Candidato presidencial ejecutado

Ángel Soriano

La ejecución del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha sido atribuido -en principio- a cárteles mexicanos, dado el alto grado de peligrosidad y terror que han impuesto en diversas regiones del país y cuyas acciones han trascendido al ámbito mundial, al mezclarse la violencia con acciones políticas en un ambiente nacional enrarecido.

Y al atribuirse a cárteles mexicanos e incluso a altas autoridades del país señaladas por Villavicencio como cómplices de las agrupaciones criminales, el presidente López Obrador recomendó actuar con mucha responsabilidad, mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Ejecutivo dijo: No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser conjeturas, indicó sobre todo cuando las mismas autoridades ecuatorianas no han establecido una línea concreta, pero indudablemente que hay intereses políticos detrás de todo esto.

Sobre todo, porque se aprovecha la confusión y el clima de violencia en México que va más allá de nuestras fronteras -como los feminicidios de compatriotas en otros países-, lo cual hace propicio cargas una responsabilidad más mediante la cual se pretende contribuir a enrarecer más el ambiente en la caldera política en la lucha presidencial, pero todo deberá aclararse.

TURBULENCIAS

Nueva era de “La Casa de la Bandida”

Este viernes en el Teatro Centenario de Coyoacán se inaugura una segunda etapa de “La Casa de la Bandida”, la obra teatral, musical, política y periodística producto de la creatividad del destacado periodista José Luis Montañez Aguilar, que reúne a actores y periodistas profesionales en una comedia que aborda los problemas nacionales con el mundo de la farándula y la vida nocturna de la Ciudad de México en lejanas -y actuales- épocas y que en su primera presentación en el Teatro Gran Recinto llega a la colonial Coyoacán para luego presentarse en las fiestas patrias en Las Vegas, destino de muchos compatriotas que van a dar El Grito. La obra aborda la actualidad política de las “corcholatas” y una agregada más… Actúa con honestidad el ex jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, al reconocer el avance de la senadora panista Xóchitl Gálvez en la carrera por obtener la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, pero también habrá de reconocer que muchos no han hecho ni hicieron campaña para recaudar firmas porque saben que no las conseguirían y se confían en la magia del priismo que de la noche a la mañana inventa personajes de la vida nacional… Si este experimento ocurre en Morena sería su fin, advierte el ex canciller Marcelo Ebrard al insistir en que el método de encuesta mediante el cual será elegido el candidato debe ser transparente y dejar satisfecho al electorado, de lo contrario será una simulación a la que no se prestará… Le llueven críticas a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, por su falta de conocimiento en la elaboración de los libros de texto que dejarán profunda huella negativa en las futuras generaciones de mexicanos. No se trata de un error de dedo y resolverlo con una fe de erratas, sino son testimonios de la educación que imparte el Estado y que deja en mal a la Nación entera. El desatino no se resolvería incluso ni con la renuncia de los más de 2000 involucrados en la edición, puesto que es mayúsculo… Habrá que esperar cuál es el destino del juez 8 Martín Santos Pérez, plenamente identificado por llevarle las contras a la IV-T ¿por diferencias ideológicas, personales, jurídicas o económicas? La decisión está en el Consejo de la Judicatura Federal.

