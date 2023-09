Xóchitl, acorralada por Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

A quien se le ocurrió sacar un problema administrativo como algo grave en la vida personal de Xóchitl Gálvez, cometió el más grave error. Se aprecia que la jauría de los más ignorantes y desesperados en Morena buscan cualquier motivo para atacar a quien seguramente será la candidata presidencial de la alianza PRI, PAN, PRD y algún otro partido que se pueda sumar en los próximos días. Esto demuestra que ven un real peligro para la 4T a la panista, quien crece en las preferencias del electorado.

Claro que fue un error. Victimizar a una mujer que no ha atacado al Presidente de la República, pero exhibe la incompetencia, corrupción y negligencia de los políticos en el poder, la fortalece.

Esos prófugos del ácido fólico, usan todo tipo de artimañas. Mentiras, medias verdades y ahora esto que consideran una joya para exhibirla. No acatan las órdenes del Presidente y ahora se le está volteando el chirrión por el palito.

Cualquier estratega novicio habría recomendado no hacer nada al respecto. Y, si bien la desesperación de Víctor Hugo Romo, ex alcalde en Miguel Hidalgo, por pleitos personales con Xóchitl, sacó el tema en donde él mismo está envuelto, las hueste morenistas lo hubieran dejado pasar. Sin embargo, ayer se convirtió en trend topic de las redes sociales.

Pedir la expulsión de sus habitantes de ese condominio horizontal, en una colonia clase media, donde vive Xóchitl y la demolición del inmueble, convierte en víctima del poder morenista a la hidalguense.

Aquellos que dicen luchar por los intereses de los más pobres del país, y que fueron pobres, saben de la angustia de que su hogar pueda ser demolido por acciones gubernamentales. Incluso que sean lanzados de sus viviendas por la falta de pago de rentas. Es parte de la pobreza.

La acusan de un error administrativo que se puede suplir fácilmente con una multa y se entrega, al final de cuentas, el permiso correspondiente. Pero, con esa leña mojada quieren crear un incendio.

Amenazar con la destrucción de una casa, el techo de una o varias familias, es un acto vil y ruin. Por eso los morenistas que usan sus redes sociales, pagadas en su mayoría.

Hablan que en preventa le vendieron más barato la casa. Fingen demencia o estupidez o, en el mejor de los casos, son ignorantes. En las preventas se venden a menor precio los inmuebles, que cuando ya están construidos. Los edificadores usan esos recursos para terminar las obras, generalmente.

La verdad, en lo personal no me interesa defender a nadie, ni a un político, ni mucho menos a las estructuras partidistas del gobierno o de oposición. Sin embargo, veo que estos actos se han convertido en la comidilla de los opositores. Reitero, no se dan cuenta que acrecientan la imagen de una mujer que es víctima del poder del gobierno punto

Ayer, López Obrador en la mañanera les señaló a sus seguidores cuál era la línea de su gobierno. Rechazó demoler la casa de la opositora y regañó a Morena, de Mario Delgado, al querer destruir a sus enemigos. Sin embargo, muchos de los morenistas, cortos de miras y carentes de conocimiento estratégico, siguieron inundando las redes sociales con el mismo tema.

No entienden. No entienden la orden de su Presidente, que de política electoral sabe y sabe mucho. A eso ha dedicado toda su vida.

PODEROSOS CABALLEROS

DEL MAZO Y DELFINA: Ayer llamó la atención la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la toma de posesión, anticipada, de Delfina Gómez como gobernadora en el Estado de México. No es sorpresa, ya que durante el último informe de Alfredo Del Mazo, hace unos días, asistió como invitado. Un hecho inédito, ya que AMLO nunca había asistido a un informe de un gobernador, ni de los de su partido. Delfina tomó posesión, pero será gobernadora a partir del primer minuto del próximo sábado 16 de septiembre. Otro hecho inédito fue qué Andrés Manuel utilizó ese foro para anunciar que mañana se van a inaugurar cuatro estaciones del tren México-Toluca que llevará el nombre de El Insurgente. Una obra que tardó 11 años en realizarse; desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los problemas fueron de tipo social. Muchos comuneros se negaban a entregar sus tierras y los derechos de vía. Otras dos obras se inaugurarán: el trolebús de Chalco a Santa Martha y el tren que conectará el AIFA con Ecatepec. Aunque ya no será gobernador Del Mazo será el invitado estrella del Presidente de la República. Seguramente la señal fue recibida en Madrid.

