Nacida en Venezuela y radicada en Miami, Le Coco ha estado cautivando a la industria desde su llegada. Firmó en 2021 un contrato importante con Warner Music Latina y ahora está compartiendo su nuevo sencillo, “ASDA”.

Se trata de una canción seductora y franca que expone a Le Coco como un talento increíble que no teme a los riesgos, demostrando sus mejores talentos para la apreciación del público. Con un sonido vanguardista pero bailable, la canción a ritmo de dembow nos lleva en un viaje lleno de lujuria donde la cantante derrama carisma.

Por su parte, el video refleja la vibra de la canción y la complementa para lograr presentarla como una obra de arte más completa, en este, la vemos en ropa interior, mientras seduce a su pareja, manifestando vulnerabilidad emocional al seguir sus impulsos y lograr una atmósfera sexy en este visual.

En entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “con la canción se vienen sentimientos encontrados, habla del amor siendo la droga más poderosa que existe y lo más bonito que hay, pero también ese momento en que no sabes manejar las emociones y se sale todo de control. Hay comentarios positivos y claramente no es una canción para niños, pero el mensaje no es sobre drogas ni alcohol sino del amor”.

Sobre el video dijo “narramos una historia de amor, nada loco, solo un sentimiento en una canción, que quiero que la gente entienda, que se identifiquen”.

Asimismo, refiere que es difícil elegir las canciones que serán parte de su repertorio “He hecho en un año y medio, ciento y algo de canciones, no es fácil cuales voy a sacar, pero se sabe cuáles son las mejores y teníamos una idea de lo que iba a ser el proyecto. Ahora el disco será una compilación de canciones y saldrá el año siguiente, definitivamente la narrativa es el amor en todas sus formas”.

Musicalmente reconoció que le encanta el rock, el trap y el reggaetón “por eso trato de tener esas influencias siempre en mis canciones, con las guitarras, cada instrumento, que todo esté muy bien marcado, es como perreo y rock & roll. Siempre busco el sonido, pero sin pensar en lo que está de moda, más bien busco dentro de mí, es una búsqueda que me ha llevado tiempo y sigo trabajando en eso, pero, aunque todos estén haciendo lo mismo, uno no debe seguir la corriente”.

En cuanto a las mujeres en la industria musical declaró “estamos en un momento super interesante en la industria, me emociona que estamos tomando el control de nuestras decisiones, afortunadamente tengo un equipo que me apoya y eso me hace feliz, no todo mundo corre con esa suerte. Es un momento bonito para las mujeres, estamos tomando el lugar que nos corresponde, los hombres deben saber que las mujeres deben ser más escuchadas, porque de pronto entra a un cuarto con un ingeniero, tres productores y un director, no es fácil, aunque es natural y no lo critico, los hombres deben escuchar más a las mujeres”. En este punto, no descarta abordar este mensaje en alguna de sus canciones a futuro.

Sobre los conciertos en vivo, destacó “vamos a estar viajando mucho, en Estados Unidos y sobre todo en la Ciudad de México, pronto tendremos más detalles. Será mucho fuego, de todo, porque en mis shows pasa de todo, desde música venezolana folclórica, pasando por rock, luego reggaetón, soy bien clara y me gusta ser genuina”.

Finalmente, de su paso por México dijo que se lleva muchos amigos y una obsesión con la comida mexicana.

