Precandidatas de oposición exigen reponer programas de ayuda a mujeres

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Es muy probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador no entienda o no se dé por enterado de la demanda planteada por las dos precandidatas finalistas de la oposición, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, de “romper el pacto patriarcal” para mejorar la vida de las mujeres en nuestro país.

Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo ha sido omiso o francamente reacio a entender y atender las demandas feministas. Por el contrario, casi siempre ha censurado las protestas de las mujeres en las calles de la Ciudad de México y en el resto de la República.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, un día después de que decenas de mujeres marcharan por el centro la capital del país en demanda al derecho al aborto y el fin de la violencia de género, López Obrador criticó al movimiento feminista mexicano, al que ha catalogado como “conservador”.

Para no variar, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario ubicó al movimiento feminista entre los enemigos de su administración y lo ubicó como un frente de los “conservadores”.

“Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse contra el gobierno, es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaba a saquear”, afirmó antes, en marzo, luego de las manifestaciones con motivo del día internacional de la mujer.

En esa oportunidad, el primer mandatario justificó el blindaje de Palacio Nacional, donde él vive y trabaja, previo a las protestas feministas, que en parte responden a los daños que en edificios públicos y privados han sido ocasionados por grupos radicales que se filtran en las marchas, sin que hasta ahora ni las autoridades federales o locales hayan consignado a nadie. Su justificación es que la llamada cuarta transformación “no reprime”.

Antecedentes aparte, las dos senadoras con licencia que pretenden alcanzar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, aprovecharon el último “debate”, efectuado el sábado anterior en Mérida, Yucatán, para hacer un llamado a romper el pacto patriarcal, al tiempo que dejaron en claro que es necesario que una mujer gobierne el país para que haya verdaderos cambios, no sólo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sino la sociedad en general.

Tanto Gálvez como Paredes expusieron sus propuestas en torno a temas que atañen a las mujeres, como la seguridad, los cuidados, la repartición justa de responsabilidades, acceso a la justicia, mejores trabajos entre otros.

Además, señalaron que es necesario romper el viejo pacto patriarcal para crear uno nuevo, de iguales, que garantice la seguridad de las mujeres y rompa también con el modelo patriarcal.

Se necesita un Presidente realmente demócrata

Gálvez parafraseó la canción Sin Miedo para dedicar su mensaje a todas las mujeres víctimas de violencia y feminicidio del país y señaló: “me rehúso a aceptar que el simple hecho de ser mujer, un hombre, sintiéndome superior a ti, te quite la vida”.

“Ha llegado el momento de romper por completo el viejo pacto patriarcal para crear uno nuevo, un pacto nuevo entre todos y todas, para respetarnos y apoyarnos”, dijo la senadora panista.

A su vez, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, dijo que a los muertos nadie los escucha y que México va a cambiar cuando gobierne una mujer, motivo por el cual no declinó y se mantuvo fuerte en el proceso del Frente Amplio.

“Se trata de cambiar la historia de cómo se hace la política en México, porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal del arreglo, estamos jodidas”, dijo de manera contundente.

“Lo que tenemos que hacer es una nueva manera de articular la política, recuperar la confianza de la sociedad y que se entienda, que sí venimos, venimos a reformar el poder, eso es lo que necesita el país”, agregó.

En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI las precandidatas del bloque opositor coincidieron al señalar la necesidad de justicia, de una agenda de equidad, la recuperación de los apoyos, el respeto a los derechos de las mujeres y el combate a la impunidad, así como la coordinación con las autoridades municipales, ante la violencia en contra de las mujeres en todo el territorio nacional.

Paredes destacó la necesidad de emprender una nueva manera de hacer política, que se entienda que si venimos a reformar el poder, de veras vamos a reformar el poder. “Eso es lo que necesita el país. Un nuevo sistema político, que no finja la participación, para que haya justicia, democracia y que haya futuro en el México del siglo 21, para los jóvenes y para todas y todos”, explicó.

La ex gobernadora de Tlaxcala advirtió que si bien estamos en una época de verdadero cambio para las mujeres, “necesitamos más”.

Sostuvo que “el horror de cerrar los oídos ante la muerte y la violencia, es inmoral e imperdonable. Es indispensable actuar para apoyar a las mujeres en todos sus entornos y contra la impunidad”.

Tras citar al poeta Alejandro Merino, Paredes expresó: “el horror de cerrar los oídos ante la muerte y violencia es inmoral e imperdonable, es indispensable actuar para apoyar a las mujeres en todos sus entornos y contra la impunidad”.

Estimó que es posible coordinarse si se tiene vocación democrática y que se requiere un presidente igualmente demócrata, pues si se trata de un emperador, “aunque tengas los instrumentos, no podrás lograrlo”.

La senadora del PRI se manifestó a favor de una reforma de seguridad social que revise los montos de las pensiones, porque dijo que no es justo que la gente que trabaja toda su vida reciba pensiones “miserables”.

Indicó que México cambiará cuando gobierne una mujer con perspectiva de género, con una estrategia de política de financiamiento con créditos preferenciales para mujeres.

Por su parte, Gálvez aseguró que ella huyó de la pobreza y de la violencia, así como de los prejuicios. Gracias a la lucha de las mujeres, indicó, “hoy pueden aspirar a la máxima responsabilidad del país”. Destacó que las mujeres exigen respeto a sus derechos y justicia, ante la desaparición de apoyos por parte del gobierno federal.

Subrayó que, ante la restricción de la movilidad de las mujeres debido a la violencia, para caminar seguras se requieren acciones específicas, como lámparas, cámaras de seguridad, puntos violetas y botones de pánico en las calles, con dotación de recursos públicos para ello.

Gálvez Ruiz sostuvo que “sí es posible” dar una respuesta eficaz a esta problemática, mediante un uso adecuado del presupuesto en las alcaldías. Al respecto, citó el caso de Morelia, donde se reordenó el uso de los recursos con resultados positivos.

Aseguró que, para combatir los feminicidios, es indispensable atender, por parte de las autoridades municipales, las llamadas telefónicas de alerta, dándoles un seguimiento puntual.

Gálvez calificó como “tremendo” que hayan tenido que pasar 202 años para que una mujer pudiera aspirar a la Presidencia de la República, sin embargo, se dijo segura que será del Frente Amplio México, porque todos los partidos de oposición se han ubicado del lado de la historia y las mujeres están punto de llegar a la máxima posición para cambiar a México.

Condenó que en Palacio Nacional se agreda a las mujeres al eliminar programas enfocados en prevención de violencia, servicios y cuidados, por ello, se comprometió a restablecer Estancias Infantiles, Escuelas de Tiempo Completo y Comedores Comunitarios; que para recuperarse requieren tan sólo el 31% de los recursos que se le han otorgado a Petróleos Mexicanos.

Para finalizar, recordó a “las miles de mujeres que ya no están”, porque fueron asesinadas o desaparecidas. Me resisto, dijo, a aceptar que por el sólo hecho de ser hombre alguien te quite la vida y que el gobierno deje “solo en discursos” los recursos que debe asignar.

“Ha llegado el momento de romper el viejo pacto patriarcal, para crear uno nuevo” y crear un acuerdo “de iguales”, compartido entre mujeres y hombres, precisó.

Por otra parte, ahora vienen los preparativos para el siguiente periodo ordinario de sesiones de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Por lo pronto, el PRI anunció su plenaria conjunta, con participación tanto de senadores como de diputados, los días 29 y 30 del presente. Los temas principales serán seguridad, educación, salud y el campo.

riparcangel@hotmail.com