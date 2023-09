Llamado a la unidad nacional

Humberto Mares N.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al amor en la arenga desde el balcón central de Palacio Nacional, con la bandera nacional, y vitoreó a los héroes anónimos, la igualdad y el amor. Gritó 21 vivas, cuatro mueras e hizo repicar la campana de Dolores por 53 veces en lo que fue su penúltimo Grito de Independencia.

Al día siguiente encabezó el famoso desfile militar, que los capitalinos disfrutan mucho. En ese evento el General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, fue el único orador en el acto, en el que también se conmemoró el 200 aniversario de la creación del Heroico Colegio Militar.

En su discurso, evocó la historia del país y la lealtad del Ejército mexicano para con el pueblo. Citó la Marcha de la Lealtad suscitada el 9 de febrero de 1913, que escoltó de Chapultepec a Palacio Nacional al presidente Francisco I. Madero, ante la revuelta en su contra.

El desfile militar por los 213 años del Grito de Independencia quedó marcado por el llamado a la unidad nacional, pero también por la exclusión del presidente López al no invitar al evento a ningún representante de los poderes Judicial y Legislativo, como tradicionalmente se hacía. En el acto, en el que participaron más de 15 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y contingentes de militares extranjeros, participaron contingentes de los ejércitos ruso, nicaragüense, chinos que causaron polémica y severas críticas al gobierno mexicano. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, reprochó la participación rusa.

Sorpresa

En un operativo sorpresa, agentes de la FGR y de la Interpol trasladaron a Ovidio Guzmán a Chicago para enfrentar acusaciones de autoridades federales. Guzmán fue notificado de su extradición al mediodía en su celda del penal de máxima seguridad de El Altiplano, de Almoloya de Juárez, Estado de México, y fue extraído. Ovidio, después de ocho meses preso en el penal del Altiplano, enfrentará cargos por tráfico de drogas y de químicos enviados desde Asia para fabricar fentanilo.

Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Interna de la Casa Blanca y el fiscal estadounidense, Merrick Garland, confirmaron la extradición. El jet Bombardier Challenger 605 de la Fiscalía General de la República que llevó a Ovidio Guzmán al norte de nuestras fronteras fue la misma aeronave en la que su padre fue entregado a EU en enero de 2017.

Crisis del sector Salud en puerta

El recorte de 122 mil 668 millones de pesos al sector Salud, planteado en el Paquete Económico 2024, agravará la crisis de desabasto de medicamentos y causará más muertes, señalaron diputados del PRI, PAN y PRD, integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Señalaron que el presidente AMLO y su equipo, especialmente el subsecretario Hugo López-Gatell, pueden ser considerados genocidas imprudenciales por su estrategia fallida en salud.

Los legisladores indicaron que también se afectará a los programas de vacunación, tratamientos para sobrepeso y obesidad, atención médica, prevención de enfermedades, salud mental y epidemiología, ya que transfiere los recursos, pero no sus obligaciones.

Apuntes

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le encantan las inauguraciones a medias. Obras que no se han concluido y no funcionan. Algunas incluso que no están terminadas ni probadas. Ahora el señor de Palacio inauguró el primer tramo de 20 kilómetros del Tren Interurbano México Toluca “El Insurgente”. Entraron en operación cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerdo, en las que se invirtieron 38 mil millones de pesos.

Luego de que el 1 y 2 de septiembre lo hiciera con el Tren Maya y el 15 con el Interurbano en el Edomex el mandatario recorrió un tramo de vías que fueron habilitadas del tramo del Tren Transístmico de Salina Cruz, Oaxaca para viajar a Coatzacoalcos, Veracruz. El recorrido de 380 kilómetros, cuya rehabilitación está inconclusa debía haber se inaugurado el año pasado según prometió, luego en abril pero no se cumplió. Ahora dicen que en diciembre, pero los pobladores y activistas que están en contra porque no les han cumplido lo prometido para dar paso libre al tren, consideran muy difícil que se cumpla porque son capaces de amarrarse a las vías.

El Presidente ha dicho que no quiere dejar obras sin inaugurar y que ahora, que ya dejó su chamba de promotor y pasó el bastón de mando, se dedicará a terminar las obras. Sería bueno que se dedicara a combatir los homicidios y la impunidad.

“Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente AMLO, a quien acusó de preferir la compañía de militares de gobiernos autoritarios sobre legisladores y ministros. “No invitó a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, pero sí a militares de gobiernos autoritarios. Ya dejó claro que sus amigos son los dictadores, no los demócratas”, declaró la virtual candidata del FAM. Sin duda buen apunte de la hidalguense.

Huelga en plantas armadoras en EU amenaza cadena de abasto mexicana. Considerada la huelga más grande en los Estados Unidos en el terreno automotriz. Se trata del primer paro simultáneo de trabajadores de los tres gigantes fabricantes. Un total de 12 mil 700 trabajadores se sumaron al paro, según estimaciones del sindicato UAW, que representa a 150 mil empleados de este sector. Así las cosas, hasta pronto.

