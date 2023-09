Más recursos para municipios y alcaldías, reclama Rubio Torres

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El diputado Ricardo Rubio Torres fue directo al grano: las participaciones federales que reciben los municipios y alcaldías del país son insuficientes y por ello deben aumentar para que las autoridades de esos territorios puedan cumplir de manera más expedita y eficiente con sus encomiendas constitucionales y legales, sin pretextos.

Eso sí, aclaró que cada municipio y alcaldía tiene necesidades diferentes, por lo tanto la distribución de los recursos debe ser con base a condiciones sociales, urbanas y poblacionales particulares de cada una de ellas.

Aunque no lo dijo de manera implícita, suponemos que las que menos recursos reciben son aquellas entidades gobernadas por la oposición, principalmente las de su partido el PAN.

El legislador señaló que las participaciones federales nunca son inferiores al 20% de acuerdo a lo dispuesto por el artículo Sexto de la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, pueden ser mayores.

¿Por qué no? No hay ninguna justificación para que esa demanda no pueda ser posible.

Rubio Torres indicó que durante años ha persistido el reclamo de municipios y alcaldías para incrementar y estimular la recaudación fiscal, así como una mejor la distribución de los impuestos entre los tres órdenes de gobierno, empezando por las autoridades locales, a fin de que estas cuenten con más recursos económicos y puedan cumplir de una manera más expedita y eficiente con sus encomiendas.

El congresista reconoce la urgencia de acabar con los malos pretextos de las autoridades municipales y de las alcaldías que le niegan servicios o atenciones a la gente por falta de dinero o capacidades de gasto.

Tampoco hay que olvidar, dijo, que los alcaldes y presidentes municipales son el primer contacto de gobierno con la gente y por eso “debemos legislar para darle elementos financieros a nuestras autoridades a fin de que puedan solucionar los problemas cotidianos en sus territorios”.

Polimnia Romana, el mejor perfil: Nora Arias

La presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, externó su apoyo para que la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena ocupe la vicecoordinación de su bancada en el Congreso capitalino.

“Tengo la certeza de que hará un gran papel por su experiencia legislativa y vocación social. Sin lugar a dudas, se trata del mejor perfil para esta encomienda”, declaró la dirigente del sol azteca.

Arias Contreras hizo público en sus redes sociales su respaldo a la diputada por Álvaro Obregón para que asuma el cargo vacante.

“Todo mi respaldo a nuestra diputada Polimnia Romana para que ocupe la vicecoordinación del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México”, expresó la presidenta Nora Arias.

Si sucede como está calculado, lo hará en lugar del veterano Jorge Gaviño Ambriz, ex director del Metro (2015-2018), quien debió llegar a la conclusión de que su futuro ya no estaba con el PRD sino en Morena, más específicamente con Claudia Sheimbaum.

El caso es que la salida ya estaba cantada. Desde junio (como lo informó Animal Político) Jorge Gaviño anunció que aún siendo diputado local del PRD se sumaba al proyecto de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2024; hoy ya renunció a su bancada. O sea, a partir de este martes 12 de septiembre será diputado independiente.

Gaviño dijo que seguirá su trabajo legislativo como diputado independiente en el Congreso capitalino y que se sumará a las tareas asignadas por Claudia Sheinbaum, como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Gaviño Ambriz, de 57 años, es un hábil político que, previo a su llegada al Metro, fue presidente del Comité de Dirección del Distrito Federal del Partido Nueva Alianza, fundado por la maestra Elba Esther Gordillo y que en 2018 quedó disuelto por el INE.

En cuanto a la diputada Sierra Bárcena, para quienes no la conocen, es una política que estudió Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en el Estado de México.

Aunque es una diputada muy joven, se ha desempeñado en el Congreso como Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, secretaria de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, integrante de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Turismo, de la Comisión de Salud, de la Comisión de Desarrollo Económico y de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. Experiencia es lo que le sobra, ya lo dijo Nora Arias.

Veracruz, Rocío Nahle a la cabeza

Este miércoles, Polls MX estrenó el Power Ranking de Veracruz y Tabasco, que dará seguimiento a las preferencias rumbo a la renovación de las gubernaturas en 2024. En Veracruz, encabeza la morenista Rocío Nahle, mientras que en Tabasco aparece Javier May, ex director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien lidera la contienda, seguido de Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, y en la tercera posición está Gerardo Priego, ex diputado del Partido Acción Nacional (con información de Político MX).

lm0007tri@yahoo.com.mx