Gabriela Quiroga presenta iniciativa contra feminicidio vicario, transversal o vinculado, en la CDMX

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

La diputada local pide modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

En una sociedad donde los feminicidios suceden como si esto formara parte de la conducta humana en nuestra cotidianidad, cualquier esfuerzo que se haga para su erradicación, por mínimo que sea, siempre será bienvenido porque los gritos que se hacen contra esos enfermizos patrones de conducta son cada vez más fuertes y con mayor frecuencia.

En ese contexto, debido a que hay cifras que demuestran que la violencia contra las mujeres van en aumento en el país y que en ese marco han surgido y evolucionado nuevas formas de ejercer violencia contra las mujeres, la diputada local de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga Anguiano, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y pidió a sus compañeras y compañeros legisladores apoyar los cambios propuestos, ya que con dicha iniciativa se pretende “reforzar, colaborar y visibilizar este tipo de violencia y no permitir que se siga perpetuando”.

Al referirse al feminicidio vinculado, transversal o vicario, la congresista mencionó que, en la definición del delito de feminicidio son términos nuevos y que lamentablemente estos han presentado mayor impacto en países como Argentina y México, dándose múltiples casos en el que las mujeres reciben amenazas de sus parejas en el sentido de dañar a algún familiar como una forma de presionar o chantajearlas por diversos motivos.

Agregó que hoy en día resulta obligado que la sociedad en su conjunto entienda esos conceptos conocidos como vinculado, transversal o vicario, ya que en el marco de los feminicidios estos se refieren a daños psicológicos causados a una mujer a través del homicidio de alguno de sus seres queridos, ya sean hijas e hijos, familiares de primer grado o bien, pueden ser mascotas de compañía.

¿Qué hay que hacer para que este tipo de violencia sea erradicado en todo el país?, es la pregunta que a fines del año pasado lanzamos en este espacio luego de que en la opinión pública seguimos viendo que las cifras en materia de feminicidio no ceden, por lo que nuestra inquietud, que preocupa, sigue siendo la misma.

De ahí que las reformas a nuestro ordenamiento legal propuestos por la legisladora Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del PRD, sea bienvenida y ahora sólo esperamos que, si no es aprobado en sus términos por el pleno del Congreso citadino, por lo menos la lean, entiendan el problema y tomen una decisión al respecto contra estos nuevos patrones de conducta en un delito que sigue siendo un dolor de cabeza para toda la sociedad. He dicho.

LAS CARTAS HABLAN.— Han transcurrido más de diez años desde que el delito de feminicidio se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, cuando se estableció que “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género” y lejos de que las cifras disminuyan hay indicadores como los del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, que en el primer trimestre del año en curso arrojaban una tendencia a la alza de este delito en los últimos años, y ahora la congresista Quiroga Anguiano nos invita a abrir los ojos a una nueva modalidad en este tipo de delito: el feminicidio vinculado, transversal o vicario.

No hay duda, la incidencia delictiva por feminicidio sigue al alza y si no nos creen, échenles un ojo a las cifras del estado de Morelos y se darán cuenta que en esa entidad el feminicidio ha puesto su guarida, pero eso no quiere decir que otras entidades sean ajenas al problema: Morelos ocupa el primer lugar en la tasa de feminicidios.

VA MI RESTO.— Es cierto, en los últimos diez años se han endurecido las penas contra quienes cometen este tipo de delito, se han reforzado protocolos y ha habido un incremento en las acciones para prevenir el feminicidio, sin embargo, como bien los señala la diputada Quiroga Anguiano, no hay que perder de vista otros elementos que surgen colateralmente como daños psicológicos causados a las mujeres, no hacerlo es como convalidar la acción de los infractores que para el caso es lo mismo si los llamamos delincuentes, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx