Primer paso, misión cumplida

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Xóchitl Gálvez dio el primer paso en su ruta para llegar a Palacio Nacional. En el Ángel de la Independencia, ante miles de ciudadanos y algunos políticos, Xóchitl recibió su constancia de coordinadora del Frente Amplio por México y, por ende, será la candidata.

La semana pasada, Xóchitl Gálvez se llevó los titulares de los medios de comunicación y redes sociales. Primero su reunión con Beatriz Paredes, luego en la sesión de Congreso General para instalar el periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras y recibir el quinto informe de gobierno y que Xóchitl contestó y que aprovechó para posicionar al frente y su propuesta.

Gálvez le ganó la partida al inquilino de Palacio y era el “día del Presidente”, que estaba en Campeche, donde leyó su informe de gobierno lleno de mentiras y después se subió al Tren Maya, que se descompuso y dejó tirado a AMLO, aunque el Presidente lo negó. Eso pasó a segundo término. El domingo, en un espléndido evento desde el Ángel de Independencia, Xóchitl tomó la bandera de los ciudadanos, todos, sin distinción de clases sociales, filiación, y propuso el camino de la unidad, reconciliación y hechos, no palabras; en contra de la división, el odio y la convocatoria a un gobierno incluyente en donde quepan todos, no se discrimine a ningún mexicano. Claro, una condición de su propuesta, “ni huevones, ni rateros, ni pendejos”. Más claro ni el agua. Evento redondo. Misión cumplida.

Finalmente, nos enteramos del porqué el Frente Amplio por México (FAM) adelantó la selección de Xóchitl como su coordinadora y futura candidata de la Presidencia de la República, atribuida a los números, pero principalmente por la falta de solvencia tecnológica en la página de internet y la falta de logística para dar a conocer y montar los centros de votación, lo cual abría la puerta a los indeseables, para intervenir en la votación. Esta última hipótesis es la más sólida. Se llegó a comprobar que en el padrón de la consulta por internet se descubrieron cerca de 80 mil personas sospechosas. Estaban listos los comandos para intervenir en el proceso del FAM el domingo.

Esto es en la parte física y técnica en donde el FAM se anticipó y ganó la jugada. En lo político, que al PAN le dio miedo y sintió que Beatriz podía perder ante la “corcholata” de Palacio Nacional, es decir Claudia, lo cual le faltó peso a esa aseveración. Beatriz como política de Estado conoció los números y reconoció que los resultados no le favorecían y decidió apoyar a Xóchitl y darle fuerza al FAM.

Sin embargo, Beatriz apuntó muy claramente que no le den a su decisión la connotación de que se bajó. Al parecer la forma que se dio en el PRI dejó la imagen de traición, a una mujer que realmente revivió al PRI. Beatriz es mujer de Estado y ahora participará seguramente en la conformación de la propuesta de un gobierno de coalición, con la participación de todos los partidos y la sociedad civil.

Aparentemente, el señor de Palacio ganó, eso dijo, “gane la apuesta”. Eso es lo que él dice y les dice a sus feligreses. La verdad es que no. El Frente le ganó la jugada por tres causas fundamentales. Le cortaron la intención de querer bajar a Xóchitl. No pudieron boicotear y participar en la consulta del domingo. Y tres, no pudo sembrar la discordia entre los partidos del Frente, que salió fortalecido y listo para lo que viene. El evento en el Ángel de la Independencia mostró solidez en el frente. La cantaleta seguirá por nueve meses.

Candidata ciudadana

El proceso de selección del Frente dejó como aprendizaje varios factores que nos recordaron tiempos pasados. Quedó una sensación de tiempos superados de una decisión cupular, como se regodean en Palacio y no fue así.

Por primera vez en muchos años, por no decir que es la primera vez, se tiene y aparece una verdadera candidata ciudadana, motivada e impulsada por la sociedad civil, gracias a la torpeza de no recibirla en Palacio. Todo por no respetar la ley, como es costumbre.

Beatriz Paredes mostró en su discurso de aceptación, un camino que será fundamental para la propuesta que el Frente presentará a la sociedad mexicana. Dijo: “Los intereses superiores de México son los que deben prevalecer para que realmente el Frente sea una opción para las mayorías ciudadanas y para los partidos que la integran”.

Señaló que no aspira a ninguna candidatura ni al Congreso ni a la Ciudad de México. “Rechazo tajantemente haber negociado algo. Soy gente de misiones no de posiciones. Estiramos la liga hasta donde fue posible. Yo decidí ser reformista, otros decidieron ser revolucionarios y otros han decidido ser conformistas, ¡No soy conformista! soy simplemente una gente que cree en una política democrática para cambiar las cosas y creo indispensable, para que nuestro país y la política tengan perspectivas, que es necesario reformar el poder”, dijo la priista.

El programa de Gobierno de Coalición es fundamental y le puedo garantizar que de eso sí sabe Beatriz y seguramente trabajará en ese sentido. Felicidades Beatriz.

Las decisiones siguientes

Ahora vienen las decisiones para definir los candidatos a 9 gobernadores, 500 diputados,128 senadores, la Ciudad de México y sus alcaldes, y cerca de 20 mil puestos que se elegirán en junio del año que entra. La fiesta grande de la quinceañera ya está definida, pero faltan los chambelanes.

Habrá que esperar la apertura de los tiempos electorales. Se deberán centrar en lo interno.

En la casa de enfrente, mañana será el día de Morena, que dará sus resultados de la encuesta por la tarde.

La violencia e impunidad sigue avanzando sin que la autoridad haga algo. Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Baja California, Sonora fueron los escenarios de la semana pasada. Así las cosas, hasta pronto.

