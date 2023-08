¿Cuántos morenistas se irán con Marcelo Ebrard Casaubon?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro, muy mal en el caso Lagos de Moreno

En la semana que está por iniciar, se verá en pleno el pleito que se traen las “corcholatas” en Morena, luego de que Marcelo Ebrard soltara la “bomba” de denunciar ni más ni menos que a Claudia Sheinbaum, quien tendría a su favor, todos los recursos y el aparato del Estado para resultar ser la “corcholata” ganadora en el proceso interno del morenismo para seleccionar a su candidato o candidata presidencial.

Diversas reacciones se han visto desde que el ex secretario de Relaciones Exteriores acusó a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Prácticamente el resto del “corcholaterío, señaló al ex canciller como soberbio, sobre todo cuando dijo aquello de que en la competencia de Morena, sólo se puede hablar de dos aspirantes, él y la señora Sheinbaum.

Y desde luego, las secuelas de este candente asunto continúan y alcanzará dimensiones inesperadas. Ayer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro un grupo de diputados morenistas afines a Ebrard, de plano abrió el juego y se lanzó todavía más duro en contra de Sheinbaum Pardo, quien por cierto, un día antes, con una sonrisa medio fingida, había dicho que ella nunca de los nuncas hablaría mal de sus compañeros “corcholatos”.

Resulta que los referidos legisladores morenistas, encabezados por Emanuel Reyes Carmona, dieron a conocer que desde hace dos semanas entregaron un expediente en Morena sin que este partido hubiera hecho el menor caso a la denuncia, razón por la cual, entregarán expedientes en la Fiscalía de Delitos Electorales de la FGR.

En este grupo de diputados, se incluyen también a: Salma Luévano, Ángel Domínguez Manuel Carrillo, Inés Parra y Selene Ávila, y todos durante la conferencia de prensa aseguraron que son 82 los diputados que están con Ebrard.

“Hasta el más ciego puede ver la cargada… tenemos que tener un proceso (en Morena), limpio”, coincidieron los legisladores, al tiempo que anunciaron que entregarán expedientes en la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Pero eso no es todo porque intentarán llegar ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le enviarán pruebas del uso de recursos públicos de al menos tres dependencias federales, a favor de Claudia Sheinbaum.

Estuvo con el grupo de los legisladores morenistas, diputados del PVEM que se inclinan por Marcelo Ebrard, como por ejemplo, Javier López Casarín. En este espacio, en anterior entrega, se consignó que hace muchos meses, el partido del tucán conformó comités que trabajan en pro del extitular de la SRE, así que cada vez es más general la versión de que un momento a otro, el ex canciller pudiera salir de las filas del partido oficial y en este sentido, habría que estar atentos a cuántos se lleva y en qué grado afectaría la carrera de las “corcholatas”.

Pero este pleito a lo interno de Morena, se ha tornado también, un asunto de familia. Cuestión de revisar por “TikTok” lo dicho ni más ni menos que por Pío López Obrador, sí, el personaje de los sobres amarillos, hermano del Presidente, que se sumó a los reclamos de los diputados ebrardistas y denunciando la “cargada” a favor de Sheinbaum y, -ojo- él también avizora desastre al seno de Morena.

Habrá que esperar si el otro hermano del inquilino de Palacio Nacional, Pepín López Obrador, reacciona, porque no hay que olvidar que él está a favor de la señora Sheinbaum. Aunque no deja de llamar poderosamente la atención que en su gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, haya declarado que Marcelo Ebrard está en todo su derecho de inconformarse.

Se le vio tranquilo al tabasqueño a diferencia de lo visceral que acostumbra ser, por lo que otra posibilidad es que esto sea un show armado con toda premeditación. ¿Será?

Municiones

*** Patético, por decir lo menos, la actitud que tuvo el presidente López Obrador ante el horror de los cinco muchachos desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Primero, y como es bien sabido, se limitó a hacerse el sordo y contar un chiste de muy mal gusto ante la tragedia y la violencia que se dirige ahora a los jóvenes y al día siguiente, como acostumbra, se autovictimizó y atribuyó eso a los conservadores y neoliberales, pero de todas maneras, no lo conmovió ni un ápice el dolor de las familias de los muchachos. No hay forma de justificar la actitud de un Presidente que está más preocupado por proteger los derechos humanos de los delincuentes. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también se vio muy mal porque de entrada, reaccionó tarde y luego, con tal de zafarse de un asunto que también es de índole local, demandó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Esto porque el gobernador jalisciense trae sobre sus espaldas otros asuntos que no ha resuelto, como no hace mucho, los jóvenes que trabajaban en un call center; las mujeres secuestradas en Encarnación de Alfaro y es la población la que tiene que actuar ante la indiferencia y abandono del gobierno que solo se limita a encontrar los cuerpos de los desaparecidos y nunca a los culpables. Los analistas coinciden en que cada semana, a lo largo y ancho del país, se registra una tragedia cada vez más cruel.

*** Para la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, este tema ha trascendido Jalisco, ha trascendido el país porque es una exigencia de justicia. Y porque ante la problemática número uno en el país, que es la inseguridad brutal o las desapariciones o los asesinatos, “el presidente López Obrador lo único que atina a hacer son chistes o cambiar los temas”. Agregó la legisladora, “lo mismo hacen aquí en el Senado de la República, no les gusta hablar de los importante, porque lo importante les duele y porque lo importante demuestra lo ineficientes que son como gobierno. Hoy hay una exigencia nacional de justicia para los jóvenes de Lagos de Moreno y para las 200 mil familias que están en luto, ya sea por asesinatos o por desapariciones. Hoy estamos viviendo un luto nacional y el presidente de la República no es capaz de decirle a las víctimas y a sus familias que lo siente, no es capaz de dar un rostro humano, no es capaz de decir perdón porque tiene una soberbia brutal y está rodeado de gente que le miente”.

*** Y para desgracia del flamante gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en la zona norte del estado, Veracruz, se encontraron más restos humanos desmembrados, junto con narcomensajes y a pesar de ello, el revoltoso gobernador morenista, asegura que Poza Rica, No, no es un foco rojo, está tranquilo, y ya está reforzada la seguridad”.

