Demandan consejeros de Morena cerrar filas contra falsos liderazgos en Edomex

Se lanzan contra el ex priista Cuauhtémoc García Ortega

Valle de México.— Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no debe permitir que “chapulines de la política” traten de vender “liderazgos” que no tienen y no aportan absolutamente nada al partido ni para la 4T, como es el caso del ex priista Cuauhtémoc García Ortega.

Afirmaron lo anterior consejeros políticos de ese instituto político en voz de Juan Manuel Hernández, luego de asegurar que personajes como García Ortega, a través del engaño intentan incrustarse a como dé lugar en Morena, “argumentando que apoyan con todo el poder de sus liderazgos (sic) a Adán Augusto López, cosa que es falsa, cuando no se han parado en un sólo evento del aspirante presidencial”, dijo.

Morenistas de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán recordaron que “Cuauhtémoc García Ortega fue expulsado del Revolucionario Institucional cuando en 2020 se sumó a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político que no aportó nada e inclusive perdió la diputación del distrito 20, mintiendo con falsos liderazgos”, comentaron.

En ese sentido, integrantes de la Organización Nacional de Profesionales y Técnicos (Onaprotec), aseguraron que el próximo 29 de agosto buscarán la expulsión de aquellos integrantes que sólo utilizan a la misma con fines meramente político, como es el caso de García Ortega, quien afirmó apoyar a Morena, dijeron.

“Se debe de impedir que personas sin escrúpulos, intenten tomar como rehén a Morena con el único objetivo de buscar posiciones y cargos políticos. Son ex priistas que nada representan. Sólo buscan desestabilizar a nuestro movimiento”, dijo en su momento el diputado Isaac Montoya.

Finalmente, miembros de Profesionales y Técnicos expresaron “qué tristeza que un ex líder como Cuauhtémoc García, no reconozca que ya sus buenos tiempos pasaron y lo peor que traicione sus raíces y a los viejos amigos que aún lo han apoyado”, concluyeron.