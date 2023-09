Marcelo alarga su salida

Humberto Mares N.

Marcelo Ebrard ha mostrado que ha aprendido a moverse dentro de los hilos finos de la política. Ha sido muy cuidadoso en su discurso para no mostrar furia, sino se ha ido por los argumentos legales y no personales. Está bien, cuida las formas. Ebrard ha aprendido de sus vivencias junto a Manuel Camacho Solís, que vaya que vivieron momentos difíciles y muy similares a lo que vive el ex canciller.

Definitivamente, Morena no da muestra de que vaya a darle la razón. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dará su resolución ante la impugnación presentada y documentada por Marcelo, tomando el tiempo necesario y, seguramente, será negativa, dado que todas las señales así lo dicen.

Marcelo lo sabe y es claro desde el primer momento que su equipo fue agredido en el World Trade Center en la CDMX, donde se llevaba a cabo el conteo y después en conferencia de prensa Ebrard dijo claramente, su actitud lo dice, “ya no tenemos espacio en Morena”. Concluyó diciendo: “Presentamos esta impugnación y va a depender, la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir. Considero que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendré interés en estar en Morena”.

Durante su mensaje en reunión con cientos de seguidores entre políticos, legisladores, estructura y simpatizantes, Ebrard anunció una gira por todo el país, prácticamente anunció la creación de un movimiento político nacional , con los integrantes de la estructura que desarrolló, pero cuidó aclarar que no se trata de un nuevo partido político. Será el sereno, pero Marcelo está listo para seguir, porque le aseguro que hará todo por estar en la boleta de 2024.

Amagó con salir de Morena si la dirigencia nacional rechaza su impugnación para reponer el proceso interno. Tras un acuerdo con senadores y diputados federales que lo respaldan, que son decenas, Ebrard ofreció un mensaje en solitario para anunciar que se mantiene en Morena hasta que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido desahogue la impugnación que interpuso el pasado domingo, ya que presentó pruebas de supuestas ¡ilegalidades cometidas en el proceso interno. La respuesta de la Comisión de Honor y Justicia es clara, lo va a desechar y entonces Marcelo tendrá los argumentos políticos y de justicia para irse, sin que nadie le reclame.

Marcelo está en el momento de lograr posiciones a su grupo. Varios legisladores, tanto senadores como diputados, quieren reelegirse o dar el brinco de chapulines de una cámara a otra, y si renuncian con Marcelo lo perderán y esa es la causa que Marcelo está alargando su salida, para dejar protegidos a sus seguidores, a su grupo político.

Este tema es importante para Morena, porque en total el grupo de legisladores que apoyan a Marcelo es grande, se habla de por lo menos 60 legisladores y podrían llegar a 120. Tan grande, que si salen del grupo parlamentario de Morena, el partido oficial perdería la mayoría absoluta en la cámara de diputados y ese es la gran arma de Marcelo para lograr algo.

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó que haya presiones para que legisladores rompan con Marcelo Ebrard. Señaló que no permitirá que se rompa la unión al interior de la bancada de Morena, ni tampoco en la coalición. Después del proceso de elección interna de Morena, la encomienda es sacar adelante el Paquete Económico 2024. Le puedo adelantar, estimado lector, que Marcelo se irá, pero se irá bien. La pregunta es: ¿a dónde? Sólo le queda Movimiento Ciudadano. Esta es mi hipótesis. Marcelo Ebrard es un buen político y el ganador en esto sería Movimiento Ciudadano.

Apuntes

Ricardo Monreal renunció a su lucha por la jefatura de gobierno de la CDMX. Se dio cuenta que su destino seguramente será el gabinete si gana Claudia o el Legislativo. Monreal tiene en su haber la acusación de haber apoyado con todo a Sandra Cuevas en la elección del 21, en donde Morena perdió 9 alcaldías, entre ellas Cuauhtémoc, que era la joya de la corona y tierra de los Bejaranos, que fueron derrotados. Esta en la lista de pendientes.

Alfredo Del Mazo Maza, gobernador saliente del Estado de México, entregará el gobierno a Delfina Gómez, gobernadora electa del estado, con lo que pone fin a la supremacía política, historia y familiar. Tres miembros de la familia Del Mazo, llamados Alfredo, gobernaron el Estado de México. Hijo de Alfredo del Mazo González, quien gobernó de 1981-1986, nieto de Alfredo del Mazo Vélez, 1945-1951. Ambos fueron aspirantes a la Presidencia de la República por el PRI.

Pero a ello se une el fin de la supremacía del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. El famoso grupo “Atlacomulco” también dejó su papel de mandamás en el estado. Alfredo Del Mazo Maza fue el gobernador número 50 del Edomex. Pasará a la historia, pero no como hubiese querido la familia.

Genera polémica el mayor déficit fiscal SHCP. Descarta la dependencia dejar ‘bomba de tiempo’ al próximo gobierno, aunque los especialistas consideran que el deterioro de las finanzas públicas planteado en el Paquete Económico de 2024, llevaría a una degradación de la calificación crediticia y complicaría el trabajo del Banxico para abatir la inflación.

El economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal, salió al paso de las críticas por el mayor déficit y negó que dejaran una bomba de tiempo al siguiente gobierno, considerado el mayor nivel del déficit público para 2024, estimado en 4.9 por ciento. Así las cosas, hasta pronto.

