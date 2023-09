Renta de vivienda se encarece en FCP por llegada del Tren Maya

José Luis Montañez

Huéspedes denuncian que les han doblado la tarifa

De acuerdo con residentes en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la llegada del Tren Maya ha provocado un aumento de más del 50% en las tarifas de renta de vivienda, y es que, la demanda por este tipo de alojamiento se ha duplicado con la llegada de cientos de trabajadores foráneos.

En este sentido, los ciudadanos de la zona maya salieron para manifestarse en contra de este encarecimiento abrupto y les piden a las autoridades que intervengan para resolver la situación, y es que, en los bienes inmuebles particulares, los dueños han llegado con sus huéspedes para informarles el incremento a los costos de renta a casi el doble y, si no tienen el dinero, les dicen que es necesario que lo desalojen.

Es decir, que también lo están usando ya como una estrategia, para desalojarlos y entonces poder rentar el espacio a costos más elevados, aunque eso a la distancia les podría resultar contraproducente, pues los nuevos huéspedes llegan sólo por una temporada, mientras que, los desalojados residen en este municipio permanentemente.

Uno de los afectados, quien respondió al nombre de Alberto Palma, explicó que el pago mensual por el lugar en el que habita era de mil 300 pesos, no obstante, el propietario del inmueble le notificó de un momento a otro que los costos se habían actualizado y que ahora debía cubrir el costo de 2 mil 700 pesos adicionales, es decir, 4 mil pesos al mes, lo que significa un incremento del 67.5%.

En este marco alegó que “no se pueden conseguir cuartos o casas en renta a precios accesibles, todos están queriendo aprovechar la llegada de los trabajadores del Tren Maya y eso está bien, pero a nosotros como locales nos afecta, sobre todo que no tenemos ingresos fuertes”, destacando que al pago de la renta, ellos deben de sumar los gastos de servicios, alimentación y médicos, en caso de ser necesario.

El jefe del área de Fiscalización en el municipio, Jimmy Cabrera Rincón, confirmó la variación en los costos de las arrendadoras, como una consecuencia directa de la demanda de foráneos que han llegado a esta zona. “El alza en los costos se está dando en la zona céntrica, pero también en sitios alejados del primer cuadro, es decir, por la periferia de la ciudad, sin embargo, no podemos intervenir para regular o establecer una tarifa, pues queda fuera de nuestra jurisdicción”, dijo y aclaró que quienes pueden intervenir son las distintas cámaras.

“Nos encargamos de mantener la regularización de los espacios que son usados como un negocio, es decir, que no se mantengan fuera de las normas, en caso de que no estén se les invita a realizar los trámites correspondientes, pero no podemos determinar cuáles o cuáles no serán sus costos”, aseveró.

Buscan erradicar basureros clandestinos

Por otro lado, se informó que el gobierno municipal de Benito Juárez (Cancún) alista un proyecto con el que se van a endurecer las sanciones contra la gente que sea sorprendida tirando la basura en las calles y haciendo crecer los depósitos clandestinos, debido a que se reincide en el 30 por ciento de los que se atienden.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, explicó que hasta la fecha se han clausurado más de 130 basureros clandestinos, no obstante, apenas pasa una temporada y la mayoría de estos puntos vuelven a concentrar basura, por lo que consideró necesario endurecer los castigos para las personas que no terminan de entender que está prohibido tirar basura en ciertos lugares.

“Actualmente, se sanciona como falta administrativa con la aplicación de multas de cinco mil pesos, aproximadamente, o hasta 36 horas en el Centro de Retención o popularmente llamado ‘El Torito’. Pero estamos analizando todo el proyecto. También estamos viendo la posibilidad de tener dos patrullas verdes para darles todas las facultades para que puedan sancionar a quienes tiren basura”, adelantó.

Aseguró que el proyecto está en desarrollo por parte de personal de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) y de la Dirección de Servicios Públicos, mismo que será presentado en los próximos días ante el Cabildo.

“Para mí es una prioridad, para que en nuestro municipio dejen de generar estos espacios de basura que son los basureros clandestinos y pedir a la ciudadanía que no tire basura en la calle. Esta situación es generada por la propia población, que en muchas ocasiones decide tirar la basura en espacios públicos”, aseveró la presidenta.

Finalmente destacó que estos basureros clandestinos no sólo se ubican en espacios verdes o lotes abandonados, sino también en algunos camellones, de donde se han retirado desechos, muebles, entre otras cosas, “y, en cuestión de días, vuelve a haber algo, por ello se deben aumentar las sanciones en contra de las personas que tiran basura en las calles y así podamos mantener un Cancún limpio”, concluyó.

Restaurantes deben cumplir manejo de residuos

La Procuraduría de Protección Ambiental (PPA) de Quintana Roo ha puesto en marcha los primeros operativos con el objetivo de verificar que los negocios cuenten con sus planes de manejo de residuos y con ello garantizar que no van a tener basura en lugares indebidos, por salubridad.

El titular de la dependencia, Alonso Fernández Lemmen Meyer, adelantó que todos aquellos propietarios de negocios que no cuenten con este documento, pueden enfrentar multas desde los 80 mil pesos y hasta más de 300 mil, según las dimensiones del establecimiento y la gravedad de la falta. Las verificaciones a cargo de la dependencia dieron inicio en la zona norte del estado y se especificó que las primeras en serán en los establecimientos de mayor dimensión, tales como hoteles, plazas comerciales, restaurantes, entre otros.

“Empezamos en la zona norte y yo lo que quiero es empezar con de negocio grande a más pequeño, para no afectar a los negocios más chiquitos, Me gustaría que se corra la voz, que se enteren, que estamos haciendo los operativos y darles un tiempo y un colchón para que se regularicen”, dijo el funcionario.

En este contexto, recordó que cuando inició el gobierno de Mara Lezama Espinosa pidió sancionar aquellos negocios que no cuenten con su plan de manejo de residuos. “Nos instruyó que chequemos este tema y, por ello, la Dirección de Residuos sacó cartas de invitación a todos los negocios para que se regularizaran algunos se acercaron, algunos no, entonces ya tienen el aviso entonces ahorita vamos a empezar a checar sus planes de manejo”.

Lemmen Meyer agregó que algunos negocios dejaron de realizar el trámite para contar con sus planes de manejo de residuos ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), pero que deben retomar este proceso. “Que se acerquen con la Secretaría de Medio Ambiente para tramitar su permiso, si no lo han sacado para que lo saquen y si ya lo tenían y no lo actualizaron para que lo vuelvan a actualizar porque vamos a estar revisando”, dijo.

