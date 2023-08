Bella experiencia, recorrer Viñedos Donato, en Querétaro, y a la vez navegar imaginariamente por el Caribe

Victoria González Prado

Colón, Querétaro.— La conseja es que “también leyendo se conoce el mundo”, y sí, también son estupendos los viajes sedentes; pero ni queriendo superan a los que se hacen en transportes según las circunstancias. Sé de no pocas personas que no han tenido más que sus pies para transitar en la jungla, o camello para hacerlo en el desierto, por decir algo. El caso es que de un modo u otro y en uno u otro medio, viajar es maravilloso.

Y a estas alturas del partido la nueva tendencia de los viajeros son las experiencias. Lo vivido, sentido e incluso sufrido una o más veces, dice el diccionario. Cuanto más viajas, más experiencias quieres, y eso es lo que vivimos y sentimos tras la invitación de Claudia González Vázquez, directora general de Inter Cruises Operadora, quien nos llevó a los viñedos Donato, en el corazón de la Ruta del Arte, Queso y Vino, muy cerca de Peña de Bernal, en esta entidad, y donde, además, recibió felicitaciones por su reciente cumpleaños.

Donato brinda experiencias y los viajeros sin duda las guardan en su memoria. El lugar es diferente. La vista del viñedo con la Peña de Bernal de fondo es la carta de presentación.

El amplio jardín del viñedo es escenario perfecto para degustar maridajes, conocer el vino y pasar momento agradable. Así, Claudia llevó a agentes de viajes, alrededor de 40, y reporteros a ver de cerca los viñedos, sentir su atmósfera, probar las uvas, disfrutar el paisaje, conocer la bodega. recorrer los distintos lugares que ofrece Donato, disfrutar de una exquisita comida y vivir la experiencia.

Para recorrer el viñedo se dividieron dos grupos: uno con Claudia al frente, otro encabezado por Humberto Avelar, gerente general de Inter Cruises, quien nos indicó “la operadora destaca por ofrecer siempre eventos poco convencionales a sus grandes aliados comerciales, y esta ocasión la visita a Donato será inolvidable”.

Al agradecer el apoyo de los agentes de viajes a Inter Cruises, Claudia manifestó que “la experiencia en Donato es muy parecida a la que ofrece la naviera en sus barcos clásicos, en el área de Central Park en los Oasis, y en la parte trasera de los Quantum, todos de Royal Caribbean.

Después del recorrido nos reunimos todos en salón para degustar la exquisita comida que estaba preparada especialmente para el grupo. Ahí el sommelier de los “Viñedos Donato”, Raúl Urbina, nos llevó a degustar una selección de vinos que combinaban perfectamente con los platillos ofrecidos.

Urbina destacó que la producción de vino “es un arte que involucra pasión y dedicación, transmitiendo la cultura de la región a través de cada botella y la importancia de experimentar los vinos para apreciar su complejidad”.

Después de la comida, Adriana Holguín, gerente de ventas de Royal Caribbean, agradeció la iniciativa de Inter Cruises Operadora: “sin duda un gran socio estratégico de la naviera, que se encarga de atender personalmente a todos sus agentes de viajes y darles un gran trato. Difícil de comparar con otras operadoras.

“Igual que es común preguntar a los someliers cuál es el mejor vino, es muy común preguntar cuál es el mejor barco para viajar”, expresó Claudia, y agregó: “lo mejor es lo que se adapte a las necesidades y gustos de cada cliente”.

A su vez, Adriana, pidió a los agentes de viajes no pensar por sus clientes, ni recomendarles lo que más les guste a ellos, y al respecto aseguró: “lo mejor es abrirles el abanico que encierra Royal Caribbean, con sus grandes barcos o sus buques clásicos, que no tienen grandes toboganes pero cuentan con lo que cualquier persona desea encontrar a bordo: comidas y bebidas de todo el mundo en su espacio vintage, donde la naviera resguarda los vinos más premiados de diferentes partes del mundo”.

Señaló que a pesar de que Royal Caribbean mantiene un concepto muy familiar, es una naviera con mucho ambiente, espacios únicos pensados para cada miembro de la familia, piscinas para adultos y lugares para que los adolescentes socialicen y los niños jueguen.

“Si el viajero busca un ambiente más íntimo y relajado, perfecto para disfrutar con amigos y familiares, los barcos clásicos son la elección ideal. En cambio, para aquellos que buscan emociones y novedades, especialmente si viajan con niños o jóvenes, los barcos más grandes ofrecen una amplia gama de actividades y entretenimiento en alta mar”.

Adriana destacó que algunos clientes pueden estar indecisos al elegir su barco ideal, y en esos casos el equipo de expertos en viajes se toma el tiempo para comprender sus preferencias y necesidades. La clave está en ofrecer variedad de opciones y presentar las experiencias disponibles, para que cada pasajero encuentre su itinerario perfecto.

Cabe destacar que Royal Caribbean cuenta con 26 barcos en todas las gamas y para todos los gustos. Y está a la espera de dos buques más: El Icon of the Seas, que se botará en enero del 2024, y el Utopia of the Seas en julio del mismo año.

El Icon of the Seas será espectacular, llegará a remover la forma tradicional de navegar y traerá grandes novedades a la flota, con 50 por ciento de sus habitaciones “hasta para seis personas”. Saldrá de Miami navegando por el Caribe Occidental y Oriental durante siete días y tocará su isla privada: “Perfect day at CocoCay”.

Contará con 20 pisos y siete albercas privadas, repartidas por todo el barco, incluyendo la Royal Bay, -la más grande en altamar-, con 40 mil galones de agua, y una alberca sólo para adultos.

En julio estará lista la flota del Utopia of The Seas, otro barco de la Clase Oasis, que se caracteriza por ser de los más grandes del mundo. Saldrá de Puerto Cañaveral y hará travesías de tres o cuatro noches tocando Nassau y Perfect day at CocoCay. Habrá nuevas experiencias, como comer dentro de un vagón de tren, nuevo restaurante de comida sureña y un bar latino con gran ambiente.

Holguín aseguró que Royal Caribbean no sólo se dedica a vender itinerarios en sus distintos barcos, también vende experiencias, y precisó que después de 53 años, es la primera vez que un barco nuevo rompe récord de ventas antes de ser botado, lo que ya logró el Icon of the Seas.

Inter Cruises Operadora ofrece 30 por ciento de descuento al primero y segundo pasajeros, y los niños viajan gratis, más tarifas flash sales. Además, tiene bloqueos para la salida del 30 de diciembre por el Caribe a bordo del Symphony of the Seas a precios realmente increíbles.

“Imagínense siete noches de crucero por el Caribe en uno de los barcos más grandes del mundo”, dijo Claudia González, quien invitó a los agentes de viajes a seguir vendiendo los cruceros que ofrece Royal Caribbean.

