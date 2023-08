Juan Gabriel ¿Divo o Muerto?

Se transmitirá, a partir del viernes 25 de agosto a las 10:30 pm por Izzi (canal 203), Sky (canal 1208), Totalplay (Canal 261), y a través de ViX

Abarcará la vida y el legado del Divo de Juárez, Juan Gabriel, quien, el próximo 28 de agosto, cumplirá siete años de fallecido

Asael Grande

Raquel Rocha, directora de Unicable, presentó en conferencia de prensa, la serie documental, ¿Divo o Muerto?, que abarcará la vida y el legado del Divo de Juárez, Juan Gabriel, quien, el próximo 28 de agosto, cumplirá siete años de fallecido.

La serie que se transmitirá, a partir del viernes 25 de agosto a las 10:30 pm por Izzi (canal 203), Sky (canal 1208), Totalplay (Canal 261), y a través de ViX, el servicio de streaming hispano propiedad de TelevisaUnivision, revelará la verdad acerca de si Juan Gabriel está vivo o no. Se espera que la serie presente evidencia y testimonios que respalden una de las teorías más polémicas en torno al cantante fallecido.

Raquel Rocha (directora de Unicable, y productora ejecutiva de ¿Divo o Muerto?; Alex Reider (productor ejecutivo), Flavio Florencio (director de la serie ¿Divo o Muerto), Martha Figueroa (idea original, productora asociada), Carlos Cuevas, y Pepe Zavala, quienes participan en la serie, comentaron: “¿Divo o Muerto? es un proyecto que empezamos hace dos años, en octubre de 2021, todo esto comenzó porque tuvimos un acercamiento con Martha Figueroa, quien lleva tantos años en el canal Unicable; estamos muy contentos de poder hacer un proyecto más con ella, nos ayudó a hacer un proyecto premium, y llegó con la maravillosa idea de esta serie sobre todas las teorías alrededor de la muerte del Divo”, comentó, la directora de Unicable.

La periodista, Martha Figueroa, destacó: “estoy muy contenta porque me hicieron caso, eso es lo principal, a mí toda la gente me preguntaba si me daba angustia que la gente pensara si estaba loca, cada vez que decía que Juan Gabriel está vivo, y me daría más angustia ser una periodista ‘echada’ en el escritorio; yo tenía una duda, y tenía que investigarla hasta el final, y es por eso que, yo que a todo mundo que sabía que se dedicaba a hacer proyectos de este tipo, me invitaron a hacer este proyecto, porque tenía la información y el feeling, y me junte con Raquel en su oficina y, hasta el día de hoy, después de dos años, da a la luz, y es fantástico los seis capítulos, me emocionó mucho esta búsqueda, a Juan Gabriel solamente lovi dos veces en vivo, lo entrevisté una vez, simplemente, cuando se murió, y todos los grandes, el saber sus vidas forma parte de mi trabajo; cuando murió Juan Gabriel, a los dos días se me acercó alguien de la funeraria para decirme que algo muy raro estaba pasando con los restos de Juan Gabriel, entonces, eso me hizo ruido, me dio datos que me dejaron pensando, que a lo mejor podía ser un invento, después sucedieron cosas, y me puse a investigar, viajamos”.

La serie documental ¿Divo o muerto?”, se ha convertido en un tema de conversación en los medios y entre los seguidores de Juan Gabriel, quienes esperan ansiosos el estreno para conocer más sobre la vida del famoso cantante y descubrir si hay alguna verdad oculta tras su supuesta muerte. Alberto Aguilera Valadez (Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950-Santa Mónica, California, 28 de agosto de 2016), conocido como Juan Gabriel, es considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, así también como uno de los mejores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México.