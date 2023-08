“El Mago” reestrena después de ocho semanas

Se tiene contemplado continuar con la temporada

de manera regular hasta el 15 de octubre

La compañía compartió lo difícil que fue sobrevivir con el proyecto después del accidente de Lucero Mijares, y agradecieron el apoyo que el público brindó

Alexandra Arellano

Cuando la verdad supera la ficción es el caso de la increíble puesta en escena de “El Mago” la cual es protagonizada por Lucero Mijares, y dicha comparación surge de las declaraciones de la compañía que conforma este musical, ya que relataron que Lucerito definitivamente vivió una situación similar a la del personaje que interpreta, pues poco tiempo antes de ver su sueño materializado de protagonizar esta obra a la que le entregó tanto tiempo de su vida ensayando, se accidentó, haciéndola pensar a ella y a todos los integrantes por un momento que el proyecto se cancelaría, al menos momentáneamente, saliendo rápidamente de estos pensamientos catastróficos al ver a una actriz entera, decidida y valiente con las ganas más puestas de salir a conquistar a su público, incluso se tuviera que salir en muletas.

Fue así como Lucero Mijares con el siempre apoyo de sus papás logró dar vida al personaje por el que tanto trabajo, y el cual llevaba varios años soñando, en la obra de “El Mago”, y después de haber sido atendida por un especialista y autorizada por el médico arrancó las funciones, utilizando como herramienta para caminar durante 8 semanas un patín, el cual se íntegro a la obra, gracias a la adaptación del guion que se realizó de último momento, lo cual detonó en un reestructurado diseño de iluminación y coreografía y un elenco de actores más activo que nunca, el cual no sólo cargaba con la responsabilidad de regalar lo mejor de su talento al público sino también de cuidar a Lucerito en el escenario.

Y después de este acto heroico de mantener la temporada primero en ruedas, después en muletas regresa a su segunda normalidad una obra con su protagonista de pie, más viva y emocionada que nunca, con energías renovadas y muchas ganas de hacer teatro, para sacarle el máximo provecho a todo el escenario que construyeron, en el cual se encuentra instalado el primer plato giratorio dentro de una escenografía mexicana, “Lucero saltando, bailando, caminando le da un plus al espectáculo, sin duda es otro espectáculo ahora que se regresa a la normalidad”, dijo Juan Torres .

Durante la conferencia para anunciar que la compañía llegó a la mitad de la temporada Lucero compartió algunas palabras sobre el apoyo que le brindaron sus padres “mis papás me han enseñado a evitar los comentarios malos y las críticas, creo que lo han hecho estupendamente bien y por lo que me han dicho creo que tengo a los mejores maestros que son mis papás, no podría haber alguien mejor que me enseñara eso” demostrando una vez más el amor y admiración que tiene por sus progenitores.

Con respecto a la opinión que tiene María del Sol, dijo “ella me enseña a ser resiliente, no sé si han tenido un gran sueño, como si anhelaras el día de tu boda y empieza a llover, se cae el techo el pastel, ella supo cómo sacar lo mejor de la tormenta” dijo la intérprete de Linda, quien describió este musical con las palabras perfectas para dar una idea del regalo visual, auditivo y de enseñanzas que representa “El Mago”, “es una obra que tiene música, baile, orquesta en vivo y sobre todo un mensaje, que te deja meditando y agradeciendo, te deja la mente, el corazón y el alma llena”.

Así que no te pierdas esta nueva temporada de este fantástico musical en el Teatro Hidalgo, durante ocho semanas más y disfruta en familia este clásico de los musicales visto como nunca antes.

Lucero Mijares con gran ilusión dio una probadita de las mejoras que provocó su recuperación de la fractura que sufrió hace ocho semanas