Claudio Trejo lanza “Ileso” y “Mi Ciudad”

De manera simultánea

Los temas ya están disponibles en plataformas digitales

Arturo Arellano

Los dos nuevos sencillos del cantante y compositor mexicano Claudio Trejo ya están disponibles, por un lado “Mi Ciudad”, es el trance de aterrizar en un lugar donde encuentres la paz nuevamente, una canción nostálgica que habla de cuando tienes que irte del lugar donde te sientes en una zona de confort. Y por el otro, “Ileso” es una canción de desamor, es el diálogo que tienen dos personas al final de una relación, cuando se dicen que están bien, por más que se sientan mal, ellos saben que la relación ya no tiene pies ni cabeza.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantautor nos cuenta más detalles al respecto “Lanzar dos sencillos fue a partir de una decisión improvisada de mi lado, ya luego con el equipo lo pusimos todo en orden y es que, ya quiero que salgan todas mis canciones, ya quiero sacar el disco, de hecho, viene un tercer sencillo que canta fuerte dentro del proyecto y no lo quiero atrasar más. Estoy muy ansioso” dijo.

Esas dos canciones dentro del disco tienen mucho que ver entre sí, aseguró el artista “se cuenta la misma historia o la vive el mismo personaje, son historias frágiles, vulnerables, es esa parte del disco de encontrarse, de aceptar la parte trágica de la vida. Porque el disco es básicamente el tema del amor en todas sus formas, ya sea de pareja, de familia, en la infancia, y los dos primeros sencillos son la parte vulnerable pero también de sanación”.

De modo que todo su disco es basado en el amor, “la parte bonita, la ilusión, la pareja, pero también la parte negativa. Este lanzamiento es una transición, entre la primera etapa del disco que son tres o cuatro canciones y ahora la parte más oscura, pasional, física y agresiva del proyecto. Todo está conectado, es el viaje de este personaje en una odisea”.

Este disco en particular está en un gran momento, pues a decir de Trejo “hoy se puede experimentar, ya no es como antes, eso me encanta, entonces mi disco es rock en español, pero de manera muy orgánica, sin tanta post producción, un disco como se hacían antes todo en el estudio, arreglos con músicos, con ensayos, la batería es real, no hay producción digital. Y es que, crecí escuchando música hecha asi y quise rescatar eso. Es rock, pero también hay baladas, es un disco para todos”.

En cuanto a la parte visual, destaca que “es la que ha definido la historia detrás del disco, con el equipo de video y fotografía. Jorge Sánchez que ha sido el director de desarrollo visual, con él aterrizamos la historia y cada canción tiene su video, sacaré las 12 como sencillos, cada una es una escena de la película, todo tiene principio y final es un disco conceptual, tiene un orden, se tiene que escuchar de principio a fin como los discos conceptuales de antes”.

En cuanto a los conciertos, comenta que “Yo siempre lo digo, soy artista de pandemia, desarrollé mi proyecto ahí, no he tenido chance de estar en vivo, ahora ya se puede y me puse a trabajar en el disco, pero también voy a desarrollar un concepto en el show, sería muy teatral, visual, en noviembre vamos por un show más grande seguramente, para la presentación del disco”.

Reconoció que en los escenarios siempre ha estado en la parte de atrás, pero ahora se prepara para dar un gran espectáculo como front man “soy baterista para otros grupos y artistas, nunca me he presentado como la cara principal del proyecto, entonces mi desempeño es tranquilo, relajado, cumpliendo un trabajo, porque antes la presión no caía en mí, pero ahora sí, creo que me voy a poner muy nervioso, porque soy muy introvertido, pero la música es muy enérgica, hay mucho caos sobre el escenario en el buen sentido y en los discos, por eso ya estoy trabajando en eso”.

Finalmente, el artista invito a todos los lectores a darle una oportunidad a su proyecto con el lanzamiento de estos sencillos que ya están disponibles en las plataformas digitales. Claudio Trejo se encuentra en redes como @Claudiotrejomusic.

