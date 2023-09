Marcelo traicionado

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Las intenciones del Presidente van mucho más allá de respetar la amistad o de devolver un favor. Están concebidas para la continuidad de su proyecto con un sustituto obediente, ciego y sordo que sólo sepa obedecer. Sin el menor menoscabo a sus sentimientos que no conocen la lealtad y que lo muestran como el hombre frío que no registra pena cuando desprecia al amigo que le ha dado todo. Que lo ha dejado todo por servirle.

La actitud asumida en 2011 por Marcelo, durante la contienda interna en el PRD por la candidatura a la Presidencia de la República, cuando cedió el paso al tabasqueño con un “soy leal”. Podría ir a las internas. Pero ¿dónde queda la congruencia? Sería un suicidio para la izquierda. El camino está antes que el deseo…” fue un claro acto de solidaridad. De conciencia y de amistad, cuando una parte muy importante de la ciudadanía pensaba en él.

Esta actitud parecía un abono inmenso a cualquier reconocimiento en su favor, llegado el momento. No fue así. La preferencia, anunciada casi desde el inicio de este sexenio, recayó en la más confiable por su obediencia. En la que sería incapaz de desobedecer si le piden dejar de respirar. En la que, en cambio, sería capaz de permitir que la voz de mando del jefe continúe con resonancias ensordecedoras dentro de Palacio Nacional.

La evidente inclinación presidencial en favor de la señora Sheinbaum también significó un sonoro revés a todo el país al que dice amar y en favor de su propio deseo de complementar su decisión destructora, hasta lograr inclusive un cambio de constitución que le permita actuar como ha revelado durante su mandato: con el poder absoluto que le permita desolar, empobrecer y someter a toda la población mediante la fuerza que ya ha construido.

Marcelo tiene razón de estar inconforme. Se sabe más inteligente. Más preparado. Con mayor eficiencia en los cargos desempeñados y con una experiencia acumulada a lo largo de muchos años. Además, con una actitud de congruencia y de respeto, frente a quien no tiene más que el don de imitar. De repetir las expresiones del patrón y, además, sin ningún carisma.

Sus acusaciones son ciertas y todo México las advirtió. La mano de los gobernadores, de los alcaldes y de sindicatos, como lo mencionó, estuvieron a la vista de los mexicanos. El dinero en cantidades impresionantes también estuvo a disposición de la candidata preferida. Los programas sociales, para servirle como en los mejores tiempos del PRI que tanto critica el Presidente y que tanto recuerda con denuestos a diestro y siniestro.

La definición que dio el lunes anunciado después de los resultados al interior de Morena, no dejó satisfechos a muchos de sus simpatizantes que esperaban más de él. No es fácil asimilar eso de que no sería capaz de traicionar políticamente al Presidente, cuando él mismo fue traicionado. No asimilan que esperará a que Morena responda a su petición de reponer el proceso, porque esto jamás ocurrirá. El primer mandatario está feliz así.

Tampoco significaría una traición buscar por otros medios o en otro lugar, la candidatura. Le asiste un derecho obtenido a lo largo de su carrera política y ya no queda tiempo para pensar en otros seis años. Tampoco se antojaría un premio de consolación, que más bien semejaría una burla.

Muchos lo han dicho: aún hay tiempo, aunque no mucho, para pensar en otras opciones, como los diferentes partidos que le darían cobijo o desde el cual podría impulsar sus ideas de gobierno concebidas durante años. En algunos como candidato y en otros como coadyuvante para rescatar a México de la devastación, si eso es deveras una meta.

Ideas no han faltado. Como la sugerencia de contender por un partido desde el cual podría ofrecer su plan de gobierno y convencer además a muchos mexicanos ante quienes el actual ha desmerecido significativamente, por los grandes descuidos en muchas áreas del diario acontecer y por la aniquilación de programas de importancia vital. Por la demolición de instituciones y por el irrespeto absoluto a las leyes.

De no ser ahora, Marcelo quedará como una parte importante de la historia que no se atrevió a escribir por ese pretendido respeto a quien se lo negó a los ojos de todo el mundo.

