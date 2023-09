Inició la guerra de Morena contra la candidata del FAM, Xóchitl Gálvez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El PRI respalda a la senadora panista

AMLO no sabe guardar las formas

Apenas se definieron las candidaturas presidenciales, tanto de Morena como del Frente Amplio por México y la guerra ya la desató el oficialismo en contra de Xóchitl Gálvez, quien tanto en un evento que tuvo con la estructura del PRI, como en el Senado de la República, dijo que a partir de que ella ocupó la candidatura del FAM, empezarían por parte de Morena una retahíla de descalificaciones y campañas negras.

Sin embargo, la senadora panista no tuvo que esperar mucho para que morenistas y rémoras que los acompañan escarban y escarban tratando de encontrar algo con qué increpar a la candidata del FAM y por eso se inventaron el que la casa donde vive tenía que ser demolida.

Es de esperarse entonces, que el oficialismo seguirá en sus intentos, pero está visto que lo que no pueden tolerar ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el resto de los integrantes de esta errada y llamada Cuarta Transformación, es que Xóchitl Gálvez les diga sus verdades, lo que le ha permitido convertirse en la voz de la clase media, aquella que tanto ha atacado sin motivo ni sustento alguno el inquilino de Palacio Nacional.

En el referido evento que tuvo lugar en la sede nacional del Revolucionario Institucional, la legisladora panista definitivamente pisó varios “callos” a Morena y compañía.

Recordó por ejemplo que en México desaparecen seis mujeres todos los días y también diariamente, asesinan a 11 mujeres, tres mujeres por feminicidio por lo que es imperante mejorar la seguridad a lo largo y ancho del país, “porque la delincuencia está metida en todo”.

También se refirió a la única refinería que no refina, Dos Bocas y que en su construcción lleva 360 millones de pesos y sin duda, llegará a los 400.

“No hay medicinas, no hay médicos, dinero hay, pero lo gastamos mal” e inmediatamente, en el evento en el que fue recibida por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno y la secretaria general, Carolina Viggiano, entre otros y ella estuvo acompañada por su coordinador de campaña, Santiago Creel y resumió cuál es el problema en esta errada y llamada Cuarta Transformación: “En México tenemos todo, el problema es que tenemos un gobierno bien wey que no le entiende. Mientras el presidente tiene votos, nosotros tenemos un corazón en cada persona. La esperanza ha cambiado de manos y ahora nos pertenece”.

Otro mensaje se dio en ese evento encabezado por el dirigente del PRI, para aquellos que pensaban que el tricolor ya estaba a punto de la extinción, el músculo mostrado por el Revolucionario Institucional; que es uno de los principales pilares del Frente Amplio por México y que llevará a Xóchitl Gálvez como si fuera una candidata priísta.

Municiones

*** Es del dominio y notorio que no tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial, dijo el Presidente para justificar que no invitó a ningún integrante del Poder Judicial a lo que él considera sus muy particulares festejos, cuando debería de saber que los festejos patrios se tratan de actos protocolarios en los que debería de guardar las formas porque él representa al Ejecutivo. ¿No que mucho cuida la investidura López Obrador porque no sea que se la vayan a manchar sus adversarios? Es penoso señalar que la cuida solamente cuando le conviene y como ya se asentó en líneas anteriores el tabasqueño se siente con absoluta y total libertad de abrir y cerrar las puertas de Palacio Nacional simplemente con el filtro de me caen bien o mal, de tal forma que las fiestas patrias se volvieron festejos única y exclusivamente para el oficialismo, así de que eso de que los morenistas gustan de estar co el pueblo “bueno y sabio”, es totalmente falso.

*** Gritaron en San Lázaro “¡Unidad, unidad!” y “¡coordinadora!” los diputados morenistas, petistas y del PVEM que recibieron a Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. El coordinador del partido guinda, Ignacio Mier, con todo defendió su lugar siempre junto a su coordinadora para la foto y para lo que se pudiera ofrecer. Cómo se nota que el diputado Mier así quiere llegar a ser el candidato al gobierno de Puebla. Pero no todo fue “miel sobre hojuelas” en la Cámara baja y no dejó de llamar la atención que Inés Parra, diputada de Morena que apoya a Marcelo Ebrard, manifestó que Claudia Sheinbaum fue electa Coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación “mediante un fraude sofisticado, que hasta al PRI apenó. Pero, ojo, en la semana que cierra no se ha visto mucho movimiento en el cuartel general de Ebrard y los legisladores afines a él, ya empezaron a abandonar el barco.

***Abonando a lo anterior, el senador Eduardo Ramírez ya se reunió con los senadores afines al ex secretario de Relaciones Exteriores, encabezados por Martha Lucía Mícher y al parecer, ya estaría a punto de convencerlos de que el agraviado Ebrard saque la “banderita blanca” y en última instancia, se reúna ni más ni menos que con la flamante coordinadora morenista, Claudia Sheinbaum. ¿Lo logrará?

*** Con mucho orgullo reconocemos la valiosa labor y compromiso de hombres y mujeres que a diario brindan apoyo y orientación en las carreteras de Mexico, afirmó Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, acompañado del subsecretario Humberto Hernández Haddad , al destacar los importantes servicios que prestan a la ciudadanía de la República , desde un 15 de septiembre, como hoy pero de hace 63 años, la corporación de Los Ángeles verdes, que encabeza Alejandro Zúñiga Bernal.

*** Será para la próxima semana cuando supuestamente el presidente López Obrador se reunirá de nueva cuenta con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según muy a fuerzas lo informó a los reporteros el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien por cierto en este expediente, no ha entregado para nada buenas cuentas. Cuestión de recordar su premura por que se maquillaran las cifras de los desaparecidos en México. Si esto fuera poco, el inquilino de Palacio Nacional tampoco tiene muy buenas cuentas que entregar. En los inicios de su gestión, el tabasqueño abrió las puertas de Palacio Nacional a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa; el tiempo ha transcurrido y no sabe qué hacer con este asunto, pero eso sí, ha cerrado a piedra y lodo las puertas de su Palacio a las madres buscadoras que le han solicitado un encuentro. Eso se llama ser selectivo.

