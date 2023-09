Candidato o no, Ebrard será factor en elección presidencial

Miguel Ángel Rivera

Marcelo Ebrard Casaubon fue superado en el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial (perdón, coordinador de la defensa de la llamada Cuarta Transformación) por Claudia Sheinbaum Pardo, pero es él quien ocupa todas las primeras planas y los espacios más grandes en los medios informativos.

Tal vez sea por el atavismo de nosotros los mexicanos de inclinarnos por el débil, pero el hecho es que la aparente inconformidad de Ebrard con Morena genera muchas especulaciones acerca de su futuro cercano, sobre todo porque el ex secretario de Relaciones Exteriores no ha definido su futuro, aunque sostiene que aparecerá en la boleta de candidatos a la Presidencia de la República.

En consecuencia, durante todo el fin de semana, Ebrard continuará monopolizando los espacios informativos y de análisis, pues se presume que puede ser factor importante en las venideras elecciones federales, aunque no sea considerado potencial triunfador, pero sí puede inclinar la balanza a favor de una de las candidatas presidenciales, ya sea de la llamada cuarta transformación o del opositor Frente Amplio por México (FAM).

Una de las suposiciones prevalecientes ubica a Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano (MC), el partido que dirige Dante Delgado Rannauro, quien reiteradamente se ha opuesto a formar parte del bloque opositor y pregona una supuesta “tercera” vía.

Como al ex canciller se le conceden mínimas posibilidades de triunfo, en caso de salir de Morena, lo que se especula es acerca de los pocos o muchos votos que podría captar y, sobre todo, a quién se los arrancará, a su vencedora en el bando oficial, Claudia Sheinbaum, o a la sorpresiva abanderada de la oposición Xóchitl Gálvez.

La mayor parte de los analistas coinciden en que la afectada por la participación de Ebrard será Gálvez, pues no se espera que los militantes del oficialismo le den la espalda a Sheinbaum. En ese sentido, los más radicales denuncian una supuesta conspiración de Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador para dividir el voto de la oposición y, en consecuencia, asegurar la victoria para la “corcholata” favorita.

Las declaraciones de Ebrard dan motivo para sostener las dos posibilidades.

Primero, al denunciar las irregularidades en el levantamiento de la encuesta que dio la victoria a Sheinbaum, el también ex jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México dijo que su lugar ya no está dentro de Morena, pero por otra parte, reafirmó su amistad y respeto hacia el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, el presidente López Obrador y responsabilizó de lo ocurrido a la dirigencia de Morena, incluido el gerente del partido, su ex colaborador Mario delgado y a presidente del Consejo Nacional del partido, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo.

En cuanto al primer mandatario dijo que es “su amigo”.

“Yo también considero al presidente López Obrador mi amigo, así como él lo expresó esta mañana”, dijo en un breve mensaje en el contexto de reuniones que sostiene con sus más cercanos colaboradores para decidir su eventual salida de Morena o la búsqueda de la candidatura presidencial con otra opción.

Ebrard recordó que López Obrador y él llevan más de 24 años colaborando por el bien del pueblo, “simplemente, lo que hizo ayer la cúpula del partido, en contra de nuestras representantes al usar la fuerza se me hace una completa ingratitud. Son ellos quienes nos dividieron. No estamos de acuerdo con el uso de la violencia. ¡Les mantendré al tanto de todo!”, reiteró.

Esto quiere decir que hasta la semana venidera se decidirá el destino del ex canciller y de su grupo, que al parecer, tiene ramificaciones en todo el país.

Gran revelación de AMLO: su favorita es Claudia Sheinbaum

En lo que resulta una “inesperada” declaración del líder y guía de Morena, en su tradicional mañanera de ayer hizo una gran revelación, pues nadie se atrevía a suponer que se inclinara a favor de una de las cuatro “corcholatas” de su partido —Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco pertenecen al PT y PVEM— y que esa preferida es la ex jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

López Obrador anunció ayer, jueves, su apoyo a Sheinbaum como candidata a la Presidencia por el oficialismo en las elecciones de 2024, pero eso sí, negó el evidente “dedazo”.

