Teatro y dramaturgia fortalecen la expresión artística en espacios universitarios

FILEM 2023:

Toluca, Estado de México.— En el marco de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2023, se inauguró el V Encuentro Regional de Talento Artístico Estudiantil de Teatro de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participó con las puestas en escena de Dalia Inés Contreras e Israel Ríos, “All you need is love” y “El enfermo imaginario”, respectivamente.

En el Foro “Esvón Gamaliel”, la secretaria de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), María de las Mercedes Portilla Luja, destacó la participación de grandes directores de la escena y, recalcó la importancia de impulsar entre las comunidades e instituciones universitarias su participación en las artes, sobre todo en la dramaturgia y el teatro.

La servidora universitaria reconoció la participación de Rodrigo Alatorre, de la Universidad Tecnológica de Querétaro quien presentó, junto con un talentoso equipo universitario el montaje “Caracol y Colibrí”; Cecilia Elvira García Frías, del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Querétaro que presentó su espectáculo “Apología de una leona”; así como a Laura Navarro, de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, con su puesta en escena “La creación del quinto Sol”.

Durante su intervención, Juan Flores Pérez, coordinador de la Red de Extensión y Difusión Cultural Región Centro-Sur de la ANUIES, mencionó que el propósito principal de esta Red de Extensión es promover el arte y la cultura en instituciones de educación superior, con el fin de abrir nuevos espacios de expresión.

Abundó que este encuentro se suma a otros realizados en la Red de Extensión dedicados a la danza, teatro, música, literatura y artes visuales que cumple la visión y misión de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual comparten las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas a la ANUIES.

“Más allá de este fin común que hoy nos reúne, las luces y los aplausos que este público verterá en estos días será precisamente una forma de recordar que el teatro es una poderosa herramienta para el cambio social”, abundó.

Al acto acudieron, Juan Carlos Embriz Gonzaga, director de la Compañía Universitaria de Teatro; Beatriz Adriana González Durán, directora de la Facultad de Humanidades de la UAEMéx; Hugo Alberto Leyva Marín, coordinador de la licenciatura en Artes Teatrales del mismo espacio universitario, y participantes de este encuentro artístico estudiantil.