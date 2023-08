Explotó la “bomba” en Morena y la soltó el ex canciller Marcelo Ebrard

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

PRI, un partido competitivo en el Frente Amplio por México

Explotó la “bomba” en Morena o de qué otra manera podría interpretarse lo dicho ayer ni más ni menos que por Marcelo Ebrard, quien por cierto, supo calentar el tema haciendo un anuncio previo de que daría a conocer una noticia sumamente importante, mientras que al intentar responderle, Claudia Sheinbaum se vio temerosa y con un argumento bastante simplista.

El contexto de lo anterior es que ayer al filo de las once la mañana, el ex canciller, sin mayor preámbulo, acusó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha aumentado el acarreo y la publicidad a su favor, así como eso de incrementar la guerra sucia en contra del ex secretario de Relaciones Exteriores, por lo que exigió a la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Martín Delgado, no simular y tomar medidas.

Este llamado no es el primero que hace el ex canciller, que tuvo que enfrentar el silencio y la complicidad del líder morenista con la señora Sheinbaum, pero se trata, sin duda, del más contundente y entrelíneas se puede leer que la salida de Ebrard Casaubon de las filas de Morena, podría ser inminente, por varias razones. Una, es que ya no está en edad de esperarse -tiene 63 años-, por ejemplo al 2030, y definitivamente menos estaría dispuesto a convertirse en funcionario -porque eso lo colocaría como subordinado-, de la ex jefa de Gobierno de la CDMX, ojo, en el caso de que ésta llegara a ser la primera Presidenta de México, cuestión que está muy, pero muy en veremos. Al parecer, al ex canciller no le agrada nadita que él se quedara como líder del Senado de la República; eso lo ve como un “premio de consolación” que no está dispuesto a tomar. Desde luego, es de esperarse que a pesar de la contundencia del mensaje, el líder de Morena, Mario Martín Delgado, seguirá haciendo oídos sordos a los reclamos del ex secretario de Relaciones Exteriores y ello porque es más que evidente que prácticamente todo el aparato del Estado está volcado a favor de Sheinbaum Pardo. Cuestión de detenerse en que los estados que más ha visitado la “corcholata” favorita de Palacio Nacional, son aquellos donde los gobernadores la apoyan abiertamente, como son Oaxaca, con Salomón Jara al frente ; Veracruz, que gobierna el siempre eficiente Cuitláhuac García; Campeche, con la frívola gobernadora Layda Sansores y Baja California, que supuestamente gobierna Marina del Pilar Avila, por citar solo algunos.

Sin duda, el ex canciller escogió el momento exacto para lanzar su “bomba”, ya que hoy es cuando Morena sorteará las casas encuestadoras que tendrán la difícil misión de sacar adelante el sondeo para seleccionar al candidato o candidata de Morena, “… pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy, estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente, sean leales a nuestro movimiento, todas y todos y también a Claudia (Sheinbaum), se lo digo, qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado”, remató Ebrard quien no tuvo empacho en lanzarse durísimo contra el partido de sus amores y dejar más que enrarecido el proceso interno de Morena. “Están utilizando a los delegados -léase a los llamados “servidores de la Nación-, para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia”.

Bueno, en este punto no estaría mal que le preguntaran al presidente Andrés Manuel López Obrador si en realidad la exjefa de Gobierno de la CDMX sigue siendo su “corcholata” favorita y además, qué piensa de los dichos del ex secretario de Relaciones Exteriores, al que le faltó presentar las pruebas correspondientes, con todo y que se dice popularmente que “lo que se ve no se juzga”.

Otras preguntas no sobran: ¿cómo sorteará esta “bomba” Mario Delgado?, y, ¿cómo incidirá esto en sus aspiraciones para ser el candidato morenista al gobierno de la Ciudad de México? Además, ¿será que se hará realidad aquello de que Marcelo Ebrard podría migrar a Movimiento Ciudadano o al Partido Verde? Y la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum a los señalamientos del ex canciller, -como ya se anotó-, fue por demás endeble; repitiéndose como si fuera a sí misma que ella nunca va a hablar mal de sus compañeros, -léase, las “corcholatas”- y que es falso nada de lo que anunció Ebrard, pero sin nada para demostrarlo

Municiones

*** Y el resto de las “corcholatas” se sorprendieron, se lamentaron y manifestaron su opinión sobre lo anunciado por Ebrard y podría señalarse que todos se decantaron por Sheinbaum, salvo alguna honrosa excepción. Manuel Velasco le recomendó que recurra a las instancias de Morena y que no haya circo mediático. Adán Augusto López Hernández, le hizo un llamado a tener paciencia, “no conozco el contenido de su declaración pero se me hace que es una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de dos o de tres. Yo creo que somos seis y hago un llamado para que no caigan en la desesperación porque la desesperación no es buena para nadie”. Gerardo Fernández Noroña se le lanzó a la yugular y lo calificó de arrogante, al tiempo que señaló que es muy torpe de parte de Ebrard que minimice a las “corcholatas”. Recalcó el petista que será el pueblo quien decida al candidato o candidata presidencial morenista, (¡ajá, sí, cómo no!). Por su parte, el senador con licencia Ricardo Monreal coincidió en que se debe atender el exhorto de Ebrard porque en Morena aún están a tiempo de corregir lo que sea. Hay que recordar que el senador Monreal también ha venido denunciando cómo los “dados se cargan” con propaganda y espectaculares a favor de Sheinbaum y hasta del exsecretario de Gobernación. No obstante, en este asunto la constante es que se puede prever un rompimiento y fuerte en Morena.

*** Muy probablemente, en el resto de los sondeos que falta que realice el Frente Amplio por México se podrá corroborar que el PRI, es un partido que ha resultado ser muy competitivo. Y para muestra, un “botón”. La pasada encuesta en la que aplicó el FAM, en la que sólo quedaron tres en la competencia, se dio una votación cerrada a favor de la senadora priista Beatriz Paredes, quien obtuvo un 29 por ciento en las preferencias, en el sondeo que se hizo casa por casa y que comprendió el 70 por ciento de la muestra, mientras que la senadora panista Xóchitl Gálvez se quedó con el 32 por ciento. O sea, que la priista sigue muy de cerca a la panista con apenas tres puntos de diferencia. Así las cosas, bien puede concluirse que el Revolucionario Institucional sigue siendo un partido muy competitivo.

