Uno de los héroes indiscutidos de México es sin duda Ignacio Zaragoza, el general que encabezó la defensa de Puebla y venció al entonces avasallador ejército de Francia. Sin embargo, a 161 años de su triunfo y de su muerte, sirvió de pretexto para uno más de los continuos enfrentamientos verbales entre los diputados del oficialismo y de la oposición.

La polémica la desató el diputado del PRD, Miguel Ángel Torres Rosales, a quien le correspondió el primer turno de oradores para recordar el aniversario de la muerte del patriota.

“Sé que esos momentos decisivos en la historia de México se parecen mucho a nuestra realidad actual, con un tirano que quiera hacer con el país su voluntad, jugando con sus corcholatas a la democracia, pero buscando perpetuarse en el poder como cualquier conservador lo haría”, abrió el legislador perredista la crítica contra el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación.

“Y hay que decirlo fuerte y claro, en alusión a una frase que de manera reiterada escuchamos desde el púlpito presidencial: No somos iguales, eh. Efectivamente no somos iguales, la diferencia es el espíritu democrático, la apertura al diálogo, la discusión y la generación de consensos para gobernar desde la mayoría, pero para todos por igual”, afirmó Torres Rosales, quien agregó:

“Del general Ignacio Zaragoza se deben rescatar la lucha por la libertad de nuestra nación, su aguerrida defensa de nuestra soberanía y la constante búsqueda del camino hacia la democracia de nuestro país”.

También destacó de Zaragoza “su aguerrida defensa de nuestra soberanía y la constante búsqueda del camino hacia la democracia de nuestro país. Momentos difíciles sólo pueden ser sorteados desde la unidad y con la firme convicción de que la patria es primero”.

También recordó que el 13 de septiembre de 1862 los restos del general Zaragoza fueron sepultados en el panteón de San Fernando, “pero su lucha, sus ideales y sus logros han perdurado en la vida de nuestro país. Desde su muerte se encuentra en letras de oro su nombre en los recintos legislativos. Puebla ha llevado su apellido como testigo del reconocimiento a un patriota. Y como lo dijo José María Iglesias, sólo cuando exista paz en el país y se salve la dignidad de nuestra patria, frente a visos de tiranía y esfuerzos por destruir nuestras instituciones, se levantará el más grande y adecuado monumento a Zaragoza.

“Antes, los gritos eran de la oposición. Hoy, la esperanza ha cambiado de manos”, remachó el legislador del sol azteca ante las protestas de las bancadas oficialistas.

La primera respuesta, no muy enérgica, provino de la diputada poblana Araceli Celestino Rosas, del partido satélite PT. “Zaragoza —dijo— personifica la grandeza de Puebla y de México, fue un joven que con su ejemplo nos recuerda que podemos hacerles frente a las más grandes adversidades y salir victoriosos. Por eso, a los jóvenes que nos escuchan les digo que son necesarios, la historia siempre nos ha enseñado que para cualquier transformación importante es indispensable la participación de la juventud.

“Quiero concluir diciendo que en el año 2024 el pueblo de México seguirá haciendo historia, porque dará continuidad a la transformación de México. Que viva el general Ignacio Zaragoza. Que viva Puebla. Que viva México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.

Otro embate provino de las filas del también satélite de Morena, el PVEM, que envió a la tribuna a Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, quien citó a José María Iglesias, el prócer que pronunció el discurso luctuoso durante la inhumación de Zaragoza.

Indicó la conveniencia de seguir, “aunque sea de lejos sus huellas para enfrentar los desafíos que hoy se nos plantean para salir con la frente en alto y la conciencia tranquila, cosa que el PRIAN no sabrá hacer ni podrá hacer, no podrá salir después de este recinto con la conciencia tranquila.

Luego desfilaron por la tribuna, Javier Casique Zárate, del PRI, y Carolina Beauregard Martínez, del PAN, que se limitaron a destacar aspectos de la vida del patricio al que se rendía homenaje.

Como es usual, el último turno le correspondió a la fracción parlamentaria mayoritaria, la de Morena, cuya representante fue Julieta Kristal Vences Valencia.

