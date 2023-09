En Morena, intentan exhibir a Xóchitl para tapar la ropa sucia de Sheinbaum

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

López Obrador hace puchero por “balconeada” de Gustavo Petro

La propia Xóchitl Gálvez lo anunció en diversos foros, que haber aceptado la candidatura del Frente Amplio por México, que, dicho sea de paso, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le construyó, le costaría que Morena y las rémoras que lo acompañan, le inventarían una serie de cosas con tal de bajarla de esa empresa y no ha pasado mucho tiempo y los del oficialismo se lanzaron con todo, a la yugular, en contra de la senadora panista. Ni siquiera guardan las formas e intentan exhibir a la senadora Gálvez para cubrir toda la ropa sucia y percudida que trae detrás ni más ni menos que la flamante coordinadora de la defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Como se sabe, el comité morenista en la Ciudad de México, de plano le exigió al alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe que demoliera la casa donde vive la legisladora panista por supuestamente no contar con Aviso de Terminación de Obra, ni con el Permiso de Uso de Ocupación. Muchos años después, los de Morena se dieron cuenta de eso.

Lo que no pocos se preguntan es cuánto interés de parte del oficialismo en la casa de Xóchitl Gálvez, cuando dejaron pasar temas tan delicados como el de la casa gris, por citar un evento familiar de Palacio Nacional con nombre y apellido: José Ramón López Beltrán. Cuántas irregularidades e incluso impunidad, ha permitido esta errada y llamada Cuarta Transformación, especialmente cuando lo ordena el inquilino de Palacio Nacional.

Algo muy interesante dijo Xóchitl Gálvez que estuvo arropada en el Senado de la República, además de su bancada, por legisladores que conforman el Grupo Plural que encabezan Germán Martínez Cázares y Gustavo Enrique Madero:

“Saben (en Morena) que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene muertos del miedo. Ya me mandaron a todos sus voceros, a los gobernadores, al de Oaxaca, (Salomón Jara); al de Sonora, (Alfonso Durazo) y pues me van a echar montón. Eso sólo demuestra que la orquesta de la 4T es dirigida desde Palacio Nacional”.

Aquí cabe por lo menos una reflexión: pues vaya estilo que tienen los fieles participantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación para acercarse a supuestamente negociar, si eso es lo que quieren. Sin duda, Marcelo Ebrard debe mirarse en ese espejo, pues no sería de sorprender que si no se alinea, igualmente el oficialismo podría lanzarse con todo en contra del ex canciller que cada día que pasa, al parecer, le representa menos peligro a Morena. ¿Será?

Además, la senadora albiceleste dijo algo que es bien sabido: La de 2024, será una elección de Estado. “Lo que está en juego es el poder y el presidente se va a imponer a como dé lugar”.

Es bien sabido que lo que les urge en Morena es conseguir al precio que sea, la mayoría simple en el Congreso de la Unión para poder hacer y deshacer y ven que esa posibilidad peligra ante el sólido crecimiento que ha demostrado tener la oposición que en las más recientes encuestas reportan que Xóchitl Gálvez se encuentra a tan solo 9 puntos debajo de Claudia Sheinbaum.

Por eso los ataques tan directos y rudos a los que la senadora respondió, por ejemplo: “Y decir que las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Si no, pregúntenle a Daniel Ortega que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa. Y pues estoy segura de que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya”.

Así, bien puede señalarse que el único que está desatando el tigre es ni más ni menos que el propio presidente López Obrador, que por cierto, ayer llegó al colmo al dar a conocer que no invitará ni a la ceremonia de El Grito la noche del 15 de Septiembre, ni al desfile militar a ningún integrante del Poder Judicial, así como a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra.

Bueno, desde el evento de los Niños Héroes, no fueron invitados ninguno de los mencionados y en este sentido, hay que recordar que en dicha ceremonia, la del 13 de septiembre del año pasado, la mismísima no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller se encargó de que el entonces presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel, no estuviera presente en el evento en memoria a los Niños Héroes.

La señora Gutiérrez se encargó en aquel entonces de negarlo, pero así como se dice aquello de que “siempre hay un tweet (ahora un X)”, habría que recordar, siempre hay un celular con el cual se puede grabar.

Hizo puchero entonces el señor Presidente, desde que en su gira por Centroamérica, concretamente en Colombia, el presidente de esa nación, Gustavo Petro -que no está “en un lecho de rosas”-, le puso al tabasqueño tremenda “balconeada” al señalar -palabras más, palabras menos- que algún político colombiano por el día gobernaba y por la noche abrazaba al narcotraficante más importante en ese momento. ¿Le habrá regalado algún tractor?

Como pudo apreciarse en la grabación correspondiente, López Obrador frunció la boca, apretó los puños y trató de esconderse hundiendo el cuello, así que llegó muy, pero muy enojado de su gira y por eso, ahora busca desquitarse con el Poder Judicial, pero se le olvida que se trata de un evento protocolario, de los más importantes como lo son las fiestas patrias. O sea, no se trata de una fiesta suya como podría ser la de su cumpleaños o el de su esposa y se supone que debió de haber guardado las formas, pero eso es algo imposible de pedirle al inquilino de Palacio Nacional.

Municiones

*** Y otro que también andaba haciendo puchero era una de las “ex corcholatas”, Gerardo Fernández Noroña, que se lamentaba que una vez transcurrida la carrera del “corcholaterío”, de plano lo habían hecho a un lado, pero ayer la sonrisa le volvió al rostro cuando la mismísima Claudia Sheinbaum, nombró al diputado petista con licencia como su Coordinador de Vocerías y será vínculo con organizaciones sociales y civiles rumbo al 2024. La noticia no fue nada bien recibida por ser más que conocido el estilo beligerante que caracteriza a Fernández Noroña, por cierto, muy característico de los militantes de Morena, especialmente los del ala más radical. ¿Acaso el chiste es tener contento al diputado del PT?, le va a salir muy caro a la señora Sheinbaum este nombramiento.

