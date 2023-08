Avanzan Creel, De la Madrid, Xóchitl y Paredes; Mancera, Aureoles y García Cabeza de Vaca, fuera

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Programa “Sembrando Vida”, fundamental para la plataforma de Morena

A pesar de que la conferencia de prensa la anunció el Frente Amplio por México a las 5 de la tarde, desde antes, se pudo conocer, por las redes, los nombres de quienes pasarían a la siguiente etapa en esta carrera de la oposición para saber quién será el o la candidata presidencial que tendrá que enfrentarse a Morena y sus rémoras en las cruciales elecciones de 2024.

Por estricto orden alfabético, Arturo Sánchez Gutiérrez anunció a quienes pasarían a la inédita también, segunda etapa: Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, dejando de lado a Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera y Francisco García Cabeza de Vaca.

Desde luego, la referida conferencia de prensa se retrasó por varios minutos, así como para hacerla de emoción y no dejó de llamar la atención de que no estuviera en dicha conferencia, ningún representante del PRD, lo que sonó a que habría sorpresas. Esto ya se sabe, fue porque sus dos “cartas” principales quedaron fuera y por eso, el sol azteca anunció una posterior conferencia de prensa, probablemente para anunciar que lo bajaron de este proceso.

Al inicio del evento, Arturo Sánchez Gutiérrez destacó en que el proceso del FAM era histórico e inédito y, con cifras duras, se indicó que el número de firmas recabadas equivalen a las que se requieren para formar ocho partidos políticos.

Y la que evidentemente reunió el mayor número de firmas colocándose como la puntera fue la senadora Xóchitl Gálvez, al rebasar el medio millón de éstas, seguida de la también senadora Beatriz Paredes, con casi 452 mil firmas.

En tercer lugar quedó el diputado Santiago Creel, con poco más de 358 mil firmas y el cuarto sitio fue para Enrique de la Madrid.

También rebasaron las 150 mil firmas el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el senador Miguel Ángel Mancera y el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Poco después del mediodía, eso es lo que se pudo apreciar en la plataforma del Frente Amplio por México, no obstante, todavía no se descartaba que alguno de los anteriormente enlistados pudiera quedar fuera porque no habría cubierto el requisito de haber reunido tal cantidad de firmas en por lo menos 17 estados de la República y que de manera casi, casi vertiginosa y espontánea, así como por arte de magia, se reunieron las rúbricas.

Sin embargo, muchas voces coinciden en que fue muy conveniente que se incluyeran por lo menos a dos aspirantes de los partidos que conforman el FAM, así como para que nadie “respingara”. ¿Será?

Ahora, los aspirantes -por lo menos los punteros- se encuentran metidos en la tarea de participar en los foros organizados por el Frente Amplio por México, cuidando en todo momento no hacer propuestas. Más bien están viendo cómo le hacen para insertar en su participación de lo que es su visión de país, lo que propongan.

Por otra parte, sin duda, en la mañanera se podrá apreciar un nuevo berrinche del presidente Andrés Manuel López Obrador porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los legisladores Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera podrán permanecer en sus escaños y curul y participar en la carrera del FAP.

Esto, porque el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, señaló que el agravio que formuló en su momento Morena, de exigir la separación del cargo para este proceso, de plano no está justificado.

El magistrado Reyes Rodríguez subrayó que procede modificar los lineamientos establecidos por el Consejo General del INE.

La encargada de elaborar el proyecto fue Janine Otálora, quien señaló en una parte que “no existe otra garantía suficiente para asegurar la neutralidad y equidad, así como para prevenir el uso indebido de recursos públicos, que exigir la separación del cargo de quienes se inscriban para participar en estos procesos”.

Qué pena por el inquilino de Palacio Nacional que supuso que tenía todo el control de las elecciones de 2024, donde espera alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, algo que, dadas las recientes circunstancias, se nota que no podrá conseguir, así que tendrá que conformarse con seguir redactando ese su último libro que verá la luz en marzo del año entrante y que asevera el tabasqueño, estará destinado a los jóvenes y los ilustrará con su amplia experiencia sobre “el noble oficio de la política”.

De seguro, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador arremeterá en contra del magistrado del TEPJF, Reyes Rodríguez y el resto de ellos, a la voz de que violan sus derechos humanos o alguna otra ocurrencia y muy probablemente hasta amenazará a dicho Tribunal a la voz de que se cobrará y caro lo que le han hecho, esto es, no seguir sus instrucciones al pie de la letra.

Municiones

*** Con una gran recepción, el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar, Hugo Raúl Paulín, durante el Foro Nacional de Propuesta: Rescate del Campo y Autosuficiencia Alimentaria, que tuvo lugar hace unos días y que entre sus principales objetivos tiene preparar la segunda etapa de la 4T, para analizar lo que debe continuar y lo que se debe cambiar. La Comisión Especial para el Programa nombrada por el Consejo Nacional de Morena planteó realizar una consulta ciudadana con tres componentes: Foros Nacionales temáticos; llevar a cabo una Consulta Nacional en 300 distritos y 10 ciudades del extranjero, así como realizar Foros en las 32 entidades federativas. Este es un importante evento porque las conclusiones se incorporarán a la plataforma política que ya elabora la Comisión Especial y que deberá enarbolar quien resulte ser el candidato o candidata presidencial de Morena. Sin duda, el programa que encabeza el subsecretario Paulín Hernández, “Sembrando Vida”, es sumamente importante, sobre todo, dentro del contexto de que los Programas Sociales trascenderán este sexenio.

*** La Policía Auxiliar de la CDMX, en días pasados egresó del Instituto de Educación Superior a 32 elementos de la carrera de Seguridad y Protección a Instalaciones, siendo ésta la primera generación. La ceremonia fue presidida por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director general de la Policia Auxiliar; el Comisario Jefe Lorenzo Gutiérrez Ibáñez. Cabe destacar que durante la gestión del "Jefe Corso" en dicha dependencia demuestra su interés por la profesionalización de sus elementos, sin duda, Gutiérrez Ibáñez es un líder nato y apasionado de su trabajo, es de gran gusto enviarle una felicitación doble, la primera por su magnífico trabajo y desempeño y la segunda por el día de su cumpleaños hoy 10 de agosto, deseándole un excelente día y enviándole afectuoso abrazo. Enhorabuena al "Jefe Corso".