Diputada de Morena asegura que la 4T triunfará nuevamente en 2024

La diputada “morena” sostuvo que, “hoy, como aquél entonces, el país se encuentra una vez más en medio de un proceso de transformación, que inició en el 2018, gracias a la voluntad del pueblo, y que sin duda les decimos desde aquí: tendrá continuidad en el 2024.

“Hoy, como en otros momentos de nuestra historia, los poderes fácticos amenazan con restaurar un régimen de privilegios para unos cuantos, como siempre, y siempre con el dolor del pueblo”, añadió la legisladora oficialista, quien prosiguió su embate:

“El viejo régimen oligárquico ya tiene su representante o más bien ya impuso a quien habrá de defender una vez más el proyecto neoliberal, pero les adelanto algo y les digo desde aquí: El movimiento de la transformación los volverá a derrotar una vez más en 2024, porque el pueblo de México es mucha pieza y no olvida los agravios, no olvida las injurias, no olvida el saqueo con el que condujeron al Estado mexicano, el pueblo de México no olvida cómo entregaron al país y cómo ahora planean hacer lo mismo, privatizando a Pemex, privatizando a la CFE, quitando los programas sociales, que hoy es un derecho constitucional, regresando las pensiones a los expresidentes corruptos, haciendo que el gobierno esté a disposición otra vez de unos cuantos.

“Pero desde aquí, desde la máxima tribuna de este país, le decimos a la oposición que el pueblo de México no olvida ni perdona, no olvida ni perdona el saqueo obsceno del erario público, no olvida sus sueldos millonarios, no olvida sus lujos, no olvida sus excesos, no olvida ni perdona cómo lo miraron con desprecio, inferioridad y hoy cínicamente quieren engañarnos con una falsa sencillez, una falsa preocupación por el rombo de México, cuando en sus años gloriosos se les ha olvidado que nos llevaron al barranco de la destrucción, al barranco de la corrupción.

“El pueblo de México le queremos decir desde aquí que tenga la certeza de que en Morena seguiremos protegiendo el bienestar de los históricamente olvidados por el Estado”, continuó la diputada “morena”, apremiada por la presidenta de la Cámara, la priista Marcela Guerra porque había agotado su tiempo.

…“nos vemos en el 2024, para dejarlos ahí, en el basurero de la historia, en el que están y se van a quedar”.

Último lugar entre las “corcholatas”,

Monreal también declina competir por la CDMX

Al contrario de lo ocurrido hace seis años, cuando las “encuestas” de Morena lo ubicaron en tercer sitio entre los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México, detrás de la vencedora, Claudia Sheinbaum, y del ahora jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, el senador Ricardo Monreal Ávila se descartó antes de entrar en la competencia.

En aquella ocasión, el senador zacatecano peleó hasta el último momento, pues todos los sondeos de opinión realizados anteriormente por casas encuestadoras ajenas a Morena, lo daban como seguro triunfador, pero a final de cuentas fue superado por la, desde entonces, favorita del gran elector, el fundador y guía de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de todos esos antecedentes, Monreal mantuvo la confianza en su partido y, después de un exitoso trabajo como coordinador de la mayoría en el Senado, se volvió a inscribir, ahora como aspirante a la candidatura presidencial.

No fue una tarea fácil. Para empezar, López Obrador no lo incluyó en su lista “oficial” de lo que denominó como “corcholatas”. Por el contrario, lo tuvo alejado de Palacio Nacional durante casi dos años.

Ese desaire no fue suficiente. En la encuesta definitoria de la candidatura presidencial, conocida apenas el pasado día 6, otra vez la triunfadora fue Sheinbaum y Monreal recibió un nuevo mensaje de desdén. Apareció en quinto sitio —en otras versiones último entre seis aspirantes—, superado inclusive por el “externo” Gerardo Fernández Noroña.

Tal vez eso fue lo que influyó en su decisión de declinar. Sólo lo queda esperar el premio de consolación.

Al anunciar su renuncia, dijo: “está muy clara la toma de decisiones” y “no hay forma por ninguna vía”.

