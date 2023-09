“Bebesaurios”

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Qué Dante Delgado ya vendió su alma al diablo? A chingá, chingá, chingá… Veamos.

Como reguero de pólvora va y viene en círculos del gran poder político de México que Dante Delgado pasará a la historia como un traidor.

Dante Delgado dueño del partido Movimiento Ciudadano ya pactó con AMLO para que esa lacra social no le vaya a dar su apoyo a la candidata del Frente Amplio Opositor, Xóchitl Gálvez y como los bebesaurios que lidereaba Dante se le salieron del huacal, todo indica que él será el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las presidenciales de 2024 y se está quedando solo y su alma.

Primero, se le salió del huacal Enrique Alfaro y todo el Grupo Jalisco. También la senadora Patricia Mercado, le rechazó la candidatura, pero el mandarriazo más seco le llegó del cerro de La Silla cuando Luis Donaldo Colosio, el bebesaurio de 38 años lo mandó a la rechintola, argumentando que no podía aceptar la candidatura presidencial porque no quiere dividir el voto de los mexicanos en favor de Xóchitl Gálvez y también puso como excusa a la familia. Esto es que el joven Luis Donaldo, arrastra todavía la orfandad de su padre, aunque en realidad él le hizo un juramento a su madre Diana Laura de que no aceptaría ninguna propuesta inmoral del PRI y de otras fuerzas políticas.

La declinación de Luis Donaldo a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano le cayó como balde de agua fría a su compadre el bebesaurio de 35 años, Samuel García que cobra como gobernador en Nuevo León y que ha coqueteado con Dante Delgado deshojando la margarita de que sí, de que no, de que pue’ que, de que tal vez y todo eso alboroto a la gallera en Nuevo León donde el Congreso local ya le puso un ultimátum o renuncia o se queda los 6 años que se comprometió a ser gobernador.

Pero, además el zigzagueo de Samuel García ha dejado al descubierto que el mandatario está convertido en todo un dictador que a toda costa busca someter al Poder Legislativo donde el PRI y el PAN, con 28 diputados son mayoría y en caso de que Samuel García tramite la licencia, no permitirán que regrese a la gubernatura. Así que a Dante Delgado sus huestes se le salieron del huacal y en este momento, si pudiera un circo, seguramente que hasta los enanos le crecerían.

Claro que la militancia de Movimiento Ciudadano ya se dio cuenta de las traiciones de Dante un mercenario del poder que hizo su fortuna en el PRI y ahora le hace el trabajo sucio al inquilino de Palacio Nacional.

Los malpensados, que nunca faltan, ya se preguntan ¿de a cómo no fueron los cañonazos que Dante recibió de Palacio Nacional para vender su alma al diablo?

La cuestión es que esa lacra social llamada Movimiento Ciudadano está condenada a figurar en el museo o la rotonda de los partidos ilustres y su dueño a pasar a la historia como un mercenario político traidor y eso tiene un alto costo, pues en política las traiciones se pagan muy caras, a veces hasta con la vida y nomás hay que echarle un vistazo al Grupo Sonora que después de la Revolución Mexicana se convirtió en la oligarquía gobernante más sanguinaria del siglo pasado.

