Confirmada Xóchitl Gálvez como precandidata única del frente opositor

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Beatriz Paredes Rangel tiene grandes cualidades, experiencia, conocimientos y gran capacidad de organización, pero no será candidata presidencial.

Esto, porque ayer el PRI en pleno se pronunció a favor de la senadora por el PAN —aunque no militante— Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata única a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM).

Con casi tres horas de retraso, la dirigencia nacional del PRI —que citó a los periodistas para las 15:30 horas— anunció desde el auditorio principal de su sede que, debido a la amplia ventaja de la senadora hidalguense sobre la otra finalista, la también senadora, por el PRI, Beatriz Paredes Rangel, en las encuestas públicas y privadas, habían decidido dar su respaldo a Gálvez Ruiz.

El anuncio lo hizo el presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, rodeado de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), senadores, diputados federales y estatales, así como dirigentes municipales, pero en realidad lo había anticipado desde el lunes anterior, cuando hizo público que las encuestas (y, presumiblemente, el registro de votantes) daban amplia ventaja a la panista.

Ese anticipo —y seguramente en los días siguientes— provocó airadas reacciones contra el dirigente nacional del tricolor, pues lo mismo se le acusó de traidor, por favorecer a la llamada Cuarta Transformación que de invalidar el proceso de elección diseñado con tanto esmero por el Comité Organizador del FAM para demostrar que efectivamente su candidato presidencial es resultado de la voluntad popular.

La decisión del PRI, por ejemplo, hace innecesaria la votación de los simpatizantes de todos los precandidatos que se registraron en la base de datos del FAM para participar en los comicios programados para el venidero domingo tres de septiembre, recurso o inédito que le imprimía al proceso un mayor crédito como expresión democrática.

De hecho, las suspicacias se mantuvieron ayer porque la desplazada Beatriz Paredes no apareció en la ceremonia en la que Moreno Cárdenas anunció la decisión de su partido de respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez.

La senadora priista se retiró de los medios de comunicación prácticamente desde el lunes, luego de que “Alito” comentó por primera ocasión que la hidalguense iba adelante, a lo cual la tlaxcalteca había respondido esperar al resultado de las encuestas oficiales del FAM.

Esto ocurrió ayer mismo. De manera inesperada, el Comité Organizador del FAM dio a conocer dos encuestas con carácter oficial, una realizada por el diario Reforma y otro por la casa especializada Wise, cuyos resultados combinados daban una ventaja a Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes.

El mencionado Comité Organizador aclaró que los resultados los daba a conocer a petición de las dirigencias nacionales de los tres partidos coaligados, PAN, PRI y PRD y también aseguraron que los resultados fueron dados a conocer a las dos finalistas.

También trascendió que las dos precandidatas estuvieron en la sede del PRI en una reunión privada, en la cual según muchas versiones, estuvieron con el dirigente del tricolor los presidentes del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Salvo Moreno Cárdenas, ninguno de los otros personajes apareció en la conferencia priista.

Xóchitl Gálvez estuvo en un mitin organizado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde según los reporteros presentes lloró cuando fue informada por la titular de esa demarcación, Lía Limón, de lo anunciado por el dirigente del tricolor, pero pidió esperar a conocer la decisión de Paredes.

Beatriz Paredes no apareció. Rumores aparentemente iniciados por algunos de sus allegados anunciaron que lanzaría un comunicado en redes sociales, pero hasta las 20 horas no aparecía.

AMLO presume haber anticipado la nominación de Gálvez

Entre los muchos comentarios negativos contra la decisión de la dirigencia del PRI, el más destacado provino de Palacio Nacional. En su tradicional conferencia mañanera, López Obrador sin pregunta de por medio, sacó el tema de la elección de candidata del FAM y, en particular, el previsto anuncio de que el PRI daría su apoyo a Xóchitl Gálvez, a la que el propio inquilino de Palacio Nacional contribuyó a hacer popular.

Para empezar, recordó que desde hacía dos meses había pronosticado que Gálvez sería la abanderada del bloque opositor porque así lo había decidido el empresario Claudio X. González, a quien atribuye ser el poder tras el trono del FAM.

“No, el asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora decline, no quieren ningún riesgo, es que ahí hicieron compromisos. ¿Cómo van a ir a decirle a los mandamás que no salió? No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, mucho muy burdos, son predecibles, o sea, a leguas se les identifica y se les ve.

“Además, la política es un oficio. ¿Qué sabe de política, que es un noble oficio…? Es como el periodismo. Pongan a hacer lo que ustedes hacen a Claudio X. González, o sea, con todo respeto. A ver, que Sara le dé la oportunidad a Claudio para que él informe a… ¿Cómo se llama?

—López-Dóriga respondió el interlocutor del jefe del Ejecutivo, quien aprovechó para añadir:

“Pero no sólo a López-Dóriga, sino a todos los de Fórmula”.

Aunque todavía no ocurría el anuncio del respaldo del PRI a la senadora hidalguense, López Obrador comentó que resultaba inaceptable que un dirigente de partido retirara su apoyo a una compañera de partido y, entre risas hasta hizo un lema para la tlaxcalteca: “Beatriz aguanta, el pueblo se levanta”.

Falta esperar los comentarios del fundador, líder y guía de Morena en su mañanera de hoy, jueves. Por lo pronto, el gerente del partido, Mario Delgado Carrillo, escribió en X, antes Twitter:

“Se acabó la simulación. Alito ha consumado la demolición total del PRI. Hoy derribó sus últimas Paredes”.

Ebrard proyecta dudas sobre la encuesta

que oculta el “dedazo” en Morena

Si el bloque opositor tuvo dificultades para hacer pública su decisión de manera de no generar suspicacias en torno a su procedimiento para designar candidato presidencial, en las filas de la llamada Cuarta Transformación se incrementaron las sospechas de las anunciadas encuestas para nombrar a su abanderado.

Estos recelos los generó sobre todo el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien en los hechos se ha erigdo en la “corcholata” incómoda, al llevar hasta el último momento su exigencia de “piso parejo”, lo que ha dificultado el desarrollo de los sondeos de opinión con los que se trata de aparentar que, efectivamente, el candidato presidencial de Morena y sus rémoras es resultado de la decisión “del pueblo”.

El aspirante a la coordinación por la defensa de la 4T, título con el que se disfraza el proceso para elegir candidato presidencial del Morena y sus satélites, Marcelo Ebrard denunció que hay un “desorden” y “severos problemas”.

Por medio de redes sociales, el también ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal indicó que las senadora Malú Micher y Martha Delgado, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores, y quienes forman parte del equipo del aspirante morenista, dieron seguimiento toda la noche para tratar de ayudar a resolver las dificultades y que tenga éxito el desarrollo de las encuestas.

“Muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malú Micher y a Martha Delgado quienes están (desde ayer y toda la noche) tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantendremos informados”.

Miembros del equipo de campaña de Ebrard filtraron que algunas de las quejas se deben a que, a pesar de que se había programado que la jornada de levantamiento de los cuestionarios comenzarían a las 8 de la mañana, después del mediodía de este miércoles no habían iniciado en algunas partes de la República.

Las protestas de Ebrard no son nuevas. Hace dos semanas, denunció una presunta movilización de integrantes de la Secretaría del Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum.

Es poco probable que las protestas del ex canciller tengan algún efecto dentro del partido oficial, pues fueron desestimadas por el presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

