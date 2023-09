Congruencia en política

Ángel Soriano

No se puede gobernar este país de gente creativa sin autoridad moral ni falta de congruencia estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador al criticar, sin mencionar su nombre, a la abanderada presidencial del Frente Amplio por México, senadora Xóchitl Gálvez, que antes arremetía —como piñata—, al PRI, y ahora representa sus siglas en la contienda de 2024.

Es exactamente lo mismo lo que hacen sus líderes: El PAN fue creado para combatir las acciones y postulados nacionalistas de los sucesivos gobiernos revolucionarios y crear una alternativa para el pueblo de México, apegado a la doctrina conservadora en la religión, educación, empresa, social, abanderando las causas de ese sector.

Lo mismo ocurrió con el PRD, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas: Una izquierda nacionalista contra un PRI o un PAN en manos de sectores que se habían apoderado del aparato administrativo para satisfacer intereses familiares y de facciones, descartando a los sectores democráticos, más apegados a los grupos vulnerables y partidarios de la democracia.

Hoy ya no hay ideología ni convicciones: Hay una mezcla de intereses personales para arrebatar al actual grupo en el poder del aparato administrativo y seguir, como en el pasado, en el uso de las facultades legales para utilizarlas en beneficio de una sola clase, al margen de los sectores mayoritarios. No hay congruencia ni autoridad moral, hay interés faccioso, mercantil.

TURBULENCIAS

Van contra propiedades de Xóchitl Gálvez

Y al arreciar la lucha política, a la senadora del PAN Xóchitl Gálvez le sacan sus trapitos al sol cuando fue delegada en la Miguel Hidalgo. Y habrá de reconocer que el manejo de las demarcaciones -como de cualquier municipio del país-, es una lucrativa empresa en donde se trafica con todo en un inmenso mercado como es la ciudad de México. Nadie puede negar la inmensa corrupción que existe en las ahora flamantes alcaldías donde hasta los más modestos empleados están involucrados en acciones de corrupción administrativa, y no de ahora, sino de décadas y de todos los partidos, no sólo de uno, por lo que lo que se encontrará en la Miguel Hidalgo, una de las más ricas de la capital del país, será suficiente para exhibir a la hasta ahora adelantada candidata presidencial… La integración del senador zacatecano Ricardo Monreal como coordinador de enlace territorial de la campaña de la científica Claudia Sheinbaum, ataja la profundización de la ruptura en Morena e integra a un valioso cuadro a la contienda morenista por el Palacio Nacional, lo mismo ocurrirá con Adán Augusto López Hernández, por quienes muchos apostaron dada la cercanía que tiene con el presidente López Obrador. El notario tabasqueño también pensó que eso era suficiente para ser encumbrado candidato…Y Omar García Harfuch se estrena como flamante asesor de la doctora Sheinbaum, aparece sonriente en una de las fotos distribuidas por la oficina de la responsable de los comités de defensa de la Cuarta Transformación al lado del líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo… A Alfonso Durazo Montaño sus coterráneos le reclamaban que regrese a Sonora a cumplir con el deber para el que fue electo y deje la grilla en Morena para cuando termine su mandato. El mandatario sonorense afirma que son sus días de vacaciones los que aprovecha para labores partidistas… A partir de este lunes se iniciará la actividad prelectoral para renovar 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la CDMX, por lo que ya están más que apuntados los cercanos a la ex jefa de Gobierno y los integrantes de los equipos de los 5 contendientes a la nominación presidencial, reclamando espacios en pago por sus servicios. Y sin duda que se los pagarán, para detener una posible ruptura morenista.

