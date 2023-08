La Canaero pide ya no limitar más las operaciones en el aeropuerto de CDMX

Prevén cancelaciones y retrasos masivos de vuelos

Un ajuste adicional “pondría en una situación desfavorable” al país a nivel internacional

Ante una potencial nueva reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que actualmente se evalúa, implicaría una “cancelación masiva de vuelos” y afectaría gravemente la conectividad del país, señaló la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

En un comunicado, el organismo advirtió que el ajuste “pondría en una situación desfavorable” al país a nivel internacional e hizo referencia a la recuperación de la Categoría 1 de la seguridad aérea, un proceso que las autoridades aeronáuticas han llevado por más de dos años y que actualmente limita la capacidad de las empresas mexicanas hacia Estados Unidos.

“El problema de fondo en el AICM no es la capacidad de operaciones por hora, sino la antigüedad de la infraestructura y el deterioro en el que se encuentra, que requiere una intervención mayor que resulta apremiante al ser una instalación estratégica para la seguridad nacional, los ingresos del gobierno, la derrama económica y empleos”, dijo la Canaero.

“El aeropuerto más importante de América Latina genera recursos suficientes para lo que se requiere; sin embargo, no se destinan para llevar a cabo una solución de fondo”, agregó la Cámara que hasta ahora había evitado pronunciarse sobre las medidas gubernamentales.

Cabe recordar que los ingresos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del AICM se destinarán al pago de los bonos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, esto por los siguientes 24 años.

Otras fuentes del sector señalaron que se busca quitarle 10 millones de pasajeros del AICM y trasladarlos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) situación que esperan se logre reduciendo las operaciones en el aeropuerto capitalino.

Pues también buscan que el AIFA alcance un punto de equilibrio antes de terminar la presente Administración

Fuentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han negado que el decreto de disminución de operaciones vaya a llevarse a cabo; no obstante, la posibilidad de disminuir el número de vuelos a través de un acuerdo es una de las opciones que podría concretarse.

Adicionalmente, el director del AICM, Carlos Velázquez Tiscareño, dijo recientemente que las autoridades aeronáuticas están trabajando en medidas adicionales para reducir la saturación, aunque no se posicionó sobre la posibilidad de una nueva reducción.

Reducción de vuelos en el AICM

En septiembre del año pasado, el aeropuerto y las aerolíneas acordaron una reducción en el tope de operaciones por hora de 61 a 52 vuelos, lo que llevó a empresas como Aeroméxico a dejar de operar cientos de franjas horarias.

Sin embargo, en fechas recientes el aeropuerto ha advertido que las aerolíneas han operado miles de vuelos fuera de los slots autorizados, principalmente empresas como Volaris y Viva Aerobus. Por ello, el aeropuerto advirtió que no autorizaría el despegue de vuelos en horarios no autorizados a partir de mayo, lo cual se respetó para los vuelos de salida, pero no para los de llegada.

La medida que el AICM evalúa actualmente es prohibir el aterrizaje de operaciones en horarios no autorizados, con lo cual un vuelo que busque aterrizar fuera de horario por razones imputables a la aerolínea podría ser desviado a otros aeropuertos, dijo Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM.

“Son llegadas, no son atribuibles a nosotros, pero si son demoras y los tomamos como demoras, seguramente la AFAC lo puede sancionar si no justifica la demora”, adelantó hace unas semanas.

Las aerolíneas pidieron que el ajuste no sea unilateral para elaborar un plan respecto a los horarios.

“Solicitamos respetuosamente a las autoridades que incluyan en las mesas de trabajo a los expertos del sector para construir una estrategia que permita solucionar las necesidades de la demanda presente y futura, en beneficio del desarrollo económico y social del país”, dijo la Canaero.