Lina Santos prepara regreso triunfal a todos los escenarios

Tras años de ausencia

Afirma que tiene cuatro proyectos en puerta de los que hablará pronto

La actriz y cantante buscará estar en cine, teatro o televisión

Arturo Arellano

Lina Santos es una extraordinaria actriz y cantante, además de modelo, quien nació un 16 de marzo en Saltillo Coahuila, donde desde pequeña dio muestra de sus habilidades artísticas, por lo que se preparó y con los años completó su licenciatura en ciencias de la comunicación, además de sus estudios en actuación que le llevaron a formar parte de grandes e importantes proyectos en diferentes plataformas.

Santos grabó en su momento más de 220 filmes dentro del género de las sexys comedias, alternando con los más reconocidos actores de la época como Vicente Fernández, Gaspar Henaine “Capulina”, Cesar Bono, entre otros.

Asimismo, en telenovelas obtuvo papeles antagónicos y estelar en proyectos como “Alcanzar una estrella” (1991), “La Chacala”, “Pecadora”, “El Ave Fénix”, “Querida enemiga” y “Qué bonito amor”.

Así, con una prolífera trayectoria, la vida puso a prueba a Lina, pues un terrible accidente la alejó de los escenarios, y si bien, salió avante después de años de rehabilitación, después decidió dedicarse completamente a su familia, haciendo una pausa en su carrera, que este 2023 pretende retomar.

HA TRABAJADO CON LOS MEJORES

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la artista nos contó “Traigo planes para el año que entra, voy a producir, pero hasta ahí te la voy a dejar porque si no, no se concretan los proyectos, son cuatro que están super interesantes. Lo que me retiró de los escenarios prácticamente fue mi accidente, fueron cuatro años fuera, en silla de ruedas, en terapias. Y cuando mejoré decidí embarazarme, tener otra hija, que ahora ya tiene 16 años y mi hijo mayor estudia medicina”.

Recordó que su hija más pequeña le preguntó “¿Qué vas a hacer? En dos años me voy al colegio y no quiero que estés sola”, a lo que Lina respondió sorprendida con el paso de los años “el tiempo pasa rápido, se me hizo muy fuerte lo que me dijo mi hija, pero me propuso que debería regresar a lo mío, que siempre me ha gustado, ‘todavía te ves bien’ me dijo Entonces decidí hacerle caso, aunque yo estaba con mis negocios, ahora voy a hacer ambas cosas, porque el gusanito siempre está presente”.

De tal manera que la actriz hizo llamadas para empezar a anunciar su regreso “la gente, mis conocidos, me recibieron bien, y empecé a concretar cosas. En enero a finales o principios de febrero les voy a presentar una sorpresa agradable, que quedo a medias en aquel entonces. Luego en febrero, marzo, abril vienen los demás proyectos, pero ya los iré dando a conocer”.

Recordó que ha trabajado prácticamente con los actores y gruperos, más importantes “creo que he sido afortunada, trabajar con tanta gente en años pasados y eso me va a ayudar ahora. Aunque a la nueva juventud no los conozco, pero como vamos a regresar a esto, me tendré que poner al tanto de los nuevos talentos. Tengo redes sociales, pero no las uso, entonces tomaré un curso intensivo, porque me tengo que actualizar”.

NO PARTICIPARÍA EN REALITYS

En cuanto a los nuevos contenidos, la gran artista, refiere que desea integrarse a proyectos que realmente expongan talento “todo ha cambiado a lo digital, ahora cualquiera se puede hacer famoso, pero la carrera de muchos actores es a base de esfuerzo, de filmaciones, de cine, televisión de calidad, con eso se han marcado épocas, como la de las ficheras, las sexy comedias, las campiranas, las de narcotraficantes que nosotros ya habíamos hecho hace años. Pero ahora son influencers, gente que pone cualquier cosa de moda, pero no son actores, son gente común y corriente que supo manejar su canal digital. Entonces yo espero estar en proyectos donde se pueda demostrar nuestra preparación constante como actores”.

Y recordó, que ya le han hecho ofertas para unirse a realitys, las cuales ha declinado “A mí me hablaron para un reality, hace un año y les dije que no, también Andrea Rodríguez me invitó a ‘Las Estrellas bailan”, pero tampoco acepté, creo que a la primera me quedo atorada (risas). Eso es algo que no me llama la atención, independientemente de que todo es digital y ha cambiado, es importante mantener un poco del pasado, porque a final de cuentas eso te inmortaliza, aunque muera mañana la gente me seguirá viendo en el cine que he hecho, en las obras de otros artistas, porque también je sido musa de muchos escultores, pintores al óleo”.

Celebró que ha hecho más de 100 películas y va por más “Hice tres décadas de cine sin parar, soy una mujer de retos, me propuse ‘voy a hacer 100’ y las pasé, entre eso también telenovelas y entonces tomo la decisión de hacer una familia, pensé en darme un break, pero ya estamos de regreso, para ir volviendo a picar piedra, estoy abierta a hacer teatro, cine, telenovelas, si viene un buen personaje, lo haría con mucho gusto” concluyó.

