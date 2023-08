Ebrard, pieza fundamental para la 4T, asegura el líder social Edgard Huerta

“Hombre de amplia trayectoria política”

Arturo Baena

Valle de México.— Marcelo Ebrard, sin duda, es el perfil más preparado para gobernar y dar continuidad a los programas implementados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre con amplia trayectoria y experiencia política y así lo reflejan las últimas encuestas que lo ubican como el mejor posicionado de los aspirantes a la presidencia de México. Afirmó lo anterior el empresario y líder social Edgard Huerta Peña, luego de destacar que el ex secretario de Relaciones Exteriores es y será una pieza fundamental para dar continuidad a la Cuarta Transformación que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Huerta Peña puntualizó que “a Marcelo Ebrard se le ve como un político con posiciones más modernas, es un hombre muy eficiente y cercano a la gente y que siempre habla con la verdad”

Por otra parte, destacó que propios y extraños, ven en el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, ex diputado federal, ex secretario de Seguridad Pública y Desarrollo Social capitalina y ex secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casaubon, como el “más capaz” para liderar al país y el “más cercano al Presidente.

Al continuar, junto con su equipo apoyando los trabajos de Marcelo Ebrard, el joven empresario, aseguró que “ no cabe duda de que Marcelo está muy bien posicionado no solo en el Edomex, sino en todo en el país, tan sólo esta semana vimos una gran presencia en municipios como Atizapán, Nicolás Romero y una cantidad importante de simpatizantes en Tlalnepantla, haciendo un recorrido en la zona oriente de dicho municipio”, dijo.

Finalmente, Edgard Huerta abundó que “la encuesta que definirá quien competirá por la presidencia de México en 2024, todo indica que será favorable para Marcelo Ebrard, quien es la esperanza de México”, concluyó.