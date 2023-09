Hechos, no palabras

Aunque pese

Salvador Martínez García

En los últimos días, han acontecido en el ámbito político nacional algunos hechos relevantes como las decisiones de quienes representarán a Morena y sus aliados, así como al Frente Amplio por México.

Pero no sólo ha sido la ascensión de Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, sino también en medio de estas definiciones, la pataleta de Marcelo Ebrard que amenaza con salir de Morena, sin abrirse, hasta ahora, como precandidato presidencial eventualmente por Movimiento Ciudadano.

Ayer, el ex canciller advirtió que, si no se toman en cuenta sus impugnaciones al proceso de selección del defensor de la 4T, él abandonaría el partido en el gobierno, pero no se atrevió a anunciarse como aspirante presidencial, como algunos de sus seguidores exigían.

Diversos sectores de la oposición se frotan las manos al vislumbrar una escisión en Morena, pero no reflexionan en que un tercer candidato presidencial perjudicaría más a Gálvez que a Sheinbaum.

La base social, la mayoría ciudadana, de acuerdo con las encuestas, está con Morena, pero muy especialmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a pesar de no estar en las boletas de los próximos comicios, será el factótum de la voluntad electoral de millones de mexicanos y para todos es claro que su simpatía está depositada en Claudia Sheinbaum.

Habrá que esperar al mes de octubre, al arranque formal de las precampañas, para poder evaluar con mayor precisión las tendencias de la voluntad ciudadana en favor de quienes formalmente aspiren, entonces, a la silla presidencial.

Por lo pronto no se avizoran grandes movimientos o sorpresas de lo hasta ahora conocido.

Susurros

Jalisco es de los estados más importantes de la República si no es el que más, por lo que la disputa por su gobierno resulta muy importante para todos los partidos y en este caso quizá más para Movimiento Ciudadano por tener hoy en su poder la gubernatura.

No obstante que Enrique Alfaro, quien llegó al poder amparado en las siglas de MC, hoy ya reniega del partido de Dante Delgado, será el movimiento naranja quien lleve mano en el proceso electoral frente a las alianzas de Morena-PVEM-PT y PAN-PRI-PRD.

De acuerdo con las encuestas, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, llevaría amplia ventaja sobre los representantes de los otros órganos políticos, como pudieran ser el morenista Carlos Lomelí o Laura Haro, del PRI, al menos así lo señala una encuesta publicada esta semana en un diario capitalino con edición también en Guadalajara.

Veremos si a Alfaro le alcanza para empujar una candidatura competitiva, con Clemente Castañeda o Alberto Esquer, pues es claro que con Lemus ni a la esquina.

