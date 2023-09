Tensas horas previas a que se dé a conocer la “corcholata” favorita

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿No se habrá dado cuenta la señora Adams que su esposo no trabaja?

Las horas previas a que hoy al filo de las cinco de la tarde se conozca quién será el o la abanderada de Morena, transcurrieron más bien tensas y angustiosas. El único que siguió externando su inconformidad por este proceso fue Marcelo Ebrard, como era de esperarse, por lo que si nos basamos en este reto, lo más probable es que se dé una áspera confrontación. Ahí está también que el ex secretario de Relaciones Exteriores se reunió ayer en su cuartel general, cerca del World Trade Center, con alrededor de 400 miembros de su equipo de trabajo que a gritos le manifestaron su solidaridad a la voz de “no estás solo”.

Mientras, la Comisión Nacional de Encuestas (CNE) en el WTC, en presencia de algunos representantes de todas y cada una de las “corcholatas”, revisarán que los paquetes estén sellados y se distribuyan de acuerdo a la casa encuestadora y de ahí se conformarán cinco grupos y de hecho, cada “corcholata” tendrá 50 observadores que cuidarán que no haya algún “chanchullo” por debajo de la mesa.

No dejó de llamar la atención, sin embargo, que en su gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre se hubiera referido al candidato, al abanderado, por lo que a lo mejor con eso, quiso enviar una señal de que ya se decidió por uno y no por una de las “corcholatas”. Aunque también pudo tratarse de una maniobra porque está más que visto que el jefe del Ejecutivo reacciona de acuerdo al estado de ánimo con el que se despierta, así que las 12 mil 350 boletas –redondas, por cierto–, que se aplicaron, salen sobrando, lo que importa es el “dedito” del inquilino de Palacio Nacional.

Y por eso, el de Tepetitán habló en su gustadísimo “stand-up” mañanero sobre su urgencia de entregar “el bastón de mando, no la banda presidencial a alguna de las “corcholatas”, con lo que el Presidente empezará a delegar su función, pero la hora y el lugar en que se dará esto, se la reservó el Ejecutivo. Ahora, hay que ver en medio de qué clima lo hace, entre otras cuestiones, porque en Morena se anunciará solo el nombre del ganador o ganadora y como dice el líder de Morena, Mario Martín Delgado, “no se trata de un medallero”, prácticamente no se sabrá en qué lugar quedará cada una de las “corcholatas”.

Primero, en una reunión privada que estará encabezada por Alfonso Durazo, se les hará saber a las “corcholatas” quién obtuvo el triunfo y es desde ahí donde los problemas pueden empezar, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el mega regaño que le propinó Claudia Sheinbaum al presidente del Consejo Nacional del oficialismo y la manera en que el ex canciller ha venido criticando el proceso interno. O sea, Durazo Montaño va a tener problemas, falta ver si estos se hacen públicos o no.

Viendo la tensión que se vive, el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, “se amarró el dedo y señaló: “Puede haber señalamientos sobre el levantamiento, sobre la integridad, pero hoy que tengamos los paquetes en nuestras manos vamos a poder verificar esos señalamientos. Lo más importante es que llegamos al 98 por ciento. Sí hubo estos inconvenientes durante todos estos días, pero finalmente se alcanzó la meta”. ¿Será?

*** Le preguntaron al diputado Alejandro Moreno, qué opinaba del VI Informe que rindió el quasi exgobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, que estuvo más que dispuesto ante el presidente López Obrador, que lo más probable es que le dé un cargo, o una embajada y el campechano respondió que ese tema es “cero importante”, y sin duda, tiene razón, por eso, se refirió a enfocar la atención a otros temas fundamentales como el de la inseguridad en la que el tabasqueño ha dejado al país, la educación y la salud (lo bueno es que ya viene la súper farmacia), y lo que falta. Sobre el final de su proceso interno que vivirá Morena el día de hoy, Alito Moreno señaló: “Ahora imagínese ustedes, vamos a ver el desenlace en estos días que están a gritos, a sombrerazos, que pura trampa, que el acarreo, que la urna, que la encuesta no fue buena. Se los dije, no tienen capacidad para construir acuerdos y va a ser un gran “dedazo”.

*** Y ya era raro que la víspera de que se defina al abanderado o abanderada presidencial de Morena, no asomara la nariz y todo lo demás, ni más ni menos que el “ex rockstar” de esta errada y llamada Cuarta Transformación: el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, y esta vez lo hizo para decir que en México, el fentanilo no representa un problema de salud. Esto lo hace el funcionario para hacer una voz con el presidente López Obrador, quien asegura que en nuestro país no produce fentanilo. Además, no hay que olvidar que desde hace algunos meses, se difundió la especie de que el flamante funcionario de la secretaría de Salud anhela convertirse en el jefe de Gobierno para la Ciudad de México. ¿Qué no habrá reparado el funcionario en que nadie lo quiere y goza de la aversión de muchísima gente? Bien puede concluirse que la carrera política de López-Gatell, no va a prosperar. ¡Lástima!

*** La señora que a decir de su suegro, López Obrador, tiene dinero, Carolyn Adams y su esposo, el siempre productivo José Ramón López Beltrán, se dio a la tarea de escribir una muy lacrimógena carta pública en la que la feliz pareja defendieron las ilusiones de una inocente quinceañera, en este caso, su hija, Natalia Adams, que tuvo una fiesta de pronóstico reservado. Resulta que López Beltrán y la señora Adams, hicieron el trío con el padre biológico de la festejada, en una fraternal labor, como se conoce, un “cochinito” para juntar los recursos necesarios para tan carísimo evento. Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni incurrir a prácticas corruptas”. La pareja de López Beltrán, Adams, subrayó que no tolerará las difamaciones y ofensas que han surgido, “convirtiendo el sueño de nuestra hija en un juego político”. ¿No se habrá dado cuenta la señora que López Beltrán no trabaja?

*** El senador Miguel Ángel Mancera pedirá licencia por un día para que Juan Pablo Adame, legislador suplente, pueda presentar en la Cámara alta una iniciativa para que ya no haya desabasto de medicamentos contra el cáncer. El hijo del ex gobernador de Morelos, Marco Adame, ha sufrido los embates de esa enfermedad.

