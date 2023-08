La pobreza, ¿triunfo o fracaso de AMLO?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Disminuyó el número de pobres

No fue por lo programas sociales

Muchos están en la informalidad

Este es el pasivo social del socialismo

Alejandro Armenta cumplió en el Senado

Toyota se mantiene firme en electromovilidad

Para poder enseñar a todos los hombres a decir l

a verdad, es preciso que aprendan a oírla

Samuel Johnson (1709-1784) Escritor inglés

El pasado 10 de agosto, el Coneval dio a conocer la medición oficial de la pobreza en México. Sus resultados son aún complejos, ya que no hemos logrado disminuir la pobreza en el país como desearíamos sociedad y gobierno.

México se encuentra en el último lugar de la lista de la OCDE en cuanto a gasto público como porcentaje de Producto Interno Bruto en apoyos sociales durante el año pasado. Esto habla que los programas sociales no han cumplido con el objetivo difundido oficialmente y que cumple con otros menesteres como la compra de votos.

De los 38 países que canaliza la OCDE, Francia destina el 31.6%, Italia 30.1%, Austria 29.4%, Finlandia 29%, España 28.1%. México, al final de la lista de 38 naciones, invierte solamente el 7.4% del Producto Interno Bruto.

Por ello no avanzamos en materia social. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se califica de socialista, mantiene en la miseria a 46.8 millones de mexicanos. Apenas se dio a conocer el informe del Coneval, institución que lidera José Nabor Cruz, y desde el púlpito de Palacio Nacional, lanzaron arengas para afirmar que producto de los programas sociales, implementado el gobierno federal, se logró sacar de la pobreza a 5 millones de mexicanos.

El informe de Coneval encontró que en 2022 había 46.8 millones en situación de pobreza, el 36.3% de la población; y 9.1 millones de progresa extrema, 7.1% de los 130 millones de mexicanos.

Independientemente del manejo y manipulación de la información, es muy claro que la política pública en materia social y económica de la actual administración no ha sacado de la pobreza a casi la mitad de la población del país.

En comparación con otras naciones como Costa Rica, Colombia, Chile y nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá, estamos en el peor de los escenarios. Los resultados dejan ver que los programas sociales son pura demagogia, compra de votos y están plagados de corrupción.

Las cifras son devastadoras. En América Latina somos los peor valorados en esa materia. La población en pobreza, según los datos oficiales del gobierno de López Obrador, disminuyó 5 millones de pobres; en términos relativos, pasó de 43.2% del total de la población en el 2016 a 36.3 del total de la población en el 2022.

En cambio, la población en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 millones en 2016 al 9.1 millones en 2022; claro en la manipulación de los datos se establecen los términos relativos en donde pasa del 7.2% de la población total en el 2016 a 7.1% del total de la población en 2022

En la administración de López Obrador destacan algunos avances y se reconocen: se redujo la pobreza registrados en Baja California, Colima, Sinaloa y Chihuahua, que impulsa el promedio nacional. Pero, para 2022, 15 de las 32 entidades federativas tenían niveles de pobreza extrema superiores a los registrados en 2018 antes de la pandemia. Al inicio del gobierno de AMLO, al año pasado hubo retrocesos en el acceso de los servicios de salud, qué pasó de 16.2% a 39.1% de personas con carencia de servicios sanitarios.

En ese renglón, en el de Salud, no hay medicinas suficientes; no hay médicos en la zonas más alejadas de las grandes ciudades; no hay hospitales, ni clínicas, ni qué decir de medicina especializada; aparatos de diagnóstico y laboratorio, así como atención a enfermos con padecimientos crónicos.

Mientras hay un niño en México que vaya a la escuela con el estómago vacío, que mueran niños de cáncer por falta de medicamentos, el gobierno no puede jactarse de haber triunfado.

PODEROSOS CABALLEROS

ALEJANDRO ARMENTA: Quien cumplió con creces en la presidencia de la directiva del Senado fue el poblano Alejandro Armenta, quien, sin descuidar su posición como político de Morena, logró conciliar las agendas de los senadores de su partido y la oposición. Hoy, se encuentra liderando las encuestas para la candidatura del gobierno de Puebla y lo que se prevé una competencia cerrada, es quien tiene las mayores posibilidades de triunfar en los comicios del 2 de junio de 2024.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

The American Business Awards, conocidos como STEVIE Awards, dio a conocer a los ganadores de la edición 2023, otorgando el bronce a Toyota de México en la categoría de “Corporate & Community”, reconociendo así su esfuerzo en el desarrollo de la estrategia, planificación e implementación de su evento corporativo “Think Tank Forum: Movilidad y Futuro, nuestros próximos 20 años”. Bajo el liderazgo de Guillermo Díaz, en el marco de su 20 aniversario en México, ponen su visión hacia el futuro de la movilidad eléctrica. La firma japonesa es pionera a nivel global en términos de electromovilidad, siendo la primera que comercializó a nivel masivo un auto híbrido eléctrico en la década de los 90, el Prius.

