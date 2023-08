Los libros secretos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La polémica por los Libros de Texto Gratuitos (LTG) se ha convertido en una batalla encarnizada entre padres de familia, autoridades y partidos políticos. Se ha polarizado, como todo en este país, la discusión sobre el contenido. Los medios de información, los científicos y catedráticos especialistas en el tema han mostrado pruebas contundentes sobre las fallas, errores e ideologización de la educación.

La llamada Nueva Escuela Mexicana es un desastre, como todo lo que se hace en este gobierno. Nada les sale bien. Los expertos siguen encontrando errores como la fecha del nacimiento de Benito Juárez, el prócer de la patria e inspiración de AMLO, según nos dice.

A pesar de ello, el presidente López declaró que no hay nada que temer, los libros están bien hechos. El mandatario afirma que los libros fueron hechos y supervisados por especialistas. A pesar de ello luego de conocerse algunos de los contenidos de los nuevos ejemplares que la Secretaría de Educación Pública pretende distribuir en las escuelas para el año lectivo 2023-2024, a muchos jefes de familia les causan asombro, en casos molestia, los temas que abordan pues los consideran inadecuados para sus hijos. La pregunta es por qué fueron diseñados y elaborados en total secrecía y reservaron la información al respecto como si escondiera algo, pero ya empezó a fluir el contenido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se pronunció y consideró que los Libros de Texto Gratuitos son una conquista social y propone revisión y mejoras a su contenido.

Este asunto no es politiquería, es trascendencia y alcances importantes que tienen que ver con el futuro de la nación. Los gobernadores morenistas han declarado que por ningún motivo van a permitir que los libros se quemen y que serán entregados a las escuelas.

Pero la Unión Nacional de Padres de Familia está firme en no permitir que lleguen a las manos de sus hijos, luego de que jueces han otorgado suspensiones contra su distribución. La asociación de padres de familia puntualizó que los libros tienen deficiencias graves en materias como matemáticas, pero los más importante es que los libros están lejos de la realidad con carencias, desfases e incluso contradicciones en las propuestas pedagógicas y metodológicas que deben corregirse, afirmaron especialistas, directores y docentes.

La unión de padres de familia anunció el reforzamiento de su campaña informativa para frenar los materiales que serán distribuidos en las escuelas de educación básica del país. Desde hace unas semanas comenzó a recabar firmas para enviarlas al Congreso, la CNDH y la ONU y presentó un recurso legal para que la Suprema Corte (SCJN) ejerza la facultad de atracción y revise el tema de los libros de texto del ciclo escolar 2023-2024.

Los aspirantes

El Frente Amplio por México camina y sus principales aspirantes logran llegar e incluso algunos superar por mucho la meta de 150 mil firmas. Beatriz Paredes pasa de 300 mil firmas. Xóchitl Gálvez llega a 350 mil, Enrique de la Madrid, Santiago Creel y Silvano Aureoles aseguran haber llegado a la meta e incluso que la superaran, sin dar números.

En gira por Oaxaca, Beatriz Paredes Rangel declaró que el presidente López quiere poner candidato en todos los partidos. “Va a poner a su “corcholata” favorita, que no sé quién es. Quiere meterse en el frente y ahora quiere meterse en Movimiento Ciudadano. Le encanta lo electoral, que se dedique a gobernar, algunos problemitas tenemos en México”, retó la priista.

En la banqueta de enfrente, los morenistas siguen caminando y dándose con lo que pueden. Claudia y Marcelo intercambian opiniones y Adán pide unidad. Ricardo en lo suyo, más viendo hacia delante y pidiendo unidad. Marcelo presentó su tercer planteamiento. Presentó el pasaporte Violeta y propuso un apoyo de 3 mil pesos a jefas de familia.

Seguridad

El país vive una crisis de personas no localizadas, cada hora desaparece una persona según información de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en este sexenio cada hora alguien no regresa a su domicilio. La Comisión Nacional de Búsqueda señaló que entre 1962 y el pasado 2 de agosto están con paradero no identificado, es decir desaparecidos, 290 mil 824 habitantes, de los que más de 100 mil son con este gobierno.

Guerrero, estado por excelencia turístico, sufre de un embate del hampa y a pesar de ello, el turismo nacional ha llegado, pero los hechos de violencia de la última semana han causado cancelaciones de ocupación hotelera, en un estado donde no hay gobierno.

La Autopista del Sol, entre Chilpancingo y Acapulco, es un verdadero peligro. Sufre Guerrero alza en crímenes. El sector turístico pide campañas para contrarrestar el impacto de hechos de violencia. Los delitos en el estado de Guerrero aumentaron más de 15% en los dos últimos años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Nuestro país vive dos guerras. La violencia desbordada y la guerra de doctrina ideológica. Así las cosas, hasta pronto.

