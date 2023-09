Realizan pruebas para verificar funcionamiento del Tren Maya

Vagones transitan varios tramos, previo a visita de AMLO

La inauguración del Tren Maya está prevista para diciembre de este año, por lo que las obras avanzan a marchas forzadas en los tramos con mayor retraso, mientras que las pruebas de los vagones entregados ya han arrancado la fase de pruebas a fin de garantizar su óptimo funcionamiento.

En este marco, se informó que las pruebas del Tren Maya, previo al recorrido oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están llevando a cabo desde Campeche y recorriendo cada uno de los tramos que ya han culminado su construcción.

Se indicó que a la brevedad, cuando la obra haya sido culminada, el tren correrá desde Campeche hasta Cancún, mientras tanto, sólo uno de los trenes entregados con todo y sus vagones ya se encuentra recorriendo los tramos terminados.

Se espera que este 1 de septiembre se pueda avanzar en esta etapa de pruebas, a más tramos del recorrido de lo que se espera sea el proyecto más grande del gobierno federal en los últimos años.

Información extraoficial, refiere que las pruebas han iniciado para detectar cualquier situación adversa y posteriormente poder llevar a con la prueba oficial donde estarán presentes las autoridades del gobierno federal y seguramente también de Quintana Roo y Campeche, con el fin de lanzar este nuevo medio de transporte a los mexicanos y al turismo internacional, eso sin mencionar que también servirá como transporte de carga.

Mientras tanto, las obras continúan en los tramos 5, 6 y 7, que son los que tienen un rezago más importante en su construcción, debido a que los trabajos se estuvieron frenando constantemente, como consecuencia de las quejas y amparos obtenidos por grupos ambientalistas en contra de la edificación.

No obstante, actualmente no existe recurso legal que ponga en entredicho el avance de la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano, donde se ha prometido llevar desarrollo y mayor derrama económica con la puesta en marcha de este proyecto.

Lanzarán campaña de difusión

Por su parte, la empresa paraestatal Fonatur Tren Maya implementará una campaña para difundir información sobre los beneficios que el Tren Maya llevará al sureste de México, con más conectividad e impulso al turismo como palanca de desarrollo con justicia.

La empresa difundirá información para que la población, principalmente del sureste mexicano, conozca los beneficios del transporte ferroviario que se construye con presupuesto público para el desarrollo de esa región, con justicia, inclusión y respeto al medio ambiente.

Con mensajes claros y sencillos, la campaña tendrá lugar entre septiembre y diciembre de este año con inversión de 232 millones de pesos (IVA incluido), con el objetivo de contrarrestar la desinformación que busca desvirtuar el propósito de la obra y generar rechazo.

El Tren Maya es un proyecto prioritario del gobierno federal, con mil 554 kilómetros de vía y 42 trenes, que propiciará desarrollo con justicia en el sureste; permitirá conocer la grandeza arqueológica, natural y humana de la región; alentará el turismo, reconectará comunidades y será una alternativa de transporte seguro, cómodo y moderno para visitantes y población local.

Condusef advierte la operación de financieras con créditos falsos

De acuerdo con información revelada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el crecimiento de las financieras “pirata” o “clonadas”, que usurpan las funciones de establecimientos regularizados para ofrecer créditos falsos a clientes, es bastante acelerado, de modo que le piden a la población tomar precauciones.

En este sentido, la Condusef agrega que los delincuentes ofrecen créditos a nombre de financieras que sí están debidamente establecidas, de tal manera que, solicitan un adelanto, argumentando que servirá para agilizar los trámites o para “autorizarles” cantidades más altas de préstamos, no obstante, una vez que reciben el dinero, desaparecen, dejando a las personas con un problema económico aún más grande.

El modus operandi de estos estafadores,empieza en redes sociales, donde enganchan a las personas, ofreciendo créditos bastante accesibles y de cantidades altas, mismas que no podrían conseguir en bancos u otras instituciones.

Lamentablemente, las víctimas de este engaño han perdido cantidades que van desde los mil y hasta los 5 mil pesos, de modo que acuden al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente, esperando recuperar algo, aunque difícilmente lo van a lograr, y es que los reportes obtenidos, a través de Transparencia, refieren que en el último año se registraron 38 denuncias por este tipo de fraude, pero ninguna ha podido recuperar su dinero.

Y es que, los delincuentes utilizan las redes sociales para contactar a sus víctimas, por lo que, la mayoría de las veces las investigaciones no llegan a ningún lado. En unas pocas, se logra seguir el rastro a los delincuentes a través de los datos de las tarjetas donde fue depositado el dinero, llegando hasta la Ciudad de México y el Estado de México, sin embargo, los afectados no dan seguimiento y al final no se logra atrapar a los responsables, y tampoco recuperan su dinero.

Bajo el anterior contexto, la Condusef refiere que hasta ahora cuatro sociedades financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas que están debidamente inscritas en el Sistema de Registro de prestadores de Servicios Financieros, han denunciado este uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial.

Y les piden a los usuarios no dar anticipos para poder acceder a un crédito, ni aceptar ofertas a través de cuentas no oficiales en las plataformas de redes para pedir un préstamo, porque se puede tratar de un fraude.

