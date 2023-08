Candidatos y firmas infladas

Ángel Soriano

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, denunció que hay algo extraño en la recolección de firmas con el resto de sus competidores, pues hay quienes no han salido a la calle y ya tienen cien mil firmas, por lo que pedirá una revisión del proceso.

Además de Gálvez, compiten Beatriz Paredes, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles, más, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Mancera, y si bien hay políticos de reconocida trayectoria y presencia para aspirar a la nominación, los hay también quienes ni siquiera pueden salir a la calle porque son aprehendidos.

Nadie duda, por ejemplo, de la trayectoria y eficacia de la senadora Beatriz Paredes y de su compromiso social y con el país; de Santiago Creel, prestigiado abogado, parlamentario, funcionario público y de congruencia ideológica, pero se duda de Enrique de la Madrid, heredero sólo del apellido de su padre, en tanto que el resto son desconocidos.

Si se impone la tradición priista de aparecer por arte de magia a la candidata ganadora o al candidato sin que cuente con el respaldo popular, sería una mera farsa que el electorado rechazaría de inmediato porque hay la información y los medios suficientes para denunciar un probable fraude, por lo que más vale aclarar a tiempo que descarrilar el proceso.

TURBULENCIAS

190 aniversario de la SMGE

El vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), maestro Virgilio Arias Ramírez, presidió la ceremonia de la celebración del 190 aniversario de la constitución de la más importante organización científica en el continente, que contribuyó en la integración geográfica de la República, en la delimitación de ríos y regiones del país, y aportó el talento de sus integrantes en la vida nacional y que se mantiene incólume bajo el liderazgo del maestro Hugo Castro Aranda que, por cuestiones de salud, no acudió al evento y a quien le deseamos pronta recuperación… Sigue el litigio sobre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y la lucha entre lo jurídico y lo político; finalmente se impondrá la acción política porque para la detención de un funcionario con fuero constitucional y protegido por el Congreso local se requiere de un poder superior para echarle el guante. Se espera que con la detención se esclarezcan muchos ilícitos y retorne la tranquilidad al vecino estado de Morelos donde la delincuencia común, de cuello blanco y organizada ha sentado sus reales… El gobernador Salomón Jara Cruz recordó que el pasado jueves 3 de agosto, 22 gobernadores y gobernadoras emitieron un manifiesto en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los nuevos libros de texto gratuitos que promueven un nuevo modelo educativo integral, democrático, humanístico, científico y cultural hacia la niñez. “Desde Oaxaca, seguiremos impulsando la transformación de la educación y seguiremos trabajando de la mano con el magisterio democrático para ofrecer a nuestras niñas y niños la educación que merecen”, indicó… En realidad, los nuevos libros de texto todavía no se conocen, oficialmente, y ya hay grupos que protestan sin saber de su contenido. Esto ya es una tradición de oponerse a todo, sin bases ni sustento… La puntera en la carrera presidencial de 2024, Xóchitl Gálvez, lo mismo se sube al ring en una presentación de lucha libre que comparte con parroquianos en el Día de la Cerveza, acciones que pocos candidatos podrían realizar, no porque cuiden las formas, sino porque no se identifican con las mayorías y desconocen la vida cotidiana de los mexicanos… Santiago Creel, a su vez, lanzó un sugestivo video donde descalifica, de manera contundente, a las corcholatas. En realidad de los seis no se hace uno.

