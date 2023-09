“Ellas soy yo, Gloria Trevi” es un testimonio para salvar a otras chicas

Es una ventana a la verdad

Esperan que la historia de la cantante, sirva de experiencia a las mujeres latinas

Arturo Arellano

“Ella soy yo, Gloria Trevi” es una ficción que se basa en el testimonio de 70 personas que vivieron con la cantante parte de su historia, entre los cuales se encuentran quienes estuvieron con ella en la cárcel, autoridades involucradas en la investigación e impartición de justicia y, la propia Trevi, así como otras mujeres que vivieron bajo un yugo opresor de César Santiago.

Gloria Ruiz Arredondo, era la madre de Gloria Trevi, quien soñó con ser bailarina profesional de ballet clásico, pero sus padres no le permitieron aceptar una beca que le ofrecieron para estudiar en Rusia.

Educada para ser una señorita de sociedad y una madre y esposa ejemplar, desafió los convencionalismos sociales cuando se divorció y aunque le costó mucho encontrar un balance entre su trabajo y su familia, defiende con firmeza sus ideales. enfrentó a su madre para defender el derecho de Gloria Trevi a ser artista.

Patsy Pepping es la actriz que se encarga de interpretar a Gloria Ruiz Arredondo en su etapa adulta, dentro de esta serie y en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos contó “es la primera vez que hago un personaje que existe, me dio nervio, es importante porque la gente la conoce y yo hice la tarea, vi videos para estudiar su comportamiento, mientras que, la producción se encargó del vestuario para estar en la época. Asimismo, todos los que participamos tratamos de dominar el acento de los personajes que es diferente al chilango”.

Aseguró que “La admiro muchísimo (a Ruiz Arredondo) porque vivió muchas cosas difíciles, tener una que es cantante y debe decidir si la deja ir si no, eso me ayudo a entender porque o es fácil para las madres. Mucho de esto y lo más importante de la serie, no es solo contar la historia de gloria Trevi, sino que la gente se concientice de lo que pasa al rededor, que hacer, poner el ojo en mi hermana, mi amiga, mi mamá y hacer público todo esto y ayudar. De heche al final de cada capítulo se dan teléfonos de los lugares a donde puedes acudir, si te está pasando algo similar”.

Si bien reconoce que actualmente Gloria Trevi tiene mucho éxito, ha tenido que pasar por un infierno “Gloria Trevi ahorita está en la cima porque trabaja y la gente la ama, pero ella vivió cosas terribles, y ahora sintió la necesidad de contar la historia para concientizar a la gente, porque ella no necesita justificarse”.

A esto añade que el problema de la violencia contra las mujeres, sigue latente “es un tema al que no estaba tan cercana, pero ahora que nos hemos involucrado, hemos conocido a muchas mujeres y lamentablemente es algo que pasa en todos lados de México y en el mundo. No necesariamente le pasa a gente que son artistas, o que están en busca de fama, es en cualquier cosa, por ejemplo, si tienes un novio que cree que es tu dueño, ya ha un problema. Con esta serie, hemos logrado que la gente tenga confianza de contarnos sus historias, es para eso, para que nos abramos al tema y estemos consientes, porque muchas no hablan por miedo, pero deben saber que hay mucha gente dispuesta a ayudar”.

Asimismo, destaca que a diferencia de otros proyectos donde se cuentan deferentes versiones de esta historia, en esta ocasión Gloria Trevi sí está involucrada “Los testimonios de ella tras cada capítulo, lo hacen todo más real, se han contado muchas versiones de esta historia, pero esta es la primera vez que Gloria está involucrada, desde su corazón, es una cosa bastante fuerte. La producción construyó todo muy bien, vienen las canciones y su significado., el porqué de cada palabra”.

“Ellas soy yo, Gloria Trevi” tiene en los roles centrales a Jorge Poza y Scarlet Gruber, quien recibe su primera oportunidad protagónica; además participa Regina Villaverde, que fue elegida de un casting donde participaron 10 mil aspirantes.

“Ellas soy yo, Gloria Trevi”, se estrenó por las estrellas debido a los excelentes resultados logrados en ViX. A pocos días de su estreno, esta historia, que cuenta la vida de la famosa cantante regiomontana, se colocó entre los contenidos más vistos de este servicio de streaming. Ahora la bioserie se transmite por las estrellas a las 21:30 horas.