A pesar de las evidencias presentadas por Ebrard acerca del favoritismo en beneficio de la ex mandataria capitalina, López Obrador volvió a sostener que el proceso de Morena resultó “un ejemplo de ejercicio democrático” y que fue “inédito”.

“La costumbre, por décadas, siglos, era su imposición, el dedazo”, destacó el Presidente al volver a su vieja denuncia de que “antes no había democracia”.

Además, reiteró sus elogios a la virtual candidata presidencial, a la que definió como una “mujer con convicciones, con principios, honesta”.

“Reiteró que con Claudia Sheinbaum habrá continuidad” y, luego pidió reproducir detalles de la ceremonia en que ella fue declarada vencedora, “porque no todos tienen internet ni tienen posibilidad de escuchar la radio ni ver la televisión”.

También confirmó: “Hoy ya dejo de ser el dirigente de la transformación de México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheiunbaum por la tarde-noche”, aunque no se precisó ni la hora ni el sitio.

También, en lo que parece un intento de reconciliación y de un mensaje el “hijo pródigo”, afirmó que “Marcelo Ebrard es una muy buena persona, es un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación”, señaló. En cuanto a la expresión de Ebrard en el sentido de que ya no tiene cabida en Morena, López Obrador pidió no adelantar juicios. Insistió en que “Marcelo es mi amigo”.

También la virtual candidata presidencial de la llamada Cuarta Transformación lanzó un mensaje de conciliación a Ebrard, del cual dijo que está dentro de sus planes para la integración de su equipo de trabajo. Recordó que al iniciar el proceso se firmó un acuerdo, en el cual se dice que el ex canciller puede ser parte del gabinete o puede ser coordinador de alguna de las Cámaras y eso está abierto.

“Pero siempre hay que platicar, yo envié un mensaje a él en la mañana por teléfono, creo que siempre tenemos que tender la mano, y no hay que hablar de división en este momento”, dijo.

Sin hacer referencia a la descalificación que le dirigió Ebrard, al llamarlo “traidor”, el gerente de Morena, Mario Delgado, declaró “no queremos que Marcelo se vaya” y dijo que su ex jefe había contribuido en el fortalecimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Además, Delgado volvió a negar que la contienda interna esté manchada por las irregularidades que denunció Ebrard. Aseguró que “los resultados son contundentes” y confió en que el ex canciller continúe en las filas oficiales

Al negar que el proceso de elección hubiese sido manchado. Indicó que los resultados son contundentes, pues comprende cinco encuestas que coinciden de manera de manera muy cercana con el resultado.

“En el fondo hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en la gente”, añadió Delgado para reafirmar las declaraciones de su líder y guía, el inquilino de Palacio Nacional, en el sentido de que ya se acabó el “dedazo”.

En cuanto a Ebrard, agregó: “Voy a buscarlo porque es mi obligación como dirigente del partido, pero además para que haya mucha claridad en algo que mencionaba ayer, están las puertas abiertas, yo he dicho que la casa de Marcelo es Morena”.

En cuanto al calificativo de “cobarde” que le dedicó el frustrado precandidato, Delgado respondió: “No, yo nunca le voy a faltar al respeto a él, me merece todo mi respeto. Entiendo las tensiones que generan estos procesos y no hay que entrar en esa dinámica”.

Acerca de la declaració de Ebrard, en el sentido de que ya no tiene cabida en Morena, Delgado reviró:

“Claro que tiene cabida en Morena, Morena es el pueblo, es de la gente y él está comprometido con esta Transformación, Morena es la casa de Marcelo”.

Al comentar lo ocurrido en Morena, el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que “es falso el pleito de las corcholatas, todo es circo, Morena y teatro”.

“@m_ebrard, no te prestes a sus engaños y súmate al Frente Amplio por México. En este proyecto son bienvenidos y necesarios quienes realmente quieren corregir el rumbo del país”, escribió en X (antes Twitter) el dirigente panista.

