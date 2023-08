Amenaza republicana a México

La afirmación del aspirante republicano a la candidatura presidencial de EU, Ron DeSantis, de que de llegar a la Casa Blanca enviará tropas a la frontera con México para detener la inmigración ilegal a la Unión Americana, deben tomarse en serio, pues la actitud represiva de los conservadores está documentada a lo largo de la historia de nuestro vecino, pese a ser un país construido por migrantes.

Ya los chinos y los japoneses han sufrido la persecución en la Unión Americana y han sido republicanos los promotores del rechazo al extranjero, aun cuando talentos llegados de otros rincones del mundo han construido al empuje y desarrollo de Estados Unidos, que hoy tiene entre sus habitantes lo mismo rusos que latinoamericanos destacados en todos los campos de la vida pública.

DeSantis compite con Donald Trump en ofrecer mayor represión hacia los ilegales que, no son precisamente mexicanos, sino centroamericanos, venezolanos, hondureños y africanos que llegan a la frontera norte -cruzando la frontera sur y todo el territorio mexicano-, en busca de mejores condiciones de vida bajo el riesgo de perder la propia en aras de conseguir el sueño americano.

Si bien son banderas electorales que les han dado sustento a los republicanos para ganar espacios en la administración pública, conviene tomar previsiones porque en las últimas décadas aumentó la corriente migratoria hacia la Unión Americana y tal parece que no hay forma de detenerla, por ello se requiere de políticas públicas conjuntas con el resto de los países para prevenir consecuencias dramáticas, como ya ocurre en el estado de Texas.

Sheinbaum afianzará el proyecto

Lo que es ya público y notorio, del enorme empuje a la precampaña presidencia de Claudia Sheinbaum, demuestra que será la responsable de los comités de Defensa de la IV-T, pese a que el ex canciller Marcelo Ebrard la considera muy limitada al ofrecer una plataforma de defensa de lo que ya se ha hecho. El ex jefe policiaco de la CDMX ofrece profundizar el proyecto y llevarlo a otros niveles para realizar un país en grande, con amplia inversión extranjera en las diversas regiones del país. Sheinbaum presume que se ha mantenido delante del resto de los aspirantes y niega que recursos públicos y personal oficial de estados y municipios hayan operado en el fortalecimiento de su imagen… Del lado del bloque opositor, la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, tiene el reconocimiento a su trayectoria, honestidad y congruencia ideológica, pero no le alcanza ante la simpatía natural y habilidad política que ha demostrado la hidalguense Xóchitl Gálvez que ha sumado a su proyecto dos de los tres partidos del Frente Amplio por México (FAM) y a otro aspirante presidencial de polendas, como es el experimentado Santiago Creel, así como a diputados y senadores que constituyen un equipo pesado… Paredes confía en su imagen y experiencia como ex dirigente nacional priista y cenecista, legisladora y diplomática, así como su carisma para llegar a ser responsable de la construcción del Frente Amplio por México. En unos días más serán dadas a conocer las candidaturas que, sin duda, serán ocupadas por mujeres y una de ellas llegará a Palacio Nacional… En Chiapas, Manuelita Obrador Narváez desplazó ya, en cuestión de horas, al resto de los aspirantes a suceder a Rutilio Escandón en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Se verá cuál es la reacción del coordinador de la Jucopo en el Senado, Eduardo Ramírez, que estaba muy entusiasmado con la declinación de Zoé Robledo, pero no contaba con la astucia de la diputada federal lopezobradorista a quien, por si había dudas de que va directo, la maestra Delfina Gómez dejó Toluca un rato para ir a tierras chiapanecas, en respaldo total a su correligionaria.

