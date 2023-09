Lo adelantó Xóchitl, es Claudia; ¿y Ebrard?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

DURAZO, ¿Y SONORA?-. Al puro estilo moreno de violar leyes sin que nada pase ni les pase nada a quienes lo hacen, el gobernador Alfonso Durazo se concentró en la asunción de la “corcholata” presidencial favorita, descuidando su cargo de gobernador de Sonora, donde impera la violencia.

Seguro, sus coya le estarán elaborando un oficio de “PERMISO SIN GOCE DE SUELDO” dizque para no transgredir la ley, pero lo haga o no, no lo sancionará nadie, mucho menos los integrantes de la Cámara de Diputados local, donde el color guinda predomina en los legisladores.

Más que el triunfo de Claudia Sheinbaum como lo adelantó Xóchitl Gálvez, hay una NOTICIA que pocos la dimensionarán y a los COLUMNISTAS MILITANTES les servirá de punto de apoyo para atacarlo, pero lo innegable es lo que desde afuera se veía, las irregularidades que antes, pero sobre todo ayer, denunció Marcelo Ebrard, sin refutaciones sólidas del gerente Mario Delgado Carrillo.

En inocente espera de una verdadera noticia, acerca del resultado, este espacio aguantó al máximo dicha sorpresa que jamás llegó, por lo que persiguiendo el ángulo noticioso dentro de este maremágnum de rutinas, será menos tedioso escudriñar los lugares que ocuparon las demás “corcholatas” sin pero alguno, salvo el del ex canciller que dio pruebas de esos peros.

Los 39 puntos alcanzados por Claudia Sheinbaum nadie se los quita, legal o ilegalmente obtenidos, pero sí sólo los 26 puntos que le acreditaron a Ebrard Casaubón, que pudieron ser más si la maquinaria del gerente de MORENA actuara con transparencia.

Lo que causó risa fue el conformismo del resultado para Manuel Velasco quien menos hizo campaña por cuestiones familiares, quedando en octavo lugar.

La sorpresa fueron los puntos alcanzados por Fernández Noroña no obstante que su NOROÑABÚS corrió más lento que el novedoso Tren Maya, lo que ya es decir mucho.

Los analistas esperan con mofa, más que con interés, la reacción del MÁS CERCANO AL PRESIDENTE, según textos de sus miles de espectaculares que tapizaron las orillas de las principales entradas y salidas de las carreteras convergentes a la capital de la República.

También con algo de sorna se esperan las explicaciones que el zacatecano Ricardo Monreal dirá a sus alumnos de las licenciaturas y maestrías de la UNAM, con expresiones tan entreguistas como aquella de prefiero no ser nada antes que hacer enojar al Presidente, palabras más, palabras menos.

Pero para todas las “corcholatas” habrá REINTEGRO, Monreal la jefatura de Gobierno, Adán algún liderazgo, diputado o senatorial y los demás, que su dios los acompañe, pero apueste y ganará que ninguno seguirá a Marcelo.

¿Qué le espera al CARNAL?, el ostracismo o el MC con un DANTESCO panorama.

