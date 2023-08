Ingenuidad o perversidad de Fox

Ángel Soriano

Perverso e ingenuo, el ex presidente Vicente Fox pide a la prestigiada senadora Beatriz Paredes declinar en favor de su compañera de escaño Xóchitl Gálvez, ahora competidora por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, como si la trayectoria de la tlaxcalteca fuera la misma que la de los panistas, ampliamente involucrados en las redituables empresas mercantiles.

Si bien la realidad política del país desconoció ideologías, principios y programas de acción de los partidos, eso no quiere decir que la trayectoria individual de los dirigentes sociales tengan el mismo origen y propósito: A Beatriz Paredes no se le conocen empresas de lucro ni tiene demandas por corrupción y mal manejo de recursos públicos.

Se trata de una política ciento por ciento nacionalista: no sólo ha sido gobernadora, sino dirigente social en la CNC, legisladora y diplomática, subsecretaria de Gobernación y dirigente juvenil, un curriculum ajeno a los lucrativos negocios de drogas -Coca-Cola o cannabis- no es traficante de influencias ni asociada a empresarios que han despojado de sus fuentes de empleo a trabajadores.

La senadora priista sigue y seguirá en la contienda por la candidatura presidencial del FAM, al margen de los intereses facciosos de quienes sólo han lucrado con el poder y buscan seguir despojando de su patrimonio lo mismo a trabajadores que al Estado mexicano, recursos naturales y talento de los mexicanos. Fox, con su propuesta, peca de ingenuo y de perverso.

TURBULENCIAS

Acumula más denuncias Claudia

La ex jefa de Gobierno de la CDMX y aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo y su correligionaria de Bienestar, Adriadna Montiel, acumulan denuncias por uso de recursos públicos con fines electorales. Y a las documentadas pruebas que tiene el ex canciller Marcelo Ebrard, se unió la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón -aspirante a la jefatura de gobierno capitalino por el FAM-, quien dijo que habitantes y trabajadores de su demarcación fueron convocados por las redes y estructuras oficiales a la asamblea informativa convocada en el parque de La Bombilla por los fans de la científica… En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha subestimado las denuncias y afirma que no se han entregado las pruebas en contra de los o las funcionarias y por lo tanto no hay sustento en las mismas. Claudia Sheinbaum también ha dicho que las acusaciones son falsas…Trabajadores del taller Rufino Tamayo en Oaxaca salieron a las calles a protestar por la falta de pago y de la prestación de servicios sociales a los que tienen derecho, sumándose así a otras inconformidades de los trabajadores de cultura en la entidad, debido a que en pasados gobiernos se crearon organismos e instituciones sin contar con los recursos suficientes para su mantenimiento, pese a que la entidad es rica en manifestaciones culturales, principal atractivo turístico… Si el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro no es capaz de resolver el grave problema de la delincuencia organizada que ha sentado sus reales en la próspera entidad, menos podrá entender el momento político que vive México: afirma que no participa en la contienda porque no le entiende. Es evidente que trata de justificar sus desatinos, pero debería enfocarse a resolver los problemas de inseguridad en el estado y que abarca ya -desde hace tiempo- a los estados vecinos… No sólo el diputado Gerardo Fernández Noroña se siente con posibilidades de ser candidato presidencial de Morena e incluso llegar a Palacio Nacional, sino que se siente iluminado al suponer que tiene seguidores por todo el país dispuesto a adquirir a precios de oro sus ocurrencias. Ahora busca rifar un vehículo en el que “se traslada” en campaña política, haciendo, como muchos, un negocio de la política electoral.

