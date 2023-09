“Son muy burdos”

Carlos Ramos Padilla*

Así lo dijo, así se expresó el Presidente en una mañanera al confirmar su aseveración de que “es Xóchitl” y remató “son muy burdos”. Pero pregunto: ¿qué no ha sido muy burdo el despliegue oficial para impulsar a Sheinbaum?, ¿no han sido muy burdas las actividades de las “corcholatas” en difundir qué son y no son?, ¿qué no es muy burda la enemistad y confrontación entre los aspirantes de Morena?

¿La fiesta en Culiacán de la hijastra de José Ramón López Beltrán no es un reflejo burdo, cínico, desafiante y grotesco de la soberbia y riqueza en la que se mueven?

¿No resultó burda la andanada de ataques a Xóchitl Galvez desde Palacio Nacional?

El principal promotor de Xóchitl ha sido el propio AMLO y está molesto porque no encuentra pruebas y argumentos para sacarla de la contienda.

Sabe y bien el Presidente que la estructura mental, la narrativa, la presencia, la cultura y la aceptación de Xóchitl es mucho mayor que la de Claudia.

Pero las batallas se darán a lo largo de ocho largos meses y veremos pues qué resulta más burdo.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.