán a diversos puntos “hasta que realmente se vea un cambio en la Policía Preventiva…, aún hace falta mucho” dijo Sainz Villarreal, que señaló que siguen esperando a la autoridad y de hecho la Policía Estatal y regional se les ha acercado para sostener un diálogo.

