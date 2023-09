Ahora es Marcelo Ebrard quien abre la puerta a PT y PVEM

Adriana Moreno Cordero

Cómo se atreven a molestar a los gobernadores Alfonso Durazo y Ramírez Bedolla

La elección interna en Morena no se va a desechar nada más porque así lo demanda Marcelo Ebrard. Las incidencias no las van ni a tocar así que su interés por permanecer en el partido oficial se ha desmoronado y así, aunque aún no ha salido de Morena, bien puede señalarse que ya se quitó la camiseta guinda, así que lo que le espera al ex secretario de Relaciones Exteriores es formar, como ya lo dijo, su nuevo partido Movimiento Progresista y con ese pretexto, iniciará una gira nacional a partir del 18 de septiembre para organizar y formalizar a este naciente instituto político. ¿Lo logrará?

La anterior pregunta viene a cuento porque a decir del dirigente morenista, Mario Martín Delgado, gente seguidora del ex canciller lo ha buscado para manifestarle que no están dispuestos a seguir al ex titular de la SRE.

Si ya hasta su archienemiga, Claudia Sheinbaum, tiene ya la constancia de mayoría que la acredita como la flamante nueva coordinadora en la defensa de la llamada 4T, así que ahora el que abrió la puerta a los militantes de Morena, PT y PVEM para que se vayan con él, fue el propio ex canciller.

Habrá que ver con qué tanto poder de convocatoria cuenta el canciller y de qué tamaño es la migración que puede producir, pero además, lo que sí puede conseguir Marcelo Ebrard es desquitarse de la señora Sheinbaum Pardo, porque de que le ha hecho mella, sí le ha logrado tener una que otra abolladura a la candidatura.

Y ya en otro tema, bien vale la pena señalar: cómo se atreven las madres buscadoras de Sonora, demandarle su atención al gobernador, Alfonso Durazo. Cómo se atreven los pobladores de La Ruana pedir que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla los atienda. Ambos mandatarios estatales no podían cumplir con sus responsabilidades de mandatarios estatales -que de por sí nunca lo hacen-, porque estuvieron sumamente ocupados el fin de semana, en la sesión del Consejo Nacional, que preside el sonorense, en el que fue ungida Claudia Sheinbaum como la nueva coordinadora –léase candidata– de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Ni Durazo Montaño, ni Ramírez Bedolla, se enteraron de que madres buscadoras de Sonora, encabezadas por Ceci Flores fueron objeto de agresiones con balas, cuando pretendieron ingresar a una zona y gracias a que había algunos elementos de la Guardia Nacional, no hubo saldo trágico que lamentar.

Al intentar ingresar al lugar de la búsqueda, se escucharon disparos y elementos de la GN sacaron a todos.

“Nos sentimos vulnerables, les pedimos a los cárteles que nos permitan entrar a buscar”, dijo Ceci Flores.

La flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo en la mañanera de bostezo que encabezó ella desde Palacio Nacional que de acuerdo al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no se registró dicho tiroteo en el que eran objetivo claro las madres buscadoras.

Bueno, en este sentido, hay que recordar un hecho reciente que de alguna manera tiene relación: la renuncia de Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda porque precisamente el subsecretario Encinas le pidió -eso sí, muy amablemente-, que maquillara las cifras de desaparecidos en México, a lo que evidentemente, Quintana se rehusó.

O sea, no es precisamente el compromiso con sectores como el de las madres buscadoras, lo que caracteriza a Alejandro Encinas, al contrario, no le gusta que su permanencia en el puesto se vea afectada por la contundencia de las cifras que no le favorecen.

Y por cierto, absolutamente nadie del gobierno sonorense se había puesto en contacto con alguna de las madres buscadoras.

Mientras, en tierras michoacanas, en la localidad de La Ruana se registró un evento en la plaza principal de la comunidad al que acudió Guadalupe Mora, hermano del asesinado Hipólito Mora, cuando fueron objeto de un baleo desde un dron.

Lo anterior, de entrada, habla del nivel que tiene la delincuencia organizada para atacar a sus víctimas y hasta se ha vuelto una forma de enviar contundentes mensajes al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto, de gira por Chile, descubre otras formas de enviar el mensaje de “abrazos, no balazos” para enfrentar a la delincuencia.

Además, los gobernadores de Sonora y Michoacán no podían quitarse de sus ocupaciones electorales para distraerse en atender a la población desprotegida. En este sentido hay que recordar que Ramírez Bedolla hace unos días, subestimó el clima de violencia que se está dando en la entidad que dizque gobierna, a la voz de que ya todo estaba bien.

Llama la atención que a principios de este mes, el secretario de Gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que en la actual administración, el delito de homicidio doloso había descendido en un 47 por ciento y que por ende, la entidad michoacana continúa con una tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

Claro, en esa fecha no se había registrado la agresión en contra de Guadalupe Mora y, como ya se citó en líneas anteriores, ¿qué tendrían que responder los funcionarios del gobierno de Ramírez Bedolla ante el avance tecnológico y de fuerza de la delincuencia organizada?

Deberían de ponerse de acuerdo los funcionarios en Michoacán y retomar lo dicho por el gobernador en el sentido de que él mismo reconoció que el delito de extorsión que enfrentan principalmente los productores de limón, se ha incrementado severamente.

¿No pensarán acaso por lo menos tomar nota los funcionarios michoacanos de declaraciones de su jefe como aquella de que un problema como la extorsión que tiene asolada a la región de Apatzingán principalmente desde hace 20 años se ha incrementado sustancialmente?

Municiones

*** El secretario del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, manifestó la apertura de la Iglesia católica para reunirse con todos los y las aspirantes a la Presidencia de la República. Eso sí, el prelado señaló que ninguno de ellos ni de ellas ninguno de los, o las aspirantes, está invitado al Diálogo Nacional por la Paz, que se realizará del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

*** Cuando le preguntaron a Mario Delgado si le interesaba la candidatura morenista al gobierno de la CDMX, contestó que él va a estar donde sirva más y sobre la fecha en la que será emitida la referida convocatoria, se limitó a decir: pronto. Lo cierto es que ya hay muchos tiradores.

