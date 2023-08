Lana del Rey brilla “joven y hermosa” en el Foro Sol

Ante 65 mil personas

La cantante interpretó sus éxitos siempre enamorada de México

Lana del Rey, regresó a nuestro país para ofrecer dos espectaculares conciertos en el Foro Sol, que se trata de uno de los recintos más importantes y grandes de la Ciudad de México, donde se presenta solo lo mejor del espectáculo; y ahora la cantante, compositora, modelo, actriz, escritora y productora estadounidense se dio el lujo de llenar dos veces.

Durante el primer show ante 65 mil personas, la cantante declaró “Finalmente estoy de vuelta en la Ciudad de México”, y dio paso a la interpretación de “A&W” y “Young and beautiful”, ataviada en un vestido blanco, con un velo de novia y una tiara de perlas, muy de acuerdo con su estilo al que tiene acostumbrados a sus miles de fanáticos en el mundo.

Más tarde agregó evidentemente emocionada “Muchísimas gracias por todo”, ante un recinto completamente lleno y entregado a cada uno de sus movimientos en el escenario. Hay que destacar que esto es el resultado de muchos años de trabajo y perseverancia, pues con “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana está llegando a su onceavo álbum, es decir que su carrera no se ha hecho de un día para otro y ya es bastante prolifera.

Entre otros temas, Lana del Rey interpretó también “Summertime Sadness”, “Videogames”, “Ride”, Ultraviolence”, “Diet Mountain Dew” y “Blue Jeans”, todas pertenecientes a discos anteriores y que fueron extraordinariamente recibidos, sobre todo por aquellos fans que la siguen desde siempre.

Mientras tanto, para los recién llegados a su séquito de fans cantó “Ocean Blvd”, “Cherry” y “The Grants”, siendo esta última una de las más coreadas por todos en el recinto, que se ilumino en repetidas ocasiones, no solo con la gran producción sobre el escenario, sino con las linternas de los celulares encendidos de cada uno de los fans presentes.

El cariño de Lana del Rey por los mexicanos, quedó claro, cuando a mitad del concierto, la cantante bajó para saludar a sus fans más cercanos al escenario, durante por lo menos cinco minutos, de tal manera que, aprovecharon para que les firmara algunos artículos y hasta para tomarse selfies, a lo que ella accedió feliz y emocionada, ante la calidez, pero también el respeto de su fanaticada.

Cabe destacar que también le entregaron una bandera de México, con la que la cantante regresó al escenario para hacer la segunda parte del show y extenderla en repetidas ocasiones, agradeciendo el cariño de la gente “Hay millones de razones por las que México tiene mi corazón. Las conexiones son ilimitadas, gracias, lo aprecio mucho. Me han permitido estar aquí doce años después, y se los agradezco”, concluyó Lana del Rey después de protagonizar un concierto de por lo menos dos horas de duración.