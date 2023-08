Nuevo revés da SCJN a López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

INAI deja de estar amordazado; la carrera del “corcholaterío”, también se le sale de control

Nuevo y contundente revés da la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no gana para estar destilando bilis a todas horas en Palacio Nacional, en momentos en los que, por cierto, la carrera del “corcholaterío” se le sale de las manos en su recta final, con todo y que Marcelo Ebrard, empieza a bajar su perfil y no se muestra tan belicoso contra Claudia Sheinbaum. ¿Qué estará tramando el ex canciller?

Bueno, el caso es que el máximo tribunal de la Nación autorizó al Instituto Nacional de Acceso a la Información Transparencia y Protección de Datos (INAI) para sesionar con sólo cuatro de sus siete comisionados, con lo que de esta manera, dicho Instituto podrá retomar sus actividades luego de casi cinco meses de paro por falta de quorum porque no cabe duda que el presidente López Obrador hizo todo y más para paralizar al INAI; lo amordazó para evitar el derecho que tiene la ciudadanía a la transparencia, seguramente porque el tabasqueño tiene mucho, pero mucho que ocultar y que no le conviene que se dé a conocer porque eso lo pondría en una situación sumamente incómoda.

Desde luego, la única que votó en contra del proyecto expuesto por el ministro Javier Laynez, fue la ministra “cachirula”, Yasmín Esquivel, quien sin duda representa una clara muestra de lo que puede pasar si se mantiene oculta información. Otra de las incondicionales de Palacio Nacional, la ministra Loretta Ortíz, quien inicialmente negó esa posibilidad, mejor optó por no presentarse.

El propio ministro Láynez, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, recordaron que desde el 1 de abril de 2022, el Senado ha sido omiso en nombrar a dos comisionados, a los que se sumó uno más el 1 de abril de 2023, tras la salida de Francisco Javier Acuña. Asimismo, Se indica en la sentencia que la presidenta del INAI, Blanca Ibarra, tendrá voto de calidad en caso de empate.

También puede recordarse todo el relajo que se hizo en la Cámara alta aquel día cuando López Obrador tiró “línea” a su bancada y muy disciplinados, los senadores morenistas tiraron la posibilidad de elegir a dos nuevos comisionados del INAI.

En el limitado pensamiento del tabasqueño, privó la idea de que así permanecería el INAI hasta el final de su gestión luego de haberlo amordazado él mismo, pero afortunadamente la Suprema Corte reiteró su independencia del Poder Ejecutivo. Pues, ¿qué esperaba el tabasqueño?, ¿que después de los insultos que a diestra y siniestra profirió el de Tepetitán en contra del Poder Judicial desde hace ya un buen tiempo los ministros se iban a someter?

Y se reitera, las acciones que emprendió el inquilino de Palacio Nacional en contra del ministro Luis María Aguilar por la suspensión que otorgó a la distribución de libros de texto que esta errada y llamada Cuarta Transformación intenta imponer, no va a ningún lado porque es producto del odio y la víscera presidencial.

Digno de celebrar, sin duda, la decisión tomada por la SCJN, que ya ni caso hace a los delirantes reclamos de López Obrador.

Por su parte, la comisionada-presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, festejó: “Reconocemos y celebramos la decisión (de la SCJN), y reiteramos nuestro compromiso con la sociedad mexicana de seguir cumpliendo con la labor constitucional que nos ha sido encomendada”.

Los asuntos acumulados por el INAI, gracias a las ocurrencias del presidente de México, son muchos, alrededor de 8 mil recursos acumulados, pero hay toda la disposición de los comisionados de este Instituto para cumplir con su labor.

Municiones

*** Patético papel el de López Obrador que anunció que la noche del 15 de septiembre, en el marco de la ceremonia del Grito, se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México, ni más ni menos que el Grupo Frontera. Esto lo hace el mandatario para que la principal plancha del país, esté llena, porque su popularidad ya está mermando, pero además, también lo hace para “sacarse la espina”, de cuando se supone que se acercó a Bad Bunny para que actuara gratuitamente en el Zócalo capitalino y de plano al de Tepetitán lo mandaron por un tubo y con eso de que Grupo Frontera grabó una canción con Bad Bunny que tuvo bastante éxito, pues por eso lleva a Frontera, que ya ha hecho varios duetos que han sido bien recibidos.

*** “Después de cinco meses, el INAI vuelve a funcionar con normalidad. Celebramos que la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió que se pueda sesionar con 4 de los 7 comisionados que integran el pleno. Con esta decisión se termina el capricho de Morena de no designar al resto de los comisionados. ¡Adelante la transparencia, fuera la opacidad!”, destacó el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, y añadió que “esta resolución de la Corte es la muestra clara de que el país necesita de contrapesos, porque cuando el Gobierno en turno se hace omiso en la rendición de cuentas, las instituciones autónomas hacen que se respete lo que dicta nuestra Carta Magna”.

*** A las afueras de la Secretaría de Educación Pública, donde hace como que despacha la flamante titular, Leticia Ramírez Amaya, se plantaron integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para hacer entrega de 112 mil 594 firmas para exigirle a la dependencia el cumplimiento de la ley y de la orden de una jueza federal para usar los libros de texto gratuitos del ciclo escolar anterior. No, pues la secretaria Ramírez Amaya no va a saber ni qué decir al respecto porque hay que recordar que no hay que ponerle preguntas complicadas porque nada más no puede. La UNPF exigió a la Secretaría de Educación Pública el respeto y cumplimiento de la Ley y acatar lo ordenado por la jueza tercera de Distrito Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Medina. “Seguiremos vigilantes y observadores, actuando en consecuencia por el cumplimiento de la ley”, remataron los padres de familia. Y a propósito, por lo visto la flamante idea de López Obrador de que se instalarán tianguis en diferentes poblaciones del país para regalar sus libros de texto llenos de errores, de plano no va a prosperar. Otro asunto que se le sale de control a quien creyó que tenía todo en sus manos. ¡Qué pena!